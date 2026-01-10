DeepSeek V4 geliyor: Programlamada OpenAI ve Anthropic'i geride bırakabilir

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Çin merkezli yapay zekâ girişimi DeepSeek, yeni nesil modeli DeepSeek V4 için geri sayıma başladı. The Information'ın aktardığı bilgilere göre şirket, V4 modelini Şubat 2026'nın ortasında piyasaya sürmeyi planlıyor.

Yeni modelin en dikkat çekici özelliği, programlama alanında sunduğu büyük gelişmeler olacak. Şirket içinde yapılan testlerde DeepSeek V4'ün, OpenAI'ın GPT modelleri ile Anthropic'in Claude yapay zekâsını kod yazma ve analiz görevlerinde geride bıraktığı belirtiliyor.

Uzun bağlam ve karmaşık yazılımlar hedefleniyor

DeepSeek V4'ün, özellikle çok uzun bağlamları ve karmaşık istemleri işleme konusunda önemli bir sıçrama yapması bekleniyor. Bu yetenek, büyük ve karmaşık yazılım projelerinin analiz edilmesi ve üretilmesi açısından kritik önem taşıyor. Modelin, önceki sürümlerde olduğu gibi Mixture-of-Experts (MoE) mimarisini kullanmayı sürdüreceği de öngörülüyor.

Tam Boyutta Gör DeepSeek'in bir önceki modeli olan DeepSeek V3.2, 1 Aralık 2025 tarihinde tanıtılmıştı. Yeni V4 modeliyle şirketin, küresel yapay zekâ rekabetinde daha güçlü bir konuma gelmesi hedefleniyor.

