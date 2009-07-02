Koolance'dan GeForce GTX 275 ve GTX 285 için su soğutma bloğu

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Özellikle su soğutma blokları ile tanınan Koolance, tek PCB'li GeForce GTX 295 modelinden sonra GeForce GTX 275 ve GeForce GTX 285 modelleriyle uyumlu yeni su soğutma çözümünü de tanıttı. VID-NX285N kod adını taşıyan ve tasarımıyla öne çıkan yeni bloğun 15.9 x 14.6 x 1.6 cm boyutlarında ve 680 gram ağırlığında olduğu açıklandı.

G 1/4" konnektörlerine sahip olan ayrıca 3/8", 1/2" ve 1/4" bağlantılarını destekleyen yeni su soğutma bloğunun Bakır tabanlı olduğu belirtiliyor. GeForce GTX 275 veya GeForce GTX 285 modellerini hem sessiz hem de performanslı bir şekilde kullanmak isteyenler için hazırlanan su soğutma blıoğu 99.99$ seviyesinden satışa sunuluyor.