Tam Boyutta Gör Windows için iTunes düzenli aralıklarla genellikle birkaç ayda bir güncelleniyor. iTunes 12.13.1 sürümü, güvenlik odaklı bir güncelleme; dolayısıyla Apple tarafından yüklenmesi öneriliyor.

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iTunes, Windows için son güncellemesini Mart 2023’te aldı. Güvenlik iyileştirmelerine ek olarak yeni cihazlar için destek eklendi. iTunes 12.13.1, Apple’ın sürüm notlarına göre dikkate değer yeni bir özellik getirmiyor ancak güvenlik iyileştirmeleri nedeniyle kullanıcıların mümkün olan en kısa sürede yeni sürüme geçmeleri gerektiği belirtiliyor.

Mac tarafında iTunes programı uzun süredir yok, yerini Finder ve TV uygulamasına bıraktı. Ancak, şirket, Windows platformunda düzenli güncellemeler sağlamaya devam ediyor. iTunes güncel sürümü, Microsoft Store üzerinden veya Apple’ın web sitesinden indirilebiliyor.

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Apple, iTunes için güvenlik güncellemesi yayınladı