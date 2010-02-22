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Kamera'dan sonra iPad'deki 2.gizem

9 yıl
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Tanıtılmasına rağmen iPad hakkındaki soru işaretleri tam anlamıyla ortadan kalkmış değil. Sizlere haftalar önce duyurduğumuz kamera boşluğundan sonra iPad'in harici klavyesindeki üzeri "boş" tuşun ne anlama geldiği konuşuluyor.

Klavye üzerindeki şekillerde bir anda silinemeyeceğinden Apple'ın fonksiyonu tam olarak bilinmeyen bir tuşu klavyede yer verdiği kesin. Apple'ın iPad için hazırladığı aksesuarlardan olan harici klavyede böyle bir tuş neden konumlandırılmış olabilir ? Donanımsal bir özellikle bağlantılı bir tuş mu ? Yoksa Dashboard desteği mi ?

Kamera'dan sonra iPad'deki 2.gizem
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Klavyenin en üst sırasındaki 7.tuşa dikkat !

1.Nesil iPhone'un YouTube desteğini satışa sunulmadan 9 gün önce açıklaması Apple'ın iPad'e de yeni bir özellik kazandırabileceğini akıllara getiriyor. iPhone'lardaki Voice Memo, Hava durumu, Borsa, Hesap makinesi gibi temel uygulamaların iPad'de bulunmaması, bu uygulamaları da içeren bir takım Widget desteği yani Apple'ın deyimiyle Dashboard desteği gelebileceği ihtimalini arttırıyor. Çok düşük bir ihtimal olsa da Apple'ın iPad'de donanımsal bir değişiklik yapıpbu tuşu da o yenilikle bağdaştırabileceğini söyleyenler de bulunuyor.

Kamera'dan sonra iPad'deki 2.gizem
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Mac OS X'deki Dashboard desteği


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sotoxs 9 yıl
amerikalılar bizim gibi kitabın sayfasını tümüyle yazıyla doldurmazlar, kenarlarda boşluk bırakırlar gözler fazla yorulmasın diye~
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Cem 9 yıl
Apple buna güzel bir aksesuar olarak camera çıkarır, üzerinde vermez. Boşuna heves yapmaya gerek yok.
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DH Misafiri 9 yıl
iphone'un home tuşuna benziyor. ön taraftaki kare şekil olan tuş işte...
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oxiabit 9 yıl
iphone'un home tuşuna benziyor. ön taraftaki kare şekil olan tuş işte...

en sol üst köşedeki tuş değil. dikkat edersen ortada multimedia tuşlarının solundaki düğme. üzerinde herhangi bir baskı yok
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mobylette 9 yıl
deli gene kuyuya attı taşı. kaşın babam kaşın. something to brag about yazardı seneler önce 3dmark 2k1 reklamlarında..aynen ole.
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draconist 9 yıl
Multimedia tuşları arasında olduğuna göre bununla alakalıdır, bi ihtimal de aynen benim multimedya klavyemde olduğu gibi ortadaki tuş pc'yi açma kapamaya yarar.
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