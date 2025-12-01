AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (1 Aralık 2025)

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zeka Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Google'ın yapay zeka dünyasındaki yükselişi bu hafta da devam etti. Önceki haftalarda Gemini 3 ve Nano Banana gibi yazılımlarıyla adından söz ettieren Google, bu hafta ise donanım tarafında el yükseltti. Şirketin yapay zekaya özel TPU'larının Nvidia'nın GPU'larına ciddi bir alternatif hâline gelmesi, Alphabet'in bu alanda da iddialı olacağını gösterdi. Diğer yandan bu hafta OpenAI cephesinde de önemli gelişmeler yaşandı. Tüm bunlara paralel olarak, her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni yapay zeka araçları hayatımıza girdi. İşte yapay zeka dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:

Google, Yapay Zeka Dünyasında Giderek Güçleniyor

Tam Boyutta Gör Son dönemde çıkardığı Gemini 3 Pro ve Nano Banana Pro gibi yapay zeka araçlarıyla büyük başarı yakalayan Google, bir yandan burada OpenAI ile arasındaki farkı kapatırken, diğer yandan donanım ve altyapı tarafında giderek daha iddialı hâle geliyor.

Google’ın TPU (tensor processing unit) olarak bilinen özel yapay zeka çipleri, Nvidia'nın şu ana kadar neredeyse tek seçenek olarak görülen yapay zeka çiplerine ciddi bir alternatif hâline geliyor. Nitekim bu hafta gelen bilgiler, Meta'nın Google'dan TPU almak için milyarlarca dolar yatırım yapmaya hazırlandığını ortaya çıkardı. Bu haber Alphabet'in (Google'ın çatı şirketi) hisselerine doping etkisi yaparken, Nvidia hisselerinde ciddi bir düşüşe sebep oldu. Nvidia, bu haber sonrası endişeleri yatıştırmak için kendi GPU mimarisinin sektörün hâlen bir nesil önünde olduğunu vurgulasa da yaşanan bu gelişme Google'ın bu alanda da elini güçlendirmeye başladığını gösterdi.

Çinli Açık Yapay Zeka Modelleri Küresel İndirme Sayısında ABD'li Rakiplerini Geride Bıraktı

Tam Boyutta Gör Çinli açık kaynak kodlu yapay zeka modelleri, küresel indirme sayılarında ilk kez Amerikalı açık modelleri geride bıraktı. MIT ve Hugging Face’in ortak çalışmasına göre Çin çıkışlı yapay zekalar açık model pazarının yüzde 17’sini alırken, ABD’li açık modeller yüzde 15,8’de kaldı. Bu değişim, özellikle DeepSeek ve Alibaba’nın Qwen modellerinin uygun maliyetli olmaları ve sık güncellenmeleri sayesinde, Çin'in yarışında en azından bu kısmında öne geçmeye başladığını gösteriyor. Bu açık modellerin ChatGPT gibi kapalı modellerle bile yarışabilecek kadar iyi olması ve buna karşın çok düşük maliyetlere gelmesi, Batılı yapay zeka şirketlerinin işini zorlaştırmaya devam edecek gibi görünüyor.

Anthropic'in Yeni Amiral Gemisi Modeli Claude Opus 4.5, Performans Testlerinde Zirveyi Aldı

Tam Boyutta Gör Yapay zeka alanında dikkat çekici işler ortaya koyan Anthropic, yeni amiral gemisi modeli Claude Opus 4.5'i tanıttı. Yeni model, özellikle yazılım odaklı değerlendirmelerde öne çıkıyor. SWE-Bench Verified testinde yüzde 80,9 ile şimdiye kadar ulaşılmış en yüksek skora imza atan Opus 4.5, böylece hem Gemini 3.0 hem de GPT‑5.1‑Codex‑Max modellerinin üzerine çıkmış durumda Model, Terminal-bench, araç kullanımı testleri tau2-bench ve MCP Atlas, genel problem çözme alanındaki ARC-AGI 2 ve GPQA Diamond testlerinde de üstün performans sergiliyor.

OpenAI'ın İlk Donanım Prototipi Neredeyse Hazır

OpenAI'ın, eski Apple tasarımcısı Jony Ive öncülüğünde hazırladığı ilk yapay zeka cihazı, giderek daha somut bir hâl alıyor. Sam Altman ve Jony Ive, bu hafta katıldıkları bir etkinlikte cihazın tasarımının neredeyse tamamlandığını ve ilk donanım prototipinin yakında hazır olacağını açıkladı. Cihazın piyasaya çıkışı iki yıl içinde gerçekleşebilir. Ayrıntıları büyük ölçüde gizli tutulan cihazın ekransız olacağı ve yaklaşık bir akıllı telefon boyutunda tasarlandığı söyleniyor. Altman, tasarımı “basit, güzel ve eğlenceli” olarak nitelendirirken önceki prototipin kendisinde heyecan yaratmasına rağmen insanın eline alıp dokunma isteği uyandırmadığını, nihai tasarımın ise tam olarak bu hissi verdiğini dile getirdi.

OpenAI, ChatGPT'ye Dikkat Çekici İki Özellik Ekledi

OpenAI ilk AI cihazı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor olsa da asıl odağı ChatGPT olmaya devam ediyor. Nitekim şirket bu hafta ChatGPT'ye iki dikkat çekici özellik birden ekledi. İlk olarak ChatGPT’nin web sürümü ve mobil uygulamasındaki "ses modu"nun çalışma şekli değiştirildi. Yeni güncellemeyle birlikte, artık sesli sohbeti doğrudan mevcut konuşma ekranı içinde kullanmak mümkün hâle geliyor. Böylece kullanıcılar hem sohbetin yazılı dökümünü görebiliyor hem de ChatGPT’nin anlattıklarını destekleyen görselleri aynı anda takip edebiliyor.

Bu hafta ChatGPT'ye eklenen ikinci yenilik ise “Shopping Research” (Alışveriş Araştırması) adlı araştırma aracı oldu. ChatGPT kullanıcıları için detaylı alışveriş rehberleri sunan bu araç; öne çıkan ürünler, ürünler arasındaki temel farklar ve güncel perakende bilgileri gibi detayları bir araya getirecek.

DeepSeek, Etkileyici Bir Yapay Zeka Daha Çıkardı: DeepSeek Math-V2

Tam Boyutta Gör Bu yılın başında çıkardığı büyük dil modeli ile Çinli yapay zekaların Batılı rakipleriyle kafa kafaya yarışabileceğini gösteren DeepSeek, yapay zeka alanında dikkat çekici işler ortaya koymaya devam ediyor. Şirket bu hafta matematiksel akıl yürütme konusunda zirveye oynayan bir model çıkardı. DeepSeek Math-V2 adını taşıyan bu yeni model, Uluslararası Matematik Olimpiyatları'nda altın madalya alabilecek seviyede matematiksel akıl yürütme kabiliyetine sahip. Hem bu yılın Uluslararası Matematik Olimpiyatları'ndaki sorularla, hem de Çin Matematik Olimpiyatları'ndaki sınavla test edilen Math-V2, her ikisinde de altın madalya seviyesinde performans sergilemeyi başardı.

Bu yönüyle OpenAI ve Google'ın en zeki modellerine eşdeğer bir performans sunan DeepSeek Math-V2, Hugging Face ve GitHub gibi platformlar üzerinden açık kaynak kodlu olarak yayınlandı.

Bu Hafta Tanıtılan Yapay Zeka Araçları

Black Forest Labs, metinden yüksek çözünürlüklü görsel üretebilen yeni modeli FLUX.2’yi tanıttı. Nano Banana Pro’nun doğrudan rakibi olarak konumlanan FLUX.2, NVIDIA ile yapılan iş birliği sayesinde normalden çok daha fazla PC'de çalıştırılabiliyor olacak.

Bu hafta dikkat çekici bir görsel üretme aracı da Alibaba'dan geldi. Alibaba çatısı altında yer alan Tongyi-MAI tarafından geliştirilen Z-Image Turbo, pek çok PC'de lokal olarak çalıştırılabilecek kompakt bir model olmasına karşın son derece etkileyici görseller üretebiliyor.

Hunyuan'ın yeni yapay zeka aracı Hunyuan ORC, görsel içindeki her türlü metni algılayıp, kullanıcılara sade metin olarak sunabiliyor.

Microsoft tarafından yayınlanan Fara-7B, aynı bir insan gibi bilgisayar ekranını görüp analiz edebiliyor ve fareyi yöneterek bu ekranda işlem yapabiliyor. Bu da Fara-7B'ye bazı basit görevleri otonom olarak yerine getirme kabiliyeti veriyor.

Yapay Zeka Dünyasından Kısa Kısa

ChatGPT 'nin Android uygulamasının son beta sürümünde reklam altyapısına ait kodların bulunması, OpenAI’nin platforma yakında reklam entegre edeceğine işaret ediyor.

'nin Android uygulamasının son beta sürümünde reklam altyapısına ait kodların bulunması, OpenAI’nin platforma yakında reklam entegre edeceğine işaret ediyor. Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI , Aralık’ta 15 milyar dolarlık yatırım turunu 230 milyar dolar değerlemeyle kapatmayı hedefliyor. Yeni sağlanan fon, yapay zeka modelleri için GPU yatırımlarında kullanılacak.

, Aralık’ta 15 milyar dolarlık yatırım turunu 230 milyar dolar değerlemeyle kapatmayı hedefliyor. Yeni sağlanan fon, yapay zeka modelleri için GPU yatırımlarında kullanılacak. OpenAI , 16 yaşındaki bir gencin intiharıyla ilgili davada sorumluluğu reddederek olayın yanlış ve yetkisiz kullanım sonucu yaşandığını savundu. Aile ise ChatGPT’nin tasarım tercihlerini suçluyor.

, 16 yaşındaki bir gencin intiharıyla ilgili davada sorumluluğu reddederek olayın yanlış ve yetkisiz kullanım sonucu yaşandığını savundu. Aile ise ChatGPT’nin tasarım tercihlerini suçluyor. WhatsApp , kullanıcıların Meta AI dışındaki yapay zeka sohbet robotlarını kullanmasını yasaklayacak olan hizmet şartlarındaki değişiklikleri duyurdu. Bu, herhangi bir üçüncü taraf sohbet robotunun artık mesajlaşma uygulamasında bulunmasına izin verilmeyeceği anlamına geliyor.

, kullanıcıların Meta AI dışındaki yapay zeka sohbet robotlarını kullanmasını yasaklayacak olan hizmet şartlarındaki değişiklikleri duyurdu. Bu, herhangi bir üçüncü taraf sohbet robotunun artık mesajlaşma uygulamasında bulunmasına izin verilmeyeceği anlamına geliyor. YouTube , kullanıcıların ana akışta çıkan video önerilerini basit komutlarla kişiselleştirmelerine olanak tanıyan yapay zeka destekli özel ana sayfa aracını test ediyor.

, kullanıcıların ana akışta çıkan video önerilerini basit komutlarla kişiselleştirmelerine olanak tanıyan yapay zeka destekli özel ana sayfa aracını test ediyor. ABD yönetimi, Genesis Mission ile yapay zeka ve kapsamlı federal veri setlerini bir araya getirerek Manhattan Projesi ölçeğinde ulusal bir bilim hamlesi başlatıldığını duyurdu.

yönetimi, ile yapay zeka ve kapsamlı federal veri setlerini bir araya getirerek Manhattan Projesi ölçeğinde ulusal bir bilim hamlesi başlatıldığını duyurdu. Intel 'in eski CEO'su Pat Gelsinger, bu hafta verdiği bir demeçte yapay zekâ çip yarışının yakın gelecekte kuantum bilgisayarlarla kırılacağını savundu. Gelsinger'e göre, ekran kartları on yıl içerisinde önemini yitirecek.

'in eski CEO'su Pat Gelsinger, bu hafta verdiği bir demeçte yapay zekâ çip yarışının yakın gelecekte kuantum bilgisayarlarla kırılacağını savundu. Gelsinger'e göre, ekran kartları on yıl içerisinde önemini yitirecek. Amazon, ABD hükümeti için 50 milyar dolarlık yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem altyapısı kuruyor. Sistem, otomasyondan istihbarata kadar geniş alanda kullanılacak.

