iTunes markası siliniyor: Apple, bir uygulamayı daha sonlandırdı

Film fragmanları Apple TV uygulamasında yayınlanacak
Uzun süredir güncellenmiyor
Neticede, beş yıldır güncellenmeyen iTunes film fragmanları uygulaması, yakında yeni bir isimle yeni platformunda yenilenmiş şekilde yer alacak. iTunes Movie Trailer sitesi Apple’ın modern web tasarımıyla hiç uyuşmayan arayüz öğeleri içeriyor. Apple’ın uygulamayı sonlandırması iTunes markasını kademeli olarak kullanıcıların hayatından çıkarma ve tüm video içeriklerini tek bir yere toplama stratejisinin bir parçası.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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