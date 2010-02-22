Kamera'dan sonra iPad'deki 2.gizem

Tanıtılmasına rağmen iPad hakkındaki soru işaretleri tam anlamıyla ortadan kalkmış değil. Sizlere haftalar önce duyurduğumuz kamera boşluğundan sonra iPad'in harici klavyesindeki üzeri "boş" tuşun ne anlama geldiği konuşuluyor.

Klavye üzerindeki şekillerde bir anda silinemeyeceğinden Apple'ın fonksiyonu tam olarak bilinmeyen bir tuşu klavyede yer verdiği kesin. Apple'ın iPad için hazırladığı aksesuarlardan olan harici klavyede böyle bir tuş neden konumlandırılmış olabilir ? Donanımsal bir özellikle bağlantılı bir tuş mu ? Yoksa Dashboard desteği mi ?

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Klavyenin en üst sırasındaki 7.tuşa dikkat !

1.Nesil iPhone'un YouTube desteğini satışa sunulmadan 9 gün önce açıklaması Apple'ın iPad'e de yeni bir özellik kazandırabileceğini akıllara getiriyor. iPhone'lardaki Voice Memo, Hava durumu, Borsa, Hesap makinesi gibi temel uygulamaların iPad'de bulunmaması, bu uygulamaları da içeren bir takım Widget desteği yani Apple'ın deyimiyle Dashboard desteği gelebileceği ihtimalini arttırıyor. Çok düşük bir ihtimal olsa da Apple'ın iPad'de donanımsal bir değişiklik yapıpbu tuşu da o yenilikle bağdaştırabileceğini söyleyenler de bulunuyor.

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Mac OS X'deki Dashboard desteği