iPhone zil sesi yapma ve değiştirme nasıl yapılır?

Apple, iPhone’da dilediğiniz şarkıyı zil sesi olarak kullanmanıza izin vermez, ton mağazası üzerinden satın almanız gerekir ve yalnızca iTunes programını kullanarak zil sesini indirebilirsiniz. Ancak bunu aşmanın yolları var. iTunes olmadan iPhone’da müziği zil sesi yapma şansına sahipsiniz, hem de ücretsiz olarak. Peki, iPhone’da indirilen müzik nasıl zil sesi yapılır? Hızlı ve basit adımlar içeren iPhone zil sesi yapma yöntemleri rehberimizde anlatıyoruz.

iTunes satın alınan müziği zil sesi yapma 🎵 Tam Boyutta Gör Apple, iTunes Store üzerinde zil sesleri sunuyor. Apple’ın koleksiyonunda zil sesi olarak kullanmak istediğiniz şarkı varsa bu, iPhone’unuz için yeni zil sesi ayarlamanın en kolay yolu ancak ya yoksa? iTunes Store’dan satın aldığınız bir şarkıyı iPhone zil sesi yapabilirsiniz. iPhone satın alınan müziği zil sesi yapma nasıl oluyor adım adım görelim: iTunes’u açın ve bir şarkı seçin. Şarkının yanında bulut simgesi varsa sağ tıklayıp indirin. Şarkıya sağ tıklayıp Şarkı Bilgisi’ni, ardından Seçenekler’i seçin. Başlangıç ve bitiş sürelerini girip onaylayın. (30 saniyeyi aşmamalı) Dosya menüsünden Dönüştür - AAC sürümü oluşturu seçin. Şarkının iki sürümü olacak (Normal ve ton). Ton sürümüne sağ tıklayıp Dosya gezgininde gösteri seçin. Ton sürümünü yeniden adlandırın (songname.m4r gibi) iPhone’unuzu bilgisayara bağlayın. iPhone simgesine tıklayıp zil sesini buraya sürükleyin.

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iPhone zil sesi değiştirme nasıl yapılır 🔔 Tam Boyutta Gör iPhone’unuzun herkesle aynı çalmasını istemiyor ya da varsayılan zil sesinden sıkıldıysanız, ayarlardan değiştirebilirsiniz. iPhone zil sesi değiştirmek için şu adımları izleyin: Ayarlar uygulamasını açın. Ses ve Dokunuş’a girin. Zil sesini değiştirmek için, Ses ve Dokunuş modelleri altında zil sesine dokunun. Hazır zil seslerinden birini seçin veya ton mağazasından indirin.

Bu rehber yazıda iTunes olmadan iPhone zil sesi yapma yolunu anlattık. iPhone’un varsayılan zil seslerinden sıkıldıysanız, değiştirmek istiyor ve dinlediğiniz müzikleri zil sesi yapmak istiyorsanız, buradaki adımları izleyebilirsiniz.

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iPhone zil sesi yapma yöntemleri