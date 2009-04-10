Kingmax, Super Stick serisi 16GB'lık USB belleğini duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Kingmax, Super Stick serisi USB bellek ailesini yüksek kapasiteli yeni bir model ile genişletiyor. 31.5 x 12 x 2 mm boyutlarındaki yeni USB bellek, 16GB'lık kapasitei ile dikkat çekmeyi başarıyor. Tek ve kullan uyumluluğuna sahip olan ve USB 1.1/2.0 arabirimleriyle kullanılabilen taşınabilir depolama birimi, su geçirmez yapıda ve basınca karşı korumalı. RoHS uyumluluğu bulunan Halojen bağımsız USB belleğin ömür boyu garanti ile kullanıma sunulacağı açıklanırken fiyatı ise belirtilmedi.
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