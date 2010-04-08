Koolance'dan GeForce GTX 470 ve GTX 480 için su soğutma blokları

VID-NX470

Sıvı soğutma çözümleri hazırlayan Koolance, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için hazırladığı su soğutma bloklarını duyurdu. Bakır tabanlı bloklardan VID-NX470, GeForce GTX 470 için, VID-NX480 ise GeForce GTX 480 için kullanıma sunuluyor. 680 gram ağırlığında ve 15.9 cm x 14.6cm x 1.6cm boyutlarında olan yeni bloklar 0.5mm'lik microfin tasarımını temel alıyor ve nikel kaplama ile geliyorlar.

G 1/4" konnektörlere sahip olan Çelik plakalı yeni su soğutma bloklarından VID-NX480, farklı olarak Mavi renkli LED 'e sahip. Koolance'ın yeni soğutma bloklarından VID-NX470 109.99$, VID-NX480 ise 119.99$ seviyesinden satışa sunuluyorlar.

VID-NX480