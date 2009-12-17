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LaCie'den kompakt harici harddisk: Rikiki

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,9b
1
Diğer
Shady
Haber Editörü
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LaCie'den kompakt harici harddisk: Rikiki
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Tasarımlarıyla ön plana çıkan depolama çözümleriyle bilinen Fransız merkezli LaCie, tasarımıyla her zamanki gibi göz dolduran 2.5" form faktörlük yeni harici harddiski "Rikiki"'i duyurdu.

Fransızca'da ince anlamına gelen Rikiki, 250GB (75 Dolar), 500GB (110 Dolar) ve 640GB (150 Dolar) olmak üzere 3 farklı depolama alanı sunuyor.. Traşlanmış alüminyum dış kasası, ince tasarımıyla rakiplerinden tasarım açısından bir adım öne çıkan harici harddisk, bilgisayarlarla olan bağlantısını ve gerekli gücü USB 2.0 arayüzü üzerinden sağlıyor. Rikiki gerek Mac OS gerekse de Windows işletim sistemleriyle uyumlu çalışmasına rağmen, veri transfer hızını %33'e kadar hızlandıran USB Boost yazılımından sadece PC kullanıcıları yararlanabilirken, ürünle gelen diğer bir yazılım LaCie Backup Assistan her iki platformda da çalışabiliyor.


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