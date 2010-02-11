iSuppli: Apple iPad'in komponent maliyeti 229.35$

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Apple iPad

Piyasa analizleri yapan bağımsız araştırma kuruluşu iSuppli, Apple'ın yeni tablet bilgisayarı iPad için hazırladığı komponent maliyetleri raporunu yayınladı. Açıklanan sonuçlara göre iPad'in komponent maliyetleri, tercih edilecek konfigürasyon (sadece WiFi veya WiFi + 3G) ve kapasiteye göre 229.35$ ile 346.15$ arasında değişiyor.

Tahmin edilebileceği üzere iPad'de kullanılan komponentler arasında maliyeti en yüksek kalem; ekran. Bilindiği üzere iPad, yüksek kaliteli IPS panel kullanılan 9.7-inç büyüklüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip. Daha önce 100$ civarında olduğu belirtilen ekran, iSuppli'ye göre Apple'a 80$'a mal oluyor.

iPad ile Apple'ın belkide en büyükl sürprizi, A4 adını verdiği ve kendi geliştirdiği işlemciyi kullandığını açıklamasıydı. Açıklanan sonuçlara göre A4 işlemcisinin Apple'a birim maliyeti 17$. Depolama için kullanılacak bellek yongalarında ise 16GB 29.50, 64GB'lık depolama kapasitesi ise yaklaşık 110$'a mal ediliyor.

iPad'in önemli özellikleri arasında yer alan GPS ve 3G'nin çipset maliyet ise iSuppli'nin raporuna göre 27.10$. iSuppli'den Dr. Jagdish Rebello açıklamasında, 16GB ve 32GB kapasiteli iPad'ler arasında sadece 29.50 dolarlık bir maliyet farkı olmasına rağmen Apple'ın fiyatlandırmada 100$ fark koymasına dikkat çekiyor.

Dr. Rebello takip edilen fiyat politikasıyla Apple'ın satış anlamında özellikle 16GB kapasiteli modele inandığını ifade ediyor. Apple'ın pek çok kişi tarafından beğenilen ama kimilerince de tartışmalara konu edilen yeni tablet bilgisayarı iPad, Mart ayında önce Amerika'da Haziran ayıyla birlikte de diğer pazarlarda satışa sunulacak.