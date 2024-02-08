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    Anlık Bildirim

    Windows'ta iTunes sona yaklaşıyor: İşte yeni Apple uygulamaları

    Apple, Windows için Apple Müzik, Apple TV ve Apple Aygıtları uygulamasını önizleme sürümünden çıkardı. Windows 10 ve yeni sürümlerde iTunes programı artık kullanılamıyor.
    apple itunes windows uygulamaları Tam Boyutta Gör
    Apple, Windows 10 ve 11 kullanıcıları için iTunes programını kullanımdan kaldırdı. iTunes’un yerine üç ayrı uygulama geldi; Apple Music, TV ve Aygıtlar. Bu uygulamalar Ocak 2023’te önizleme olarak kullanıma sunulmuştu ve Apple, o tarihten bu yana güncellemeler sundu. Bugün itibarıyla üç Windows uygulamasından da önizleme etiketi kaldırıldı.

    iTunes, üçe bölündü: Müzik, TV ve Aygıtlar

    Apple Müzik Windows 10 uygulaması Tam Boyutta Gör
    ‌Apple Music‌ uygulaması, Windows kullanıcılarına iTunes Store satın alımları dahil olmak üzere iTunes arşivlerindeki müzikleri dinlemeleri ve yönetmeleri için bir yol sunuyor.

    ‌Apple TV‌ uygulaması kullanıcıların iTunes’dan film ve dizileri izlemesine ve yönetmesine olanak tanıyor. Her iki uygulama da Apple’ın yayın hizmetleri olan "Apple Music" ve Apple TV+'a erişim sağlıyor.

    Apple Devices Windows 10 uygulaması Tam Boyutta Gör
    Apple Devices uygulaması, bilgisayar kullanıcılarının iPhone ve iPad’lerini güncellemelerine, yedeklemelerine, geri yüklemelerine, yönetmelerine ve bilgisayarlarındaki içerikleri senkronize etmelerine olanak sağlıyor.

    Windows 10 ve üzeri gerektiriyor

    Bu uygulamaları kullanmak için Windows 10 veya 11 yüklü olması gerekiyor. Ayrıca iTunes’tan geçiş yapmak için üç uygulamanın da yüklenmesi gerekiyor. Uygulamalar yüklendikten sonra iTunes yalnızca podcast’lere ve sesli kitaplara erişmek için kullanılabiliyor. iTunes arşivi, ‌Apple Music‌ ve ‌Apple TV‌ uygulamaları tarafından kullanıldığı için silinmemesi öneriliyor. Windows 10’dan daha eski sürümü kullananlar ise iTunes programını kullanmaya devam edebilecek.

    Kaynakça https://support.apple.com/en-us/HT210384 https://www.macrumors.com/2024/02/07/apple-splits-itunes-for-windows/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 21 saat önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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