Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri

iTunes 9.0.3 çıktı

Apple, iTunes programının yeni sürümü olan 9.0.3'ü yayınladı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,6b
1
4
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Apple firması, iTunes programının yeni sürümü olan 9.0.3 versiyonunu yayınladı. Yayınlanan sürüm ile aşağıdaki sorunların düzeltildiği belirtiliyor.

  • iTunes artık "Remember password for purchases" seçeneğini yoksaymıyor
  • iPod ile bazı Podcast ve Smart Playlistlerin senkronizasyon sorunu çözüldü
  • iPod bağlandığı zaman tanınmama sorununu çözüyor
  • Bazı stabilite ve performans sorunlarını gideriyor

Apple'nın yayınladığı 93mb boyutundaki iTunes 9.0.3 sürümünün geçtiğimiz günlerde yayınlanan iphone 3.1.3 güncellemesiyle ilgisinin olabileceği söyleniyor. Son olarak yayınlanan bu sürümün Jail Break yapılmış cihazlarda da çalıştığı verilen bilgiler arasında yer alıyor.

iTunes 9.0.3'ü indirmek için buraya tıklayın

 

 


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
@nano@ 9 yıl
bencede yani dünya liderleri hemen bi kriz masası oluşturmalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sylargray 9 yıl
@nano@

bencede yani dünya liderleri hemen bi kriz masası oluşturmalı





Bu arada bilgilendirme için teşekkürler. İndirelim bakalım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Àhmet 9 yıl
Ya şu 160 gb ipodlarda backup seçeneği olmaması kadar büyük bir sorun olamaz heralde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
ZULA Süper Lig 3. Sezon İnfografiği
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim