Jetway'den X58 yonga setli yeni anakart; BI-600

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Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen CeBIT 2009 fuarında, Intel'in Lynnfield kod adlı Core i5 işlemcileri için hazırladığı P55 yonga setli anakart örneğini tanıtan Jetway, LGA1366 formundaki Core i7 işlemciler için hazırladığı X58 yonga setli yeni anakartını kullanıma sunuyor. Firmanın BI-600 kod adını verdiği Kuroshio serisi yeni anakart, hem renkli komponentlerden oluşan tasarım özellikleri hem de kullanılan soğutucusu ile dikkat çekmeyi başarıyor.

Satılmakta olan Core i7 920, 940 ve 965 Extreme Edition gibi işlemcilerle uyumlu olan anakart üzerinde dört adet DIMM slotu yer alıyor. 24GB'a kadar DDR3-1600MHz bellek desteği sunan anakart, katı kapasitörleri ve Siyah renkli baskılı devresi ile kaslı bir görünüm sergiliyor. Bazı MSI anakartlarda kullanılan CircuPipe soğutucusunu anımsatan özel bir soğutucu ile desteklenen anakartta çoklu ekran kartı kullanımına yönelik olarak dört adet PCIe x16 slotu yer alıyor.

Güney köprüsü olarak ICH10R yongasının kullanıldığı anakart, farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 6x SATA-II konnektörüyle donatılmış. Profesyonel kullanıcılar için kart üstü güç, reset ve CMOS Clear butonları ile DeBUG ekranına da sahip olan Jetway BI-600, 8 kanal yüksek tanımlı ses ve çift Gigabit Ethernet gibi özellikleri de yine üzerinde barındırıyor. Jetway'in yakın zamanda kullanıma sunmayı planladığı yeni anakartın fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.