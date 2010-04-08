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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Koolance'dan GeForce GTX 470 ve GTX 480 için su soğutma blokları

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,5b
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9
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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VID-NX470 
Sıvı soğutma çözümleri hazırlayan Koolance, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için hazırladığı su soğutma bloklarını duyurdu. Bakır tabanlı bloklardan VID-NX470, GeForce GTX 470 için, VID-NX480 ise GeForce GTX 480 için kullanıma sunuluyor. 680 gram ağırlığında ve 15.9 cm x 14.6cm x 1.6cm boyutlarında olan yeni bloklar 0.5mm'lik microfin tasarımını temel alıyor ve nikel kaplama ile geliyorlar. 
G 1/4" konnektörlere sahip olan Çelik plakalı yeni su soğutma bloklarından VID-NX480, farklı olarak Mavi renkli LED 'e sahip. Koolance'ın yeni soğutma bloklarından VID-NX470 109.99$, VID-NX480 ise 119.99$ seviyesinden satışa sunuluyorlar. 
VID-NX480 

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52 cent 9 yıl
led ışıklandırmalarıyla ve su soğutma performansıyka çok iyi bir iş çıkaracağını umuyorum
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Whole Lotta Rosie 9 yıl
Görüntüsünün hoş olmasıyla birlikte performansını da merak etmeden duramıyorum açıkçası..Acaba çok ısınan gtx4xx serisini ne kadar soğutabilecek ?
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sahafiec 9 yıl
fiyatlarını hakediyor gibi görünüyor her iki soğutma, umarım öyledir.
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