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    iTunes markası siliniyor: Apple, bir uygulamayı daha sonlandırdı

    Apple, film fragmanlarını yayınladığı uygulamasını yeni platforma taşıyor. Uzun süredir güncellenmeyen iTunes Movie Trailers, Apple TV'ye taşınıyor.             
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    itunes movie trailers apple tv uygulaması Tam Boyutta Gör
    Apple’ın iOS için klasik iTunes Movie Trailers uygulaması adres değiştiriyor. İnsanların film fragmanları, önizlemeler ve sinema salonlarının seans saatlerini takip edebildiği sitenin içerikleri on yılı aşkın bir sürenin ardından Apple TV uygulamasında yer alacak.

    Film fragmanları Apple TV uygulamasında yayınlanacak

    movie & tv trailers apple tv Tam Boyutta Gör
    Apple, iTunes film fragmanlarının Apple TV platformuna taşınacağına ilişkin resmî bir açıklamada bulunmadı ancak hem iTunes Movie Trailers sitesinde hem de Apple’ın iOS ve tvOS uygulamalarında “iTunes Movie Trailers’ın yeni adresi Apple TV uygulaması” bannerı görünmeye başladı. Ayrıca Apple TV uygulamasında en son fragmanların yayınladığı yeni bölüm, bazı kullanıcılara açılmış durumda.

    Uzun süredir güncellenmiyor

    Neticede, beş yıldır güncellenmeyen iTunes film fragmanları uygulaması, yakında yeni bir isimle yeni platformunda yenilenmiş şekilde yer alacak. iTunes Movie Trailer sitesi Apple’ın modern web tasarımıyla hiç uyuşmayan arayüz öğeleri içeriyor. Apple’ın uygulamayı sonlandırması iTunes markasını kademeli olarak kullanıcıların hayatından çıkarma ve tüm video içeriklerini tek bir yere toplama stratejisinin bir parçası.

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