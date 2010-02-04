iTunes 9.0.3 çıktı

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Apple firması, iTunes programının yeni sürümü olan 9.0.3 versiyonunu yayınladı. Yayınlanan sürüm ile aşağıdaki sorunların düzeltildiği belirtiliyor.
- iTunes artık "Remember password for purchases" seçeneğini yoksaymıyor
- iPod ile bazı Podcast ve Smart Playlistlerin senkronizasyon sorunu çözüldü
- iPod bağlandığı zaman tanınmama sorununu çözüyor
- Bazı stabilite ve performans sorunlarını gideriyor
Apple'nın yayınladığı 93mb boyutundaki iTunes 9.0.3 sürümünün geçtiğimiz günlerde yayınlanan iphone 3.1.3 güncellemesiyle ilgisinin olabileceği söyleniyor. Son olarak yayınlanan bu sürümün Jail Break yapılmış cihazlarda da çalıştığı verilen bilgiler arasında yer alıyor.
iTunes 9.0.3'ü indirmek için buraya tıklayın
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Bu arada bilgilendirme için teşekkürler. İndirelim bakalım