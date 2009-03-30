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Jetway'den X58 yonga setli yeni anakart; BI-600

10 yıl
6,3b
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11
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Jetway'den X58 yonga setli yeni anakart; BI-600
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Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen CeBIT 2009 fuarında, Intel'in Lynnfield kod adlı Core i5 işlemcileri için hazırladığı P55 yonga setli anakart örneğini tanıtan Jetway, LGA1366 formundaki Core i7 işlemciler için hazırladığı X58 yonga setli yeni anakartını kullanıma sunuyor. Firmanın BI-600 kod adını verdiği Kuroshio serisi yeni anakart, hem renkli komponentlerden oluşan tasarım özellikleri hem de kullanılan soğutucusu ile dikkat çekmeyi başarıyor.

Satılmakta olan Core i7 920, 940 ve 965 Extreme Edition gibi işlemcilerle uyumlu olan anakart üzerinde dört adet DIMM slotu yer alıyor. 24GB'a kadar DDR3-1600MHz bellek desteği sunan anakart, katı kapasitörleri ve Siyah renkli baskılı devresi ile kaslı bir görünüm sergiliyor. Bazı MSI anakartlarda kullanılan CircuPipe soğutucusunu anımsatan özel bir soğutucu ile desteklenen anakartta çoklu ekran kartı kullanımına yönelik olarak dört adet PCIe x16 slotu yer alıyor.

Güney köprüsü olarak ICH10R yongasının kullanıldığı anakart, farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 6x SATA-II konnektörüyle donatılmış. Profesyonel kullanıcılar için kart üstü güç, reset ve CMOS Clear butonları ile DeBUG ekranına da sahip olan Jetway BI-600, 8 kanal yüksek tanımlı ses ve çift Gigabit Ethernet gibi özellikleri de yine üzerinde barındırıyor. Jetway'in yakın zamanda kullanıma sunmayı planladığı yeni anakartın fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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Gt95 10 yıl
ne alaka simdi yemekteyiz programıda nerden cıktı bu konu ıle alakası ne
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Gt95 10 yıl
akıl var mantık var bari siz yapmayın arkadaşlar kart guzelde pembe renk demişiniz kulanıcı rem ve ekran kartını taktıgı zaman gözükecekmi sanki renkler altında kalacak parcaların
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jay jay justified 10 yıl

Orjinalden alıntı: hakandinler

akıl var mantık var bari siz yapmayın arkadaşlar kart guzelde pembe renk demişiniz kulanıcı rem ve ekran kartını taktıgı zaman gözükecekmi sanki renkler altında kalacak parcaların


Ehehe Yemekteyiz programı gibi
Neresine bir bahane bulsak acep


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sertacaygun 10 yıl
Kuzey köprüsünün üstündeki soğutucu MSI'ların P45'lerine falan benzemiş.
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ufuks36 10 yıl
Ewet yanlış yazılmış 4 DIMM slotu yerine 6 DIMM slotu yazılması gerekliydi.Anakartı beğendim bence fiyatı uygun olursa alınabilesi yüksek olacaktır :)
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K58 10 yıl
Benmi yanlış okuyup yanlış görüyorum yoksa haberde 4 adet ram slotu yazarken;kartta 6 tanemi var?Ayrıca Jetway 4 kanalamı geçmiş;pembelere 4 ram takınca 4 kanal,siyahlara 2 ram takınca çift kanalmı oluyor :D
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milyondabir 10 yıl
farkli renkli guzel bir tasarim olmus bence
anakartda sekil olarakta cok guzel
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husNUKE 10 yıl
tasarım olarak beğenmedim, pembe ram slotları iğrenç duruyor
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muratsen87 10 yıl
o iğrenç pembe rengi kim akıl etmiş çok merak ediyorum, kuzey köprüsünün soğutucusu da tam msi circu pipe çakması
her ne kadar tasarımı beğenmesemde fiyatı muhtemelen uygun olacağı için tercih edilir
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max975 10 yıl
msı soğutmasına benzemiş.
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Rusty 10 yıl
Özellikleri fena değil aslında, öğrenci işi x58 anakartı olabilir.kuzey köprüsünün soğurtması msi'ın soğutmasına benzemiş güney köprüsünün soğutması ise şaka gibi, üstüne sticker falan yapıştırsalar bari
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