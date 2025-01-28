DeepSeek Batıya bir darbe daha vuruyor, görsel oluşturma motoru Janus-Pro geliyor: Nvidia 500 milyar dolar eridi

DeepSeek Janus-Pro nedir?
Geçen yıl geliştirilmeye başlanan Janus görsel oluşturma motorunun son aşaması olan Janus-Pro-7B modeli, GenEval ve DPG-Bench testlerine göre DELL-E 3 ve Stable Diffusion XL modellerini geride bırakmayı başardı. Üstelik 1-7 milyar arası parametre kullanarak rakiplerine göre daha kompakt çalıştığı ifade ediliyor. 7B isimlendirmesi de zaten bu parametrelere göre veriliyor.
Janus-Pro-7B hem görselleri analiz ediyor hem de görsel üretiyor. Görsel üretirken 72 milyon sentetik resim ekleyerek gerçek dünya verileri ile dengelemesini yapıyor. Modelin sadece 384x384 görseller üretebildiği iddia edilse de daha sonra bu yalanlandı ve sadece paylaşılan test görsellerine ait bir çözünürlük olduğu belirtildi.
Nvidia hisseleri ilk DeepSeek darbesiyle yüzde 10 civarında kayıp yaşamıştı ancak görsel oluşturma modeli de duyurulunca ikinci bir satış dalgası geldi. Nvidia yüzde 17 civarında değer kaybederek 2.89 trilyon dolara geriledi. Eriyen 500 milyar dolar ise Trump’ın yeni yapay zekâ programının bütçesine eşit.
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Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)