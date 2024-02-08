Windows'ta iTunes sona yaklaşıyor: İşte yeni Apple uygulamaları

iTunes, üçe bölündü: Müzik, TV ve Aygıtlar
Apple TV uygulaması kullanıcıların iTunes’dan film ve dizileri izlemesine ve yönetmesine olanak tanıyor. Her iki uygulama da Apple’ın yayın hizmetleri olan "Apple Music" ve Apple TV+'a erişim sağlıyor.
Windows 10 ve üzeri gerektiriyor
Bu uygulamaları kullanmak için Windows 10 veya 11 yüklü olması gerekiyor. Ayrıca iTunes’tan geçiş yapmak için üç uygulamanın da yüklenmesi gerekiyor. Uygulamalar yüklendikten sonra iTunes yalnızca podcast’lere ve sesli kitaplara erişmek için kullanılabiliyor. iTunes arşivi, Apple Music ve Apple TV uygulamaları tarafından kullanıldığı için silinmemesi öneriliyor. Windows 10’dan daha eski sürümü kullananlar ise iTunes programını kullanmaya devam edebilecek.Kaynakça https://support.apple.com/en-us/HT210384 https://www.macrumors.com/2024/02/07/apple-splits-itunes-for-windows/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.