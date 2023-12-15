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    Apple, iTunes için güvenlik güncellemesi yayınladı

    Apple, iPhone, iPad ve Mac'ler kadar sık olmasa da iTunes programını da güncelliyor. Windows için iTunes, güvenlik iyileştirmeleri getiren 12.13.1 sürümüne güncellendi.
    apple itunes 12.13.1 güncellemesi indir Tam Boyutta Gör
    Windows için iTunes düzenli aralıklarla genellikle birkaç ayda bir güncelleniyor. iTunes 12.13.1 sürümü, güvenlik odaklı bir güncelleme; dolayısıyla Apple tarafından yüklenmesi öneriliyor.

    iTunes, Windows için son güncellemesini Mart 2023’te aldı. Güvenlik iyileştirmelerine ek olarak yeni cihazlar için destek eklendi. iTunes 12.13.1, Apple’ın sürüm notlarına göre dikkate değer yeni bir özellik getirmiyor ancak güvenlik iyileştirmeleri nedeniyle kullanıcıların mümkün olan en kısa sürede yeni sürüme geçmeleri gerektiği belirtiliyor.

    Mac tarafında iTunes programı uzun süredir yok, yerini Finder ve TV uygulamasına bıraktı. Ancak, şirket, Windows platformunda düzenli güncellemeler sağlamaya devam ediyor. iTunes güncel sürümü, Microsoft Store üzerinden veya Apple’ın web sitesinden indirilebiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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