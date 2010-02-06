iTablet; ama Apple'dan değil X2'den

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iTablet; sonunda teknoloji dünyası bu isimli bir ürüne kavuşuyor. Ancak üreticisi Apple (iPad tanıtılmadan önce isminin iTablet olabileceği konuşulmuştu) yerine mobil çözümleriyle bilinen İngiltere merkezli X2 Computing.

X2'nin Nisan ayında satışa sunmaya hazırlandığı iTablet, iPad yerine netbook'ları tercih eden kullanılacıları cezbedecek gibi duruyor. 10.2 ve 12.1 inç boyutlarında kapasitif ekrana sahip iki farklı model halinde satışa sunulacak olan iTablet işlem gücünü 1.6GHz'lik Atom işlemcisinden alıyor. 2GB'lık bellek ve 250GB depolama alanı sunan iTablet'in üzerinde 3 adet USB portuna, 1.3 megapiksellik internet kamerasına, dahili hoparlörlere yer verilirken isteğe bağlı olarak HDMI portuna da destek verebiliyor. iTablet, Bluetooth ve Wi-Fi'ın yanı sıra 3.Nesil iletişim ağını da destekliyor ve istediğiniz bir işletim sistemi (Windows 7, Windows XP, Linux) ile çalışıyor.

Fakat taşınabilirlik açısından iPad'in oldukça gerisinde kalan 1.18kg'lık iTablet 252 x 192 x 35mm boyutlarında; özellikle kalınlığı iTablet'in dezavantajlarından olabileceğini söyleyebiliriz.. Şimdilik bu kadar bilgiye sahip olduğumuz iTablet hakkındaki kalan soru işaretlerini de önümüzdeki günlerde gelen açıklamalar doğrultusunda ortadan kalkacaktır.

http://www.trustedreviews.com/laptops/news/2010/02/05/Tech-World-Finally-Gets-Its--iTablet-/p1