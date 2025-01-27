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    ChatGPT’i tahtından eden Çinli Deepseek teknolojisi Siyah Kuğu etkisi yaratır mı? Nvidia yüzde 5 değer kaybetti

    Çinli DeepSeek üretken yapay zekâ sohbet motorunun çok daha zorlu işlemleri ChatGPT’den çok daha ucuza yerine getirebiliyor oluşu ABD piyasalarında siyah kuğu endişesi yarattı. 
    DeepSeek Tam Boyutta Gör
    Özellikle 2022 sonlarında ChatGPT üretken yapay zekâ motorunun sektöre fırtına gibi girmesiyle geri dönülmez bir süreç de başlamış oldu. Nvidia’nın onlarca kat artarak dünyanın en değerli şirketi haline gelmesine sebep olan üretken yapay zekâ ABD’nin de elini güçlendirdi. 

    Çinli DeepSeek sosyal medyayı salladı

    ABD yapay zekâ alanında güçlenirken bir yandan da Çin’e ambargo uygulayarak kendisine yaklaşmasını engelledi. Microsoft CoPilot, Google Gemini gibi oyuncular birer birer sahneye çıkarak pazardan pay kapma yarışına girdi. Haliyle çılgınlar gibi Nvidia hızlandırıcılara talep başladı ancak burada bir nokta atlandı. Özellikle Nvidia hızlandırıcılarının yüksek maliyetleri OpenAI gibi şirketlere de yansıdı ve ChatGPT gibi teknolojileri kullanmanın son kullanıcıya maliyeti de arttı. 

    İşte Çin kendisine her türlü ambargoyu uygulayan ABD’yi yumuşak karnından vurdu. Üstelik tek bir üretken yapay zekâ sohbet robotuyla. Bu yeni teknolojinin adı DeepSeek ve ChatGPT’den daha başarılı olduğu söyleniyor. 

    Uygulama mağazalarında birinci sıraya yükselen DeepSeek, verilen komutları ChatGPT gibi türevlerinden daha doğru bir şekilde yerine getiriyor ve farklı üretken yapay zekâ teknolojileri ile uyum içerisinde çalışıyor. 

    En önemlisi daha ucuz. Şirketler büyük komut setlerini çok daha ucuz bir fiyata hallettirebiliyor. Sosyal medyada da DeepSeek tanıtımları çok hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. ABD teknolojisinin geride kalacağı endişesi ile Nvidia yüzde 5 civarında değer kaybetti. Üstelik daha eski ve ucuz Nvidia hızlandırıcılar ile bunu başarması takdire şayan. Trump’ın 500 milyar dolarlık yapay zekâ programını açıklamasının hemen ardından gelen Çin hamlesi sanki bir mesaj gibi. 

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