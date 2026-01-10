Giriş
    DeepSeek V4 geliyor: Programlamada OpenAI ve Anthropic'i geride bırakabilir

    Çinli yapay zekâ girişimi DeepSeek, programlama odaklı yeni modeli V4'ü Şubat 2026 ortasında tanıtacak. İç testlere göre model, kodlama görevlerinde OpenAI ve Anthropic rakiplerini geçiyor.

    DeepSeek V4 geliyor: OpenAI ve Anthropic'i geride bırakabilir Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli yapay zekâ girişimi DeepSeek, yeni nesil modeli DeepSeek V4 için geri sayıma başladı. The Information'ın aktardığı bilgilere göre şirket, V4 modelini Şubat 2026'nın ortasında piyasaya sürmeyi planlıyor.

    Yeni modelin en dikkat çekici özelliği, programlama alanında sunduğu büyük gelişmeler olacak. Şirket içinde yapılan testlerde DeepSeek V4'ün, OpenAI'ın GPT modelleri ile Anthropic'in Claude yapay zekâsını kod yazma ve analiz görevlerinde geride bıraktığı belirtiliyor.

    Uzun bağlam ve karmaşık yazılımlar hedefleniyor

    DeepSeek V4'ün, özellikle çok uzun bağlamları ve karmaşık istemleri işleme konusunda önemli bir sıçrama yapması bekleniyor. Bu yetenek, büyük ve karmaşık yazılım projelerinin analiz edilmesi ve üretilmesi açısından kritik önem taşıyor. Modelin, önceki sürümlerde olduğu gibi Mixture-of-Experts (MoE) mimarisini kullanmayı sürdüreceği de öngörülüyor.

    DeepSeek V4 geliyor: OpenAI ve Anthropic'i geride bırakabilir Tam Boyutta Gör
    DeepSeek'in bir önceki modeli olan DeepSeek V3.2, 1 Aralık 2025 tarihinde tanıtılmıştı. Yeni V4 modeliyle şirketin, küresel yapay zekâ rekabetinde daha güçlü bir konuma gelmesi hedefleniyor.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

