DeepSeek kripto para piyasasını alt üst etti, kayıplar 1 milyar doları geçti

Bitcoin ve yapay zekâ projeleri yerle bir oldu
Yapay zekâ trendinin etkisi altına aldığı alanlardan birisi de kripto paralar olmuştu. OpenAI kurucusu Sam Altman’ın arkasında olduğu Worldcoin projesinden yine OpenAI, Microsoft, Oracle, Google gibi pek çok devden yatırım alan sayısız proje piyasalarda işlem görüyor.
Ne var ki DeepSeek yapay zekâsının büyük maliyetli projeleri tehlikeye atacağı beklentisi kripto para piyasasını da vurdu. Bitcoin saatler içerisinde 97 bin dolar civarına iğne atarak yüzde 10 civarında düşüş kaydederken, yapay zekâ projeleri ise adeta çakıldı.
Pek çok proje yüzde 40-50 arasında keskin düşüşler yaşarken, geçmiş dönemlerde alıştığımızın aksine desteklerine geri dönen projelere çok az para girişi olduğu gözlemlendi. Son 24 saatte ise 1 milyar dolara yakın varlığın likide olduğu belirtiliyor ki tek bir yatırımcının 100 milyon dolara yakın kayıp yaşadığı da gelen bilgiler arasında. Eğer DeepSeek fırtınasına önlem alınmazsa gerek global piyasalar gerek kripto para piyasaları toparlanmakta oldukça zorlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)