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iTablet; ama Apple'dan değil X2'den

9 yıl
18,2b
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19
Diğer
Shady
Haber Editörü
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iTablet; ama Apple'dan değil X2'den
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iTablet; sonunda teknoloji dünyası bu isimli bir ürüne kavuşuyor. Ancak üreticisi Apple (iPad tanıtılmadan önce isminin iTablet olabileceği konuşulmuştu) yerine mobil çözümleriyle bilinen İngiltere merkezli X2 Computing.

X2'nin Nisan ayında satışa sunmaya hazırlandığı iTablet, iPad yerine netbook'ları tercih eden kullanılacıları cezbedecek gibi duruyor. 10.2 ve 12.1 inç boyutlarında kapasitif ekrana sahip iki farklı model halinde satışa sunulacak olan iTablet işlem gücünü 1.6GHz'lik Atom işlemcisinden alıyor. 2GB'lık bellek ve 250GB depolama alanı sunan iTablet'in üzerinde 3 adet USB portuna, 1.3 megapiksellik internet kamerasına, dahili hoparlörlere yer verilirken isteğe bağlı olarak HDMI portuna da destek verebiliyor. iTablet, Bluetooth ve Wi-Fi'ın yanı sıra 3.Nesil iletişim ağını da destekliyor ve istediğiniz bir işletim sistemi (Windows 7, Windows XP, Linux) ile çalışıyor.

Fakat taşınabilirlik açısından iPad'in oldukça gerisinde kalan 1.18kg'lık iTablet 252 x 192 x 35mm boyutlarında; özellikle kalınlığı iTablet'in dezavantajlarından olabileceğini söyleyebiliriz.. Şimdilik bu kadar bilgiye sahip olduğumuz iTablet hakkındaki kalan soru işaretlerini de önümüzdeki günlerde gelen açıklamalar doğrultusunda ortadan kalkacaktır.


http://www.trustedreviews.com/laptops/news/2010/02/05/Tech-World-Finally-Gets-Its--iTablet-/p1 Yorum Yaz
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sotoxs 9 yıl
fiyat? alternatiflerin olması ne güzel
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AlicanNalbat 9 yıl
bakın görün bizim ülkemizde ikiside satışa çıksa millet iPad alır appleye karşı bi merak var herkezde anlamdım gitti xD akraba olsagerek
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=IDoNotKnow= 9 yıl
Ipad ile karşılaştırılması bile abes bence
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Mertcan. 9 yıl
Türkiye'ye çabuk gelsin de dizüstü bilgisayar ile multimedya-internet vb. ihtiyaçlarımızı karşılayacağımıza bunları kullanırız çok kullanışlılar.
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bekoc 9 yıl
ipad den bence iyi. ama uygulama olarak geride kalacağı kesin. ancak donanımsal olarak iped in önünde..
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sendemail 9 yıl
"şimdi iphone flash desteği vermiyor mu? "
biri cıkar lafı iphone getirir diye hazır giriş yapayım dedim
halka hizmet ,yorulmayın diye ..
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34sem 9 yıl
X2 Apple için bir tehdit değil bence.
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Tolgá 9 yıl
microsoft görse xp lisansını alırdı ie6 var hala
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..Knight.. 9 yıl
İşte bu cihaz alınır. Haber için teşekkürler.
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oktayakgoz 9 yıl
kapasitif ekran ve usb çok iyi olmuş win 7 ile harika bi ikili olacaktır. bizim piyasaya girsinde yavaş yavaş elimizdeki klavyeli cihazlardan kurtulalım
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61gün 9 yıl

oktayakgoz

kapasitif ekran ve usb çok iyi olmuş win 7 ile harika bi ikili olacaktır. bizim piyasaya girsinde yavaş yavaş elimizdeki klavyeli cihazlardan kurtulalım

2 yıla kalmaz klavyesizler klavyeliler kadar çok olur bence türkiyede
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Batuist 9 yıl
en basitinden flash videoları bile oynatabiliyordur değil mi :)))
Apple o kadar yatırım yapıyor para harcıyor inadına bir flash desteğine izin ve4rmiyor multitasking te yok.. bence ipad tercih edilebilir bir üsür.. en azından bu platform çok daha özgür ve açık olacağı kesin.. gelsişn yeni yeni modeller...
bir ikncisi atom işlemcisinden nefret ediyorum çok berbat ve güçsüz... akıllı telefonların işlemcisi bile daha güçlüdür..
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sertacaygun 9 yıl
Haha ! IE6 yüklü resimdeki cihazda :D !
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