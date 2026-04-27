AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (27 Nisan 2026)

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zekâ teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zekâ Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Her zaman olduğu gibi bu hafta da yeni yapay zekâ araçları hayatımıza girerken, GPT ve Claude gibi popüler modeller konusunda da yeni gelişmeler yaşandı. Bu hafta yapay zekâ dünyasının öne çıkan gelişmeleri ise Anthropic ve OpenAI cephesinden geldi. İşte yapay zekâ dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:

ChatGPT, GPT-5.5 ve ChatGPT Images 2.0 ile Daha da Gelişti

Son dönemde daha sıkı bir rekabetle karşı karşıya kalan OpenAI, ChatGPT'yi daha cazip hâle getirmek için bu hafta iki önemli adım attı. İlk olarak ChatGPT Images 2.0 ile görsel üretiminde yeni bir aşamaya geçildi. Web’den veri çekebilen ve tek komutla tutarlı görseller üretebilen sistem, kalite ve doğrulukta önemli artış sundu.

Tam Boyutta Gör ChatGPT Images 2.0'ın çıkışından iki gün sonra ise GPT-5.5 kullanıma kullanıma sunuldu. OpenAI'ın "daha hızlı, daha verimli ve daha sezgisel" olarak tanıttığı yeni modelin en dikkat çeken yönlerinden biri işlem verimliliği tarafında. Yetkililer GPT-5.5’in daha az token kullanarak daha hızlı ve daha keskin düşünebildiğini belirtiyor.

Şirketin paylaştığı test sonuçlarına göre model, Google’ın Gemini 3.1 Pro ve Anthropic’in Claude Opus 4.7 gibi rakip sistemlerine kıyasla birçok ölçümde daha yüksek skorlar elde ediyor.

Anthropic, Bu Hafta Hem Amazon'dan Hem Google'dan Yatırım Aldı

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ alanında dikkat çekici işler ortaya koyan Anthropic'in yıldızı parlamaya devam ediyor. Son dönemde adını daha da sık duymaya başladığımız şirket, bu hafta hem Amazon'dan hem de Google'dan yatırım aldı. Amazon, Anthropic’e ilk etapta 5 milyar dolar yatırım yapacağını, belirli ticari hedeflerin gerçekleşmesi hâlinde ise ek olarak 20 milyar dolara kadar finansman sağlayabileceğini açıkladı. Buna karşılık Anthropic de Amazon’un bulut platformu AWS’ye yönelik uzun vadeli büyük bir taahhütte bulundu. Şirket, önümüzdeki 10 yıl içinde AWS teknolojilerine 100 milyar doların üzerinde harcama yapmayı kabul etti.

Diğer yandan Google'ın ise daha önce de yatırım yaptığı Anthropic’e toplamda 40 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planladığı ortaya çıktı. Google, mevcut değerleme üzerinden şimdilik 10 milyar dolar yatırım yapacak. Belirlenen performans hedeflerine ulaşılması halinde ise ek olarak 30 milyar dolar daha sağlanabilecek.

Anthropic'in "Sakıncalı" Yapay Zekâsı Mythos Hünerlerini Sergilemeye Başladı

Anthropic şu anda Claude modelleriyle sektörde varlık gösteriyor olsa da şirketin bu kadar ilgi görmesinin tek sebebi Claude değil. Anthropic, özellikle AI teknolojileri konusunda sektörün öncüleri arasında görülüyor. Şirketin henüz genel kullanıma açmadığı gelişmiş yapay zekâsı Mythos da bunun en önemli göstergelerinden biri olarak görülüyor. Gelişmiş kabiliyetleri yüzünden Anthropic'in "sakıncalı olabilir" diye uyardığı Mythos, daha çıkmadan etkilerini göstermeye başladı.

Bu hafta Mythos ile bağlantılı üç önemli gelişme yaşandı:

Mozilla, Mythos'u kullanarak Firefox 150’deki 271 güvenlik açığını önceden tespit ettiğini açıkladı ve bunun gibi modellerin siber güvenlikte hız ve maliyet avantajı sağlayabileceğini vurguladı. Mythos, Anthropic ile Pentagon arasında yeni bir sayfa açılmasına vesile oldu. Trump, daha önce kara listeye alınan Anthropic ile Pentagon arasında yeniden anlaşma ihtimalinin doğduğunu açıkladı. Şirketin “yanlış ellere geçtiğinde tehlikeli olabilir” uyarısıyla duyurduğu modelin, bir grup yetkisiz kullanıcı tarafından ele geçirildiği ortaya çıktı. Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre özel bir Discord topluluğu yaklaşık iki hafta boyunca modele erişim sağladı. Bu durum, Mythos gibi modellere dair güvenlik endişelerini daha da artırdı.

Daron Acemoğlu, Anthropic CEO'sunun "AI beyaz yaka işleri yok edecek" çıkışına itiraz etti

Tam Boyutta Gör 2024 yılında Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan Daron Acemoğlu, Anthropic CEO’su Dario Amodei’nin yapay zekânın özellikle giriş seviyesi beyaz yakalı işleri yok edeceği yönündeki uyarısına itiraz ederek bu görüşü “önyargı güdümlü muhakeme” olarak nitelendirdi.

Acemoğlu, yapay zekânın iş gücü üzerindeki etkilerini tamamen reddetmiyor. Aksine, özellikle rutin ve tekrarlayan görevlerin yoğun olduğu alanlarda otomasyon baskısının şimdiden hissedilmeye başlandığını kabul ediyor. Ancak ona göre asıl risk, teknolojinin kendisinden ziyade bu teknolojinin nasıl kullanıldığıyla ilgili. Acemoğlu'na göre daha sağlıklı bir yaklaşım, yapay zekâyı insan emeğini tamamlayan bir araç olarak konumlandabilir. Bu sayede hem üretkenlik artışı sağlanabilir hem de iş gücü piyasasında daha dengeli bir dönüşüm mümkün olabilir. Acemoğlu’nun özellikle vurguladığı nokta da bu: Teknolojik dönüşümün sonuçları kaçınılmaz değil; doğru politikalarla yönlendirilebilir.

Yapay Zekâ, Sadece 12 Saatte İşlemci Tasarladı

Tam Boyutta Gör Yonga tasarım girişimi Verkor-io, geliştirdiği "Design Conductor" adlı sistemle yalnızca 12 saat içinde tamamen sıfırdan bir RISC-V işlemci çekirdeği tasarladı. VerCore adı verilen yeni işlemci, spesifikasyondan üretime hazır GDSII tasarım dosyasına kadar tamamen otonom şekilde hazırlandı.

VerCore'un teknik detaylarına bakıldığında, beş aşamalı boru hattına (pipeline) sahip, tek komutlu (single-issue) ve sıralı (in-order) bir mimari kullanıldığı görülüyor. İşlemci 1.48 GHz frekans hızına ulaşabiliyor. Performans tarafında ise CoreMark testinde 3.261 puan elde ettiği belirtiliyor. Bu sonuç, modern işlemcilerle rekabet edecek seviyede olmasa da giriş seviyesi eski sistemlere yakın. Tabii proje henüz fiziksel olarak üretilmiş değil. Tasarım, ilk aşamada Spike simülatörü üzerinde test edildi ve burada doğrulandı.

Bu Hafta Çıkan Yapay Zekâ Araçları

DeepSeek, uzun süredir beklenen DeepSeek V4'ün ön izleme sürümünü yayınladı. Şirket, V4 Pro’nun gelişmiş ajan yeteneklerine sahip olduğunu ve akıl yürütme konusunda kapalı kaynaklı en güçlü modellerle yarıştığını iddia ediyor.

Kimi'nin yeni açık modeli Kimi K2.6, ChatGPT ve Gemini gibi kapalı modellerin en üst modelleriyle yarışabilecek performansıyla dikkat çekmeyi başardı.

AI destekli kodlama aracı OpenGame, kullanıcıların sadece komutlarla mini oyunlar oluşturmasına olanak sağlıyor.

WhatsApp'ın test etmeye başladığı yeni AI aracı, okunmamış mesajları özetliyor. Kullanıcılar, en fazla beş mesajı seçip tek dokunuşla özetinlerini alabilecek.

Xiaomi, bugüne kadarki en gelişmiş modeli olan MiMo-V2.5-Pro'yu yayınladı. Büyük dil modeli yakında açık kaynak kodlu olarak da yayınlanacak.

Drafted AI, ev tasarım sürecini yapay zekayla dakikalardan saniyelere indiriyor. 2D planları 3D modellere çeviren sistem, hızlı ve maliyetsiz bir çözüm sunuyor.

Yapay Zekâ Dünyasından Kısa Kısa

SpaceX ve Cursor ortak oluyor. SpaceX'in, AI destekli kodlama aracıyla öne çıkan Cursor'a 10 milyar dolar yatırım yapacak; Ayrıca anlaşma gereği yıl sonuna doğru yaklaşık 60 milyar dolar değerleme üzerinden şirketi tamamen satın alabilecek.

ve ortak oluyor. SpaceX'in, AI destekli kodlama aracıyla öne çıkan Cursor'a 10 milyar dolar yatırım yapacak; Ayrıca anlaşma gereği yıl sonuna doğru yaklaşık 60 milyar dolar değerleme üzerinden şirketi tamamen satın alabilecek. Çin, AI ajanı ile dikkat çeken Çin merkezli Manus AI 'ın Meta 'ya satılmasını engelledi. Aralık ayında duyurulan 2 milyar dolarlık anlaşma veto edildi.

'ın 'ya satılmasını engelledi. Aralık ayında duyurulan 2 milyar dolarlık anlaşma veto edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek , vatandaşların yargıya erişimini kolaylaştırmak için yapay zekâ teknolojilerinin kullanılacağını duyurdu. Yeni sisteme avukatlar karşı çıktı.

, vatandaşların yargıya erişimini kolaylaştırmak için yapay zekâ teknolojilerinin kullanılacağını duyurdu. Yeni sisteme avukatlar karşı çıktı. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos , yeni şirketiyle yapay zekâ alanına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Şirket yeni yatırım turunda hedeflediği 10 milyar dolara ulaşırsa daha tam kurulmadan değeri 38 milyar dolara çıkabilir.

, yeni şirketiyle yapay zekâ alanına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Şirket yeni yatırım turunda hedeflediği 10 milyar dolara ulaşırsa daha tam kurulmadan değeri 38 milyar dolara çıkabilir. OpenAI, Qualcomm ve MediaTek ile telefonlar için özel işlemci geliştiriyor. Bu hamle, doğrudan Apple’ın iPhone ekosistemini hedef alan stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

ve ile telefonlar için özel işlemci geliştiriyor. Bu hamle, doğrudan Apple’ın iPhone ekosistemini hedef alan stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Google , kendi yapay zekâ çipleri için Broadcom, MediaTek, Marvell ve Intel ile dev bir tedarik zinciri kuruyor. Hedef, hem maliyetleri düşürmek, hem de Nvidia’ya karşı üstünlük sağlamak.

, kendi yapay zekâ çipleri için Broadcom, MediaTek, Marvell ve Intel ile dev bir tedarik zinciri kuruyor. Hedef, hem maliyetleri düşürmek, hem de Nvidia’ya karşı üstünlük sağlamak. Anthropic, Claude için Uber, Spotify ve TurboTax gibi servislerle entegrasyon başlattı.

için Uber, Spotify ve TurboTax gibi servislerle entegrasyon başlattı. Microsoft, Windows 11 ’de yapay zekâ ajanlarını görev çubuğuna getiriyor. Kullanıcılar, üçüncü taraf uygulamalar dahil olmak üzere AI ajanlarını görev çubuğundan çalıştırabilecek.

’de yapay zekâ ajanlarını görev çubuğuna getiriyor. Kullanıcılar, üçüncü taraf uygulamalar dahil olmak üzere AI ajanlarını görev çubuğundan çalıştırabilecek. Analistlere göre Apple’ın yeni CEO’su John Ternus ’un başarısı, şirketin donanım gücünü yapay zekâyla birleştirip bir sonraki büyüme dalgasını yaratıp yaratamayacağına bağlı olacak.

’un başarısı, şirketin donanım gücünü yapay zekâyla birleştirip bir sonraki büyüme dalgasını yaratıp yaratamayacağına bağlı olacak. Deezer , yüklenen müziklerin %44'ünün yapay zekâ tarafından üretildiğini açıkladı. Platforma her gün yaklaşık 75 bin adet yapay zekâ ile oluşturulmuş parça yükleniyor.

, yüklenen müziklerin %44'ünün yapay zekâ tarafından üretildiğini açıkladı. Platforma her gün yaklaşık 75 bin adet yapay zekâ ile oluşturulmuş parça yükleniyor. Samsung , yeni robot ve akıllı hoparlör konsepti Project Luna'yı tanıttı.

, yeni robot ve akıllı hoparlör konsepti Project Luna'yı tanıttı. San Diego Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar, süper bilgisayar ve yapay zekâ kullanarak sodyum-iyon bataryaları daha da geliştirmenin yolunu buldu.

daha da geliştirmenin yolunu buldu. Harvard’da görevli araştırmacılar, merkezi kontrol olmadan kendi kendine organize olabilen robot karıncalar geliştirdi. Bu sistem, “beden-dışı zekâ” yaklaşımıyla robotikte yeni bir dönem başlatabilir.

