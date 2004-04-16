Jetway'in MagicTwin'i ile aynı anda iki kişi tek bilgisayarda

Aynı bilgisayardan çıkan iki monitör, iki klavye ve fare seti ile aynı bilgisayarı iki kişi aynı anda kullanmak istermisiniz ? Hatta oyun oynamanız bile mümkün. Jetway artık günlük kullanımda %10'u geçmeyen işlemci kullanım oranlarını daha uygun bir şekilde kullanma yolunu sizlere sunuyor. Bu sistemde aynı bilgisayarı aynı internet paylaşımını kullanabilirsiniz. Aslında eğer bazı şeylere dikkat ederseniz ve güçlü bir sistem kurarsanız aynı anda 3D oyun bile oynamanız mümkün.

Yazılım konusunda ise yine çok avantajlısınız zira bu aynı bilgisayarı farklı kişilerin kullanması maddesine girdiğinden çoklu kullanıcı destekleyen tüm yazılımların bir lisans sorunu yok yani iki monitör iki kullanıcı ama tek lisans. Bu ilk olarak Jetway'in MiniQ adlı SFF yani MiniPc'lerinde duyuruldu şimdilerde ise bu özellikli anakart bulabilmek bile mümkün. Anakartın girişine takılan PS/2 Y kabloları ile aynı anda iki klavye ve fare takarken çift VGA çıkışlı bir Nvidia grafik kartı ile monitörleride çoğaltabiliyorsunuz.

Tam Boyutta Gör Tam Boyutta Gör

Yalnız dikkat etmeniz gereken şeylerden biriside bol RAM sahibi olmanızzira aynı anda iki kişinin kullandığı programlar ve iki kullancıya açılan ara yüzler normalde biraz fazla rama ihtiyaç duyuyor. SFF Computers tarafında ülkemize getirilen küp pc'ler barebone yani ana bileşenler ile birlikte çoğu internet satış mağzasında var. Sisteme kasa, soğutucu, anakart ve onun üzerindeki bileşenler dahil. Sistemi çalışır hale getirmek için ram, işlemci, sabit disk ve entegre ekran kartlı model değilse ekran kartı almanız yeterli. Tabii harici bileşenler monitör, fare, klavye ve hoparlör gibi şeyleri dahil etmiyorum.

Sistemin çalışma prensibi ise aslında Windows XP ve Pro'nun aynı anda çeşitli kullanıcılar için sunduğu platformu kandırmasına dayanıyor. Bildiğiniz gibi aynı anda birden fazla kullanıcı XP'ye login olabiliyor ve bu kullanıcıların çalıştırdıkları programlar diğer kullanıcılar login iken bile çalışmaya devam ediyorlar. Ama standartlar gereği aynı anda bir kullanıcı arayüzü görebiliyor ve mutlaka geçiş yapılması gerekiyordu. Jetway'in yazılımı bunu nano saniyeler içersinde gerçekleştiriyor ve bunu kullanıcılar hiç farketmiyor.

Hexus.net'in yaptığı testler oldukça ilginç olmuş testte ikinci monitörde bir divx izlenirken işlemci yüzdesi ağşağı yukarı %15 kullanılırken çalıştırılan standart testler. Bu testler göre ikinci sistemde bir divx izlenmesi bile size ana makinanızda %20'den fazla bir performans kaybettirmiyor. Aslında Intel'in tam böyle bir projesi mevcut ismide VanderPool ama o gerçekleşinceye kadar Jetway büyük sükse yapacağı kesin. Bu arada SFF Computers'da Athlon 64 işlemcili Ati Radeon 9800XT grafik kartlı bir Shuttle almanız bile mümkün kısaca bu ufak sistemleri küçümsemeyin.

Bu teknolojiyi destekleyen anakartlarda var hatta onlarda buralarda satışta ama ekstra vereceğiniz 150$ ile uzaktan kumandalı ufak güzel Led ekranlı MiniQ almak mümkün. Kasa uzaktan kumandalı ve üzerinde trackball'ı ile oldukça kolay kullanıma sahip. Ayrıca kasanın ufaklığını ve hafifliğini düşünürsek bunu tatile çıkartmakta hiç zorlanmayacağınızı söyleyebiliriz.

http://www.sffcomputers.com