Karşınızda Archos'dan "Home Tablet"ler: Archos 7 ve Archos 8

Fransa merkezli Archos, ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Firma, son olarak ev kullanıcılarına yönelik olarak hazırladığı ve "home tablet" dediği Android tabanlı 7 inçlik Archos 7 ve 8 inçlik Archos 8'i tanıttı. Archos, home tablet'ler ile evin her yerinde teknolojiye ulaşmanızı vadediyor.

Archos 8, ilk bakışta şık bir dijital fotoğraf çerçevesini andırsa da işletim sisteminden dolayı kullanıcıların internet servislerini kullanmalarını yada medyalarını oynatmalarını imkan veriyor. 400 gf ağırlığında olan Archos 8, 12mm'lik kalınlığıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.4GB'lık depolama alanıyla gelen Archos 8'de işlemci olarak 600MHz frekansında çalışan ARM 9 işlemcisi kullanılmış. Mayıs ayından itibaren ilk olarak Avrupa kıtasındaki kullanıcılarla buluşacak olan Archos 8 için firmanın belirlediği satış fiyatıysa 149 Avro.

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Archos 8'e göre daha geleneksel bir tablet portresi çizen Archos 7 ise sahip olduğu USB girişi ile kullanıcıların bilgisayarlarından yada depolama birimlerinden rahatlıkla dosya transferi yapmasına imkan veriyor. Archos 8'de olduğu gibi gücünü 600MHz'lik ARM 9 işlemciden alan Arhcos 7, 44 saat müzik oynatımı yada 7 saat video oynatımı yapabiliyor. 12mm kalınlığında ve 350 gf ağırlığındaki 7 inçlik tablet 2GB ve 8GB olmak üzere 2 farklı depolama alanıyla satışa sunulacak. Nisan ayında satışa sunulacak olan Archos 7 için firmanın belirlediği satış fiyatlarıysa sırasıyla 149 ve 179 Avro.

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Archos ayrıca 1GHz'lik ARM Cortex işlemcilerine sahip boyutları 3 ila 10 inç arasında değişen İnternet Tablet'leri 2010 yazında satışa sunacağını açıkladı.