Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone zil sesi yapma ve değiştirme nasıl yapılır?

    iPhone zil sesi değiştirme kolay olsa da Apple fazla seçenek sunmuyor. iTunes'taki telefon zil sesleri de sınırlı. Bu bağlamda iPhone zil sesi yapma yöntemlerini anlatıyoruz.

    Apple, iPhone’da dilediğiniz şarkıyı zil sesi olarak kullanmanıza izin vermez, ton mağazası üzerinden satın almanız gerekir ve yalnızca iTunes programını kullanarak zil sesini indirebilirsiniz. Ancak bunu aşmanın yolları var. iTunes olmadan iPhone’da müziği zil sesi yapma şansına sahipsiniz, hem de ücretsiz olarak. Peki, iPhone’da indirilen müzik nasıl zil sesi yapılır? Hızlı ve basit adımlar içeren iPhone zil sesi yapma yöntemleri rehberimizde anlatıyoruz.

    iPhone indirilen müziği zil sesi yapma 📲

    iPhone zil sesi yapma iTunes olmadan Tam Boyutta Gör
    iPhone’da şarkıyı zil sesi yapmak için iTunes programına ihtiyacınız yok. GarageBand programını kullanarak sevdiğiniz müzikleri zil sesi yapabilirsiniz. GarageBand’de şarkıyı düzenlemeye başlamadan önce dikkat etmeniz gereken birkaç noktadan bahsedelim. MP3 müzik dosyasını iCloud Drive’a kopyalamalısınız. Kopyalamaya karşı korumalı şarkı dosyalarını düzenleyemezsiniz. Apple Müzik veya başka bir platformdaki şarkıları zil sesi olarak kullanamazsınız. Şimdi dilerseniz GarageBand ile iPhone zil sesi nasıl yapılır adım adım görelim:

    1. GarageBand'i indirin

    iPhone zil sesi yapma Tam Boyutta Gör
    GarageBand uygulamasını iPhone'unuzda açın ve Ses kaydediciye gelin. Sol üstteki gri kesik çizgilere, ardından metronoma dokunun. Döngü simgesine basın.

    2. İndirdiğiniz müziği içe aktarın

    iPhone indirilen müziği zil sesi yapma Tam Boyutta Gör
    Dosyalar’a dokunarak telefonunuza mp3 olarak indirdiğiniz, zil sesi yapmak istediğiniz müziği seçin. Müziği boş alana sürükleyip bırakın ve ardından sağ üstteki artıya basın.

    3. Şarkıyı 30 saniye olarak kısaltın

    iPhone zil sesi yapma Garageband Tam Boyutta Gör
    Bölüm A’ya dokunun, Otomatik’i kapatıp 30 olarak ayarlayın. 30 saniyelik bölümü ayarlayıp Döngü”yü seçin.

    4. Parçayı zil sesi olarak dışa aktarın

    iPhone şarkıyı zil sesi yapma Tam Boyutta Gör
    Sol üst köşedeki gri oka dokunup  “Parçalarım”ı seçin. Parçaya basılı tutup “Paylaş”ı seçin. Zil Sesi’ni seçip “Sürdür” ile onaylayın ve Dışa Aktar’ı seçin.

    5. Standart zil sesini seçin

    iPhone mp3 zil sesi yapma Tam Boyutta Gör
    Yeni oluşturduğunuz zil sesini aramalar için kullanacaksanız, Standart Zil Sesi’ni seçin. Rehberinizdeki bir kişi aradığında bu tonun çalmasını istiyorsanız "Kişiye Ata" seçeneğini seçin. iPhone zil sesi yapma işlemi tamamlanmıştır.

    iTunes satın alınan müziği zil sesi yapma 🎵 

    iphone ton mağazası zil sesi yapma Tam Boyutta Gör
    Apple, iTunes Store üzerinde zil sesleri sunuyor. Apple’ın koleksiyonunda zil sesi olarak kullanmak istediğiniz şarkı varsa bu, iPhone’unuz için yeni zil sesi ayarlamanın en kolay yolu ancak ya yoksa? iTunes Store’dan satın aldığınız bir şarkıyı iPhone zil sesi yapabilirsiniz. iPhone satın alınan müziği zil sesi yapma nasıl oluyor adım adım görelim:
    1. iTunes’u açın ve bir şarkı seçin.
    2. Şarkının yanında bulut simgesi varsa sağ tıklayıp indirin.
    3. Şarkıya sağ tıklayıp Şarkı Bilgisi’ni, ardından Seçenekler’i seçin.
    4. Başlangıç ve bitiş sürelerini girip onaylayın. (30 saniyeyi aşmamalı)
    5. Dosya menüsünden Dönüştür - AAC sürümü oluşturu seçin.
    6. Şarkının iki sürümü olacak (Normal ve ton).
    7. Ton sürümüne sağ tıklayıp Dosya gezgininde gösteri seçin.
    8. Ton sürümünü yeniden adlandırın (songname.m4r gibi)
    9. iPhone’unuzu bilgisayara bağlayın.
    10. iPhone simgesine tıklayıp zil sesini buraya sürükleyin.

    En iyi 5 ücretsiz iPhone zil sesi yapma programı 📱

    iphone ücretsiz zil sesi indirme programları Tam Boyutta Gör
    iPhone, çok sayıda zil sesiyle geliyor. Ancak, uzun süredir iPhone kullanıyorsanız bunlardan sıkılmış olabilirsiniz. Veya iOS’a yeni geçtiyseniz, zil sesi satın alma fikri hoşunuza gitmeyebilir. iPhone zil sesi yapma programları bu noktada yardımımıza koşuyor. Tüm müzik türlerinden zil sesleri içeren ve kendi zil seslerinizi yapabileceğiniz en iyi uygulamaları bu listede bulabilirsiniz. İşte en iyi 5 iPhone ücretsiz zil sesi uygulaması:

    1️⃣ RingTune: Ringtones for iPhone

    iPhone zil sesi indirme Tam Boyutta Gör
    RingTune uygulaması, iPhone ücretsiz zil sesi indirme uygulamalarından biri ve pek çok kullanışlı özelliğe sahip. Çeşitli müzik türlerinden binlerce zil sesinden oluşan geniş bir kütüphaneye sahip. Hatta kitaplığınızdaki şarkıları kullanarak zil seslerinizi oluşturabiliyorsunuz. Mikrofonu kullanarak kaydettiğiniz müziği zil sesi yapma şansına da sahipsiniz.

    2️⃣ Ringtones Maker

    iPhone zil sesi yapma programı Tam Boyutta Gör
    Ringtones Maker uygulaması çok çeşitli zil sesleri sunuyor. Latin, Enstrümantal, Blues, Halk müziği vb. gibi farklı türlerden melodiler içeriyor. Daha sonra kullanmak üzere zil seslerini favorilere ekleyebiliyorsunuz. Zil seslerini iTunes dosyalarınızdan da oluşturabiliyor, videolardan sesi çıkartarak zil sesi yapabiliyorsunuz. Uygulamadaki zil sesleri sık sık güncelleniyor.

    3️⃣ Tones for iPhone Tuunes

    iPhone zil sesi yapma uygulaması Tam Boyutta Gör
    Tuunes uygulaması en eski iPhone zil sesi programlarından biri; 10.000’den fazla zil sesi içeriyor. Tuunes, uygulamadaki tüm içeriğin yasal ve güvenli olduğunu garanti ediyor. Şirket ayrıca özel içerikler sunmak adına yaratıcı kişilerle birlikte çalışıyor. Uygulama, popüler zil seslerinin yanı sıra her sezon yenilenen zil sesleri sunuyor.

    4️⃣ Best Ringtones 2023 for iPhone

    ücretsiz iPhone zil sesleri Tam Boyutta Gör
    iPhone için En İyi Zil Sesleri uygulaması, 25 kategoride 1000'den fazla zil sesi sunuyor ve milyonlarca kullanıcıya sahip. Zil sesleri, Anime, Klasik, Vintage, Rock, Cadılar Bayramı, Doğa, Bağımsız Rock ve çok daha fazlasını içeriyor. Uygulamadaki tüm sesler ve zil seslerinin kullanımı yasal. İyi bir zil sesi bulamadıysanız, kendi zil sesinizi de oluşturabiliyorsunuz. Gelen aramalar, uyarılar veya alarmlar için zil sesi olarak kullanabileceğiniz komik sesler de mevcut.

    5️⃣ Ringtone Maker Garage

    iPhone zil sesi programı Tam Boyutta Gör
    Ringtone Maker Garage uygulaması iPhone için popüler zil sesi yapma uygulaması. Ufak boyutlu uygulama ile birkaç saniye içinde zil sesi oluşturabiliyorsunuz. Videodan sesi çıkarma, sesi içe aktarma, geçiş ayarı, şarj sesini değiştirme ve çok daha fazlasını yapmanıza izin veriyor. Uygulamayı kullanırken bir sorunla karşılaşmanız durumunda doğrudan iletişime geçebileceğiniz destek ekibi de var.

    iPhone zil sesi değiştirme nasıl yapılır 🔔

    iphone zil sesi nasıl değiştirilir Tam Boyutta Gör
    iPhone’unuzun herkesle aynı çalmasını istemiyor ya da varsayılan zil sesinden sıkıldıysanız, ayarlardan değiştirebilirsiniz. iPhone zil sesi değiştirmek için şu adımları izleyin:
    1. Ayarlar uygulamasını açın.
    2. Ses ve Dokunuş’a girin.
    3. Zil sesini değiştirmek için, Ses ve Dokunuş modelleri altında zil sesine dokunun.
    4. Hazır zil seslerinden birini seçin veya ton mağazasından indirin.

    Bu rehber yazıda iTunes olmadan iPhone zil sesi yapma yolunu anlattık. iPhone’un varsayılan zil seslerinden sıkıldıysanız, değiştirmek istiyor ve dinlediğiniz müzikleri zil sesi yapmak istiyorsanız, buradaki adımları izleyebilirsiniz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    siskojahrein 19 saat önce

    çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    araba kullanırken şerit ortalama matlab sistem gereksinimleri tang içecek yasaklandı araba neden su eksiltir en yakın tarım ilacı satan yer

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi 12
    Redmi 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus Gaming Diz&#252;st&#252; Bilgisayar
    HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız