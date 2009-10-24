Jen Hsun Huang: Fermi mimarisi henüz oyuncu kimliğini göstermedi

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DirectX 11 destekli dört yeni ekran kartını pazara sunan AMD-ATi'ye karşı Nvidia cephesi henüz somut herhangi bir model girişiminde bulunabilmiş değil. Ancak firma ilk detaylarını Grafik Teknolojileri Konferansı'nda (GTC) açıkladığı Fermi kod adlı yeni nesil grafik işlemci mimarisi ile yeni jenerasyonda hemen her segmentte liderliği ele geçireceği konusunda şüphe yaşamıyor.

Adını nükleer reaktörlerin yaratıcısı İtalyan fizikçi Enrico Fermi'den alan yeni nesil GPU mimarisinde Nvidia'nın yüksek performanslı bilgi-işlem pazarı başta olmak üzere Quadro ve Tesla serisi profesyoneller çözümlere yoğunlaştığı sık sık dile getiriliyor ancak Jen Hsun Huang bu konuda da önemli bir açıklama yaptı ve Fermi mimarisinin henüz oyuncu kimliğini göstermediğine dikkat çekti.

Jen Hsun Huang açıklamasında Fermi mimarisinin tanıtıldığı Grafik Teknolojileri Konferansı'nın profesyonellere yönelik bir etkinlik olduğunu dolayısıyla paralel işlem yeteneklerini ön plana çıkardıklarını, yeni nesil GeForce serisinde sunulacak grafik yeteneklerini ise henüz tanıtmadıklarını belirtirken, özellikle rasterization (pikselleştirme) ve ray-tracing (ışın izleme) gibi yeni nesil teknolojileri işaret etti.