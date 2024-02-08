Windows'ta iTunes sona yaklaşıyor: İşte yeni Apple uygulamaları

Tam Boyutta Gör Apple, Windows 10 ve 11 kullanıcıları için iTunes programını kullanımdan kaldırdı. iTunes’un yerine üç ayrı uygulama geldi; Apple Music, TV ve Aygıtlar. Bu uygulamalar Ocak 2023’te önizleme olarak kullanıma sunulmuştu ve Apple, o tarihten bu yana güncellemeler sundu. Bugün itibarıyla üç Windows uygulamasından da önizleme etiketi kaldırıldı.

Apple, iTunes için güvenlik güncellemesi yayınladı 1 ay önce eklendi

iTunes, üçe bölündü: Müzik, TV ve Aygıtlar

Tam Boyutta Gör ‌Apple Music‌ uygulaması, Windows kullanıcılarına iTunes Store satın alımları dahil olmak üzere iTunes arşivlerindeki müzikleri dinlemeleri ve yönetmeleri için bir yol sunuyor.

‌Apple TV‌ uygulaması kullanıcıların iTunes’dan film ve dizileri izlemesine ve yönetmesine olanak tanıyor. Her iki uygulama da Apple’ın yayın hizmetleri olan "Apple Music" ve Apple TV+'a erişim sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Apple Devices uygulaması, bilgisayar kullanıcılarının iPhone ve iPad’lerini güncellemelerine, yedeklemelerine, geri yüklemelerine, yönetmelerine ve bilgisayarlarındaki içerikleri senkronize etmelerine olanak sağlıyor.

Windows 10 ve üzeri gerektiriyor

Bu uygulamaları kullanmak için Windows 10 veya 11 yüklü olması gerekiyor. Ayrıca iTunes’tan geçiş yapmak için üç uygulamanın da yüklenmesi gerekiyor. Uygulamalar yüklendikten sonra iTunes yalnızca podcast’lere ve sesli kitaplara erişmek için kullanılabiliyor. iTunes arşivi, ‌Apple Music‌ ve ‌Apple TV‌ uygulamaları tarafından kullanıldığı için silinmemesi öneriliyor. Windows 10’dan daha eski sürümü kullananlar ise iTunes programını kullanmaya devam edebilecek.

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