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Jen Hsun Huang: Fermi mimarisi henüz oyuncu kimliğini göstermedi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Jen Hsun Huang: Fermi mimarisi henüz oyuncu kimliğini göstermedi
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DirectX 11 destekli dört yeni ekran kartını pazara sunan AMD-ATi'ye karşı Nvidia cephesi henüz somut herhangi bir model girişiminde bulunabilmiş değil. Ancak firma ilk detaylarını Grafik Teknolojileri Konferansı'nda (GTC) açıkladığı Fermi kod adlı yeni nesil grafik işlemci mimarisi ile yeni jenerasyonda hemen her segmentte liderliği ele geçireceği konusunda şüphe yaşamıyor.

Adını nükleer reaktörlerin yaratıcısı İtalyan fizikçi Enrico Fermi'den alan yeni nesil GPU mimarisinde Nvidia'nın yüksek performanslı bilgi-işlem pazarı başta olmak üzere Quadro ve Tesla serisi profesyoneller çözümlere yoğunlaştığı sık sık dile getiriliyor ancak Jen Hsun Huang bu konuda da önemli bir açıklama yaptı ve Fermi mimarisinin henüz oyuncu kimliğini göstermediğine dikkat çekti.

Jen Hsun Huang açıklamasında Fermi mimarisinin tanıtıldığı Grafik Teknolojileri Konferansı'nın profesyonellere yönelik bir etkinlik olduğunu dolayısıyla paralel işlem yeteneklerini ön plana çıkardıklarını, yeni nesil GeForce serisinde sunulacak grafik yeteneklerini ise henüz tanıtmadıklarını belirtirken, özellikle rasterization (pikselleştirme) ve ray-tracing (ışın izleme) gibi yeni nesil teknolojileri işaret etti.


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CaSsErDoDo 10 yıl
ya varya bu kullanıcıları çok seviyorum nvidia 8800gt ile ortalıgı kavururken herkes o 300 dolarlık kartı önerirken ati öldü bilnemne kalkamaz toparlanamaz geber ati öl ati sonra ati bir hd4800 serisini çıkardı bu sefer nvidia öl nvidia geber daha nvidia çıkarmadan hemen firmayı öldürdünüz o yüzden mümkün oldugunca bu haberler çıktıgından beri kaç(ay olduysa artık) tartışmalara girmekten kaçınıyorum:D
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coreindie 10 yıl
Dikkat ederseniz kartın üstünde tesla yazıyor, yani ceo nun elindeki kart fermi değil. Bu kart nvidianın iş istasyonları için ürettiği tesla yani kısaca gt2xx serisi gpu taşıyor. Bari maketi düzgün yapsaydılar da üstüne fermi yazsaydılar:) Bu arada ceo nun elindeki kart çakma maket değil, bildigin tesla.
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KANUNI61 10 yıl
maketi gene cıkarmış Jen Hsun amca gercekci olsun diye 2 kişi tutuyor Jen Hsun amca bakın tek elle tutulmuyor bu kar ona göre arkadaşlar :))))))))
sıkıntı büyük gt 300 lerde hikaye anlatıyor Jen Hsun amca blöf yapıyor
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OlcaytoHun 10 yıl
RayTracing, DirectX 11 ile gelen bir teknoloji değil miydi? Dolayısıyla HD 5800 serisi zaten desteklemiyor mu? Niye Nvidia'nın çıkardığı bir teknoloji gibi yazılmış???
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-dehşet- 10 yıl
Nvidia hiç konuşmasa çok daha etkili olacak.Konuştukça tepki topluyor,tepki topladıkça da konuşma gereği duyup saçmalıyorlar.Ben şahsen Nvidia bu tür konularda demeç vermese durur düşünürüm bu adamlar fırtına öncesi sessizliğindeler diye.Ama o ağırlığı kalmadı şu an Nvidia nın.Tabiri caizse basının maskarası oldu.
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Father Torque 10 yıl

OlcaytoHun

RayTracing, DirectX 11 ile gelen bir teknoloji değil miydi? Dolayısıyla HD 5800 serisi zaten desteklemiyor mu? Niye Nvidia'nın çıkardığı bir teknoloji gibi yazılmış???


Son anda DirectX11'den çıkarıldı, şu anda Dx11'in standartlarından biri değil.
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justbejust 10 yıl
Fehmi'nin daha hiçbir şeyini göremedik.
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dennjS 10 yıl
eğer bu çekik gözlü adam bana 600 milyona 5850 den hızlı bir kart sunmazsa onun o gözlüklerini...
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Nef'i 10 yıl
nVidia lafta kalıyo somut adımlar görmek istiyoruz
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TiesTorN 10 yıl
dennjS

eğer bu çekik gözlü adam bana 600 milyona 5850 den hızlı bir kart sunmazsa onun o gözlüklerini...

600 milyon TL'ye şehir satın alırsın...
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@nano@ 10 yıl
oyun için çıkan bi kart değil onun için çok sürdü bence kullanım alnı geniş bir gpu olduğu için bayağı bi test ve optimizasyon yaparlar ama buda kartlara iyi fiyat kor hem kart çıksa bile şu an ki nvidia çözümleriyle oynayamdığınız oyun var mı yok o zaman susacaksınız dx11 oyun çıkınca alırsınız
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TiesTorN 10 yıl
Bu kartı alanların çoğunluğu yine oyun için alacak sonuçta, oyun için değil demek saçma.
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alito 10 yıl
bu adamın başka resmi yok galiba. almış eline ne olduğu belirsiz bir kutuyu gösterip duruyor. nvidia senden laklak değil icraat bekliyoruz. artık çıkar şu kartları da hd5870 alalım. belki biraz 5870 in fiyatı düşer diye bekliyorum nvidia yı.
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F.@.T.İ.H 10 yıl
ya kardesim bari bi somut acıklama ya !!! gene hikaye anlatmıssın...
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cestvrai 10 yıl
Kart hazır değil ondan millete Cadılar Bayramı edition GTX275+gtx250 satmaya çalışacaklar. O yüzden
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IgorStravinsky 10 yıl
İyi hoş yeni teknoloji varda, nerde bu? En azından somut bi çıkış tarihi versinler.
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arrivederci 10 yıl

cestvrai

Kart hazır değil ondan millete Cadılar Bayramı edition GTX275+gtx250 satmaya çalışacaklar. O yüzden


başka bir konuda fizik için tek kartın yetmediği konuşuluyor. GTX275+GTS250 bu fps düşmesini engelleyecege benziyor.birde satmaya çalışacakları kart özel üretim sınırlı sayıda olcak türkiyeye gelirmi bilinmez. bazılarıda stock eritme diyor ne diyim çıksın fermide herkes sussun kartlar konuşsun
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