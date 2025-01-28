DeepSeek kripto para piyasasını alt üst etti, kayıplar 1 milyar doları geçti

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Çinli girişimin çok daha düşük maliyetlere ve çok daha uyun fiyatlara ChatGPT’den daha başarılı DeepSeek üretken yapay zekâsını kullanıma sunmasının ardından Batı dünyası karıştı. Milyar dolarlık yatırımlarla yapay zekâ projelerini hayata geçiren firmaların hisseleri adeta çakılırken, kripto para piyasası da tepe taklak oldu.

Bitcoin ve yapay zekâ projeleri yerle bir oldu

Yapay zekâ trendinin etkisi altına aldığı alanlardan birisi de kripto paralar olmuştu. OpenAI kurucusu Sam Altman’ın arkasında olduğu Worldcoin projesinden yine OpenAI, Microsoft, Oracle, Google gibi pek çok devden yatırım alan sayısız proje piyasalarda işlem görüyor.

DeepSeek nedir? ChatGPT'den ucuz mu? 1 gün önce eklendi

Ne var ki DeepSeek yapay zekâsının büyük maliyetli projeleri tehlikeye atacağı beklentisi kripto para piyasasını da vurdu. Bitcoin saatler içerisinde 97 bin dolar civarına iğne atarak yüzde 10 civarında düşüş kaydederken, yapay zekâ projeleri ise adeta çakıldı.

Pek çok proje yüzde 40-50 arasında keskin düşüşler yaşarken, geçmiş dönemlerde alıştığımızın aksine desteklerine geri dönen projelere çok az para girişi olduğu gözlemlendi. Son 24 saatte ise 1 milyar dolara yakın varlığın likide olduğu belirtiliyor ki tek bir yatırımcının 100 milyon dolara yakın kayıp yaşadığı da gelen bilgiler arasında. Eğer DeepSeek fırtınasına önlem alınmazsa gerek global piyasalar gerek kripto para piyasaları toparlanmakta oldukça zorlanacak.

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Kripto para piyasasında DeepSeek etkisi