Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iSuppli: Apple iPad'in komponent maliyeti 229.35$

9 yıl
4,6b
1
5
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

iSuppli: Apple iPad'in komponent maliyeti 229.35$
Tam Boyutta Gör

Apple iPad

Piyasa analizleri yapan bağımsız araştırma kuruluşu iSuppli, Apple'ın yeni tablet bilgisayarı iPad için hazırladığı komponent maliyetleri raporunu yayınladı. Açıklanan sonuçlara göre iPad'in komponent maliyetleri, tercih edilecek konfigürasyon (sadece WiFi veya WiFi + 3G) ve kapasiteye göre 229.35$ ile 346.15$ arasında değişiyor.

Tahmin edilebileceği üzere iPad'de kullanılan komponentler arasında maliyeti en yüksek kalem; ekran. Bilindiği üzere iPad, yüksek kaliteli IPS panel kullanılan 9.7-inç büyüklüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip. Daha önce 100$ civarında olduğu belirtilen ekran, iSuppli'ye göre Apple'a 80$'a mal oluyor.

iPad ile Apple'ın belkide en büyükl sürprizi, A4 adını verdiği ve kendi geliştirdiği işlemciyi kullandığını açıklamasıydı. Açıklanan sonuçlara göre A4 işlemcisinin Apple'a birim maliyeti 17$. Depolama için kullanılacak bellek yongalarında ise 16GB 29.50, 64GB'lık depolama kapasitesi ise yaklaşık 110$'a mal ediliyor.

iPad'in önemli özellikleri arasında yer alan GPS ve 3G'nin çipset maliyet ise iSuppli'nin raporuna göre 27.10$. iSuppli'den Dr. Jagdish Rebello açıklamasında, 16GB ve 32GB kapasiteli iPad'ler arasında sadece 29.50 dolarlık bir maliyet farkı olmasına rağmen Apple'ın fiyatlandırmada 100$ fark koymasına dikkat çekiyor.

Dr. Rebello takip edilen fiyat politikasıyla Apple'ın satış anlamında özellikle 16GB kapasiteli modele inandığını ifade ediyor. Apple'ın pek çok kişi tarafından beğenilen ama kimilerince de tartışmalara konu edilen yeni tablet bilgisayarı iPad, Mart ayında önce Amerika'da Haziran ayıyla birlikte de diğer pazarlarda satışa sunulacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tolgá 9 yıl
ps 3 ü izliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahafiec 9 yıl
...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
grafiker 9 yıl
Esasında apple birazda app store güveniyor bu araba sataraken çok kar değil ama servis bakım felan gibi şeylerden kar etmeye benziyor. PS3 de yaotı bunu onlarda oyundan kar ettiler mesela. Tabii ki kar edicek şirketlerin kurulma amacı bu ama bu kar çok ciddi değil samsung 30 dolara imal ettiği şeyi 200 usd çok rahat satıyor mesela kar bu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahafiec 9 yıl
...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Centauri 9 yıl
sahafiec

Apple'nin bu karlılığı her zaman hayret konusu olmuştur.
bir üründen bukadar kar yapabilmek için birçok şirket neler vermezdi.

son satış fiyatı ne olacak acaba diye merak etmemek mümkün değil...


Öncelikle Apple'ın karlılığı hayret konusun olmamıştır, daha 2000'lere kadar zaten sürekli zarar eden bir firmaydı.

Ayrıca,

Parça maliyeti 230 dolar olan bir bilişim ürününü 499 dolara satarak KAR EDEMEZSİNİZ.
Bu tip ürünlerde parça maliyeti , maliyet kalemlerinde 3. sıradadır.
1-ARGE 2-Pazarlama dır.
1500 TL ye satılan nokia, samsung vs cep telefonlarının maliyeti genelde 100 doların altındadır
Microsoft Windows 7'nin bi CDden ibaret olması ama fiyatının 250 milyon olması da bundandır.

Apple muhtemelen App Store'a güveniyor, oradan kar edecek...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl HTC ile akıllı cep telefonu pazarı üzerine söyleşi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim