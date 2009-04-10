Kingmax, Super Stick serisi 16GB'lık USB belleğini duyurdu

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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Kingmax, Super Stick serisi USB bellek ailesini yüksek kapasiteli yeni bir model ile genişletiyor. 31.5 x 12 x 2 mm boyutlarındaki yeni USB bellek, 16GB'lık kapasitei ile dikkat çekmeyi başarıyor. Tek ve kullan uyumluluğuna sahip olan ve USB 1.1/2.0 arabirimleriyle kullanılabilen taşınabilir depolama birimi, su geçirmez yapıda ve basınca karşı korumalı. RoHS uyumluluğu bulunan Halojen bağımsız USB belleğin ömür boyu garanti ile kullanıma sunulacağı açıklanırken fiyatı ise belirtilmedi.