Tam Boyutta Gör Apple’ın iOS için klasik iTunes Movie Trailers uygulaması adres değiştiriyor. İnsanların film fragmanları, önizlemeler ve sinema salonlarının seans saatlerini takip edebildiği sitenin içerikleri on yılı aşkın bir sürenin ardından Apple TV uygulamasında yer alacak.

iTunes, Windows'tan kalkıyor: Yeni uygulamalar yayınlandı 7 ay önce eklendi

Film fragmanları Apple TV uygulamasında yayınlanacak

Tam Boyutta Gör Apple, iTunes film fragmanlarının Apple TV platformuna taşınacağına ilişkin resmî bir açıklamada bulunmadı ancak hem iTunes Movie Trailers sitesinde hem de Apple’ın iOS ve tvOS uygulamalarında “iTunes Movie Trailers’ın yeni adresi Apple TV uygulaması” bannerı görünmeye başladı. Ayrıca Apple TV uygulamasında en son fragmanların yayınladığı yeni bölüm, bazı kullanıcılara açılmış durumda.

Uzun süredir güncellenmiyor

Neticede, beş yıldır güncellenmeyen iTunes film fragmanları uygulaması, yakında yeni bir isimle yeni platformunda yenilenmiş şekilde yer alacak. iTunes Movie Trailer sitesi Apple’ın modern web tasarımıyla hiç uyuşmayan arayüz öğeleri içeriyor. Apple’ın uygulamayı sonlandırması iTunes markasını kademeli olarak kullanıcıların hayatından çıkarma ve tüm video içeriklerini tek bir yere toplama stratejisinin bir parçası.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

iTunes markası siliniyor: Apple, bir uygulamayı daha sonlandırdı