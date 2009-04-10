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Kingmax, Super Stick serisi 16GB'lık USB belleğini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingmax, Super Stick serisi 16GB'lık USB belleğini duyurdu
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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Kingmax, Super Stick serisi USB bellek ailesini yüksek kapasiteli yeni bir model ile genişletiyor. 31.5 x 12 x 2 mm boyutlarındaki yeni USB bellek, 16GB'lık kapasitei ile dikkat çekmeyi başarıyor. Tek ve kullan uyumluluğuna sahip olan ve USB 1.1/2.0 arabirimleriyle kullanılabilen taşınabilir depolama birimi, su geçirmez yapıda ve basınca karşı korumalı. RoHS uyumluluğu bulunan Halojen bağımsız USB belleğin ömür boyu garanti ile kullanıma sunulacağı açıklanırken fiyatı ise belirtilmedi.


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DH Misafiri 8 yıl
bunların 4gb lığından kaybettim. yazma hızları çok iyi . yenisini alacaktım bulunmuyor.
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ti7800 10 yıl
'Halojen bağımsız USB belleğin '
bu ne demek ki ?
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husNUKE 10 yıl
boyutlarına bakılırsa performanstan çok taşınabilirlik için üretilmiş gibi gorunuyor
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max975 10 yıl
16gb kapaside çok iyi bakalım ne kadar fiyata gidecek...
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Huzur_02 10 yıl
Sanırım Okuma / Yazma hızları ile ilgili bilgi yok
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