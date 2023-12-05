iPhone zil sesi yapma ve değiştirme nasıl yapılır?

Apple, iPhone’da dilediğiniz şarkıyı zil sesi olarak kullanmanıza izin vermez, ton mağazası üzerinden satın almanız gerekir ve yalnızca iTunes programını kullanarak zil sesini indirebilirsiniz. Ancak bunu aşmanın yolları var. iTunes olmadan iPhone’da müziği zil sesi yapma şansına sahipsiniz, hem de ücretsiz olarak. Peki, iPhone’da indirilen müzik nasıl zil sesi yapılır? Hızlı ve basit adımlar içeren iPhone zil sesi yapma yöntemleri rehberimizde anlatıyoruz.
iPhone indirilen müziği zil sesi yapma 📲
1. GarageBand'i indirin
2. İndirdiğiniz müziği içe aktarın
3. Şarkıyı 30 saniye olarak kısaltın
4. Parçayı zil sesi olarak dışa aktarın
5. Standart zil sesini seçin
iTunes satın alınan müziği zil sesi yapma 🎵
iTunes’u açın ve bir şarkı seçin.
Şarkının yanında bulut simgesi varsa sağ tıklayıp indirin.
Şarkıya sağ tıklayıp Şarkı Bilgisi’ni, ardından Seçenekler’i seçin.
Başlangıç ve bitiş sürelerini girip onaylayın. (30 saniyeyi aşmamalı)
Ton sürümüne sağ tıklayıp Dosya gezgininde gösteri seçin.
Ton sürümünü yeniden adlandırın (songname.m4r gibi)
iPhone’unuzu bilgisayara bağlayın.
iPhone simgesine tıklayıp zil sesini buraya sürükleyin.
En iyi 5 ücretsiz iPhone zil sesi yapma programı 📱
1️⃣ RingTune: Ringtones for iPhone
2️⃣ Ringtones Maker
3️⃣ Tones for iPhone Tuunes
4️⃣ Best Ringtones 2023 for iPhone
5️⃣ Ringtone Maker Garage
iPhone zil sesi değiştirme nasıl yapılır 🔔
Ayarlar uygulamasını açın.
Ses ve Dokunuş’a girin.
Zil sesini değiştirmek için, Ses ve Dokunuş modelleri altında zil sesine dokunun.
Hazır zil seslerinden birini seçin veya ton mağazasından indirin.
Bu rehber yazıda iTunes olmadan iPhone zil sesi yapma yolunu anlattık. iPhone’un varsayılan zil seslerinden sıkıldıysanız, değiştirmek istiyor ve dinlediğiniz müzikleri zil sesi yapmak istiyorsanız, buradaki adımları izleyebilirsiniz.
çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.