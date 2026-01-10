DeepSeek V4 geliyor: Programlamada OpenAI ve Anthropic'i geride bırakabilir

Yeni modelin en dikkat çekici özelliği, programlama alanında sunduğu büyük gelişmeler olacak. Şirket içinde yapılan testlerde DeepSeek V4'ün, OpenAI'ın GPT modelleri ile Anthropic'in Claude yapay zekâsını kod yazma ve analiz görevlerinde geride bıraktığı belirtiliyor.
Uzun bağlam ve karmaşık yazılımlar hedefleniyor
DeepSeek V4'ün, özellikle çok uzun bağlamları ve karmaşık istemleri işleme konusunda önemli bir sıçrama yapması bekleniyor. Bu yetenek, büyük ve karmaşık yazılım projelerinin analiz edilmesi ve üretilmesi açısından kritik önem taşıyor. Modelin, önceki sürümlerde olduğu gibi Mixture-of-Experts (MoE) mimarisini kullanmayı sürdüreceği de öngörülüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: