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Leadtek düşük güç tüketimli GeForce 9600GT modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Leadtek düşük güç tüketimli GeForce 9600GT modelini duyurdu
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Nvidia'nın düşük güç tüketimli GeForce 9600GT üzerinde çalıştığına yönelik haberleri sizlerle paylaşmış, firmanın iş ortakları tarafından hazırlanan ilk modellere değinmiştik. Nvidia'nın köklü partnerlerinden birisi olan ve WinFast serisi ekran kartlarıyla tanınan Leadtek de düşük güç tüketimli (Isıl güç tasarımı 59 Watt) GeForce 9600GT modelini duyurdu.

Leadtek'in enerji verimli GeForce 9600GT modelinde, Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı G94b GPU'su kullanılıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 64x paralel işlem birimine ve 512MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip ola ekran kartının grafik işlemcisi 600MHz'de, paralel işlemcileri 1500MHz'de ve bellekleri de 1800MHz'de görev yapıyor.

Katı kapasitörlerle desteklenen ve tek slot tasarıma sahip özel soğutucu ile gelen ekran kartı yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor. CUDA ve PhysX teknolojilerine de destek destek veren DirectX 10 uyumlu ekran kartının üzerinde çift DVI ve HDTV konnektörlerine yer verilmiş. Leadtek'in yakın zamanda kullanıma sunacağı düşük güç tüketimli GeForce 9600GT modelinin fiyati ise açıklanmadı.

Leadtek düşük güç tüketimli GeForce 9600GT modelini duyurdu
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maviay1980 10 yıl
9600LE değilki bu 9600gtden bahsediyoz zaten türkiyede piyasada sanırım 9600le bulunmamakta.gigabyte 9600gt pasif ilk çıktığında bile ek güç girişine sahip değildi adamlar 2 seneye yakın zaman sonra düşük güç tüketimli diye üretiyo ve ek güç girişi var nasıl olcek bu iş.O güç girişini kaldırmaları mamad kardeşimizin dediği gibi insan psikolojisinde avantaj sağlıyor.Sanırım hd 4670 çok satmakta ve nvidia da ekran kartı üretici firmalara g94b gpusunu 3-4 dolara satmakta anlaşılan gerçek budur.Bu kartta yinmez...
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Vuze 10 yıl
herhangi bir testleri varmı acaba ?
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elmasuyum 10 yıl
Arkadaşın da dediği gibi bu kaliteli Taiwan firmasını Türkiyede yeniden görmek istiyoruz. Ben de Leadtek hayranıyım. Kasamdaki ekran kartı Winfast A6600 GT.
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max975 10 yıl
düşük güç sözde değildir herhalde..
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altanelk 10 yıl
bu kartın ati olarak tam karşılığı şuan için yok fakat düşük güç tüketimi ve fiyat bakımından karşılığı ati4670 olabilir ama performansı daha düşüktür 9600gt den
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punisher_1947 10 yıl
9600 LE gpu larında ek güç girişi yoktur.
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mamad 10 yıl
Hala neden bu ek güç girişini koyduklarını ben de merak ediyorum. Pci-e v1.0 bile 75w güç sağlayabiliyorken bu kartın pci-e 2.0 desteği olduğunu da düşünürsek, bence o ek güç girişinin kartın üzerinden çıkarılması gerekir. Hem psikolojik avantajı da olur. İyi performans, düşük güç tüketimi hesabı.. :)
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maviay1980 10 yıl
aynen altanelk dediğin gibi.
galaxy eco modelinde ek güç girişi yok ve standart 9600gtden 3dmark puanı daha yüksek.Onuda bulamadınız Gibagyte silent pipe 9600gt almanız ricasıyla olmamış leadtek zotac'a benzetmişiniz kendinizi...
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XivA 10 yıl
bu kartın ati karşılığı nedir acaba? hem düşük güç hemde performans bazında kastediyorum!
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razorc 10 yıl
@altanelk arkadaşa katılıyorum bu düşük güç tüketimli modelde ek güç girişi kaldırılmamış mıydı yaaa??
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altanelk 10 yıl
mademki düşük güç tüketimli arkadaki ekstra güç girişide neyin nesi anlamadım
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