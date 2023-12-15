Apple, iTunes için güvenlik güncellemesi yayınladı

iTunes, Windows için son güncellemesini Mart 2023’te aldı. Güvenlik iyileştirmelerine ek olarak yeni cihazlar için destek eklendi. iTunes 12.13.1, Apple’ın sürüm notlarına göre dikkate değer yeni bir özellik getirmiyor ancak güvenlik iyileştirmeleri nedeniyle kullanıcıların mümkün olan en kısa sürede yeni sürüme geçmeleri gerektiği belirtiliyor.
Mac tarafında iTunes programı uzun süredir yok, yerini Finder ve TV uygulamasına bıraktı. Ancak, şirket, Windows platformunda düzenli güncellemeler sağlamaya devam ediyor. iTunes güncel sürümü, Microsoft Store üzerinden veya Apple’ın web sitesinden indirilebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.