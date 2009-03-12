Leadtek düşük güç tüketimli GeForce 9600GT modelini duyurdu

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Nvidia'nın düşük güç tüketimli GeForce 9600GT üzerinde çalıştığına yönelik haberleri sizlerle paylaşmış, firmanın iş ortakları tarafından hazırlanan ilk modellere değinmiştik. Nvidia'nın köklü partnerlerinden birisi olan ve WinFast serisi ekran kartlarıyla tanınan Leadtek de düşük güç tüketimli (Isıl güç tasarımı 59 Watt) GeForce 9600GT modelini duyurdu.

Leadtek'in enerji verimli GeForce 9600GT modelinde, Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı G94b GPU'su kullanılıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 64x paralel işlem birimine ve 512MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip ola ekran kartının grafik işlemcisi 600MHz'de, paralel işlemcileri 1500MHz'de ve bellekleri de 1800MHz'de görev yapıyor.

Katı kapasitörlerle desteklenen ve tek slot tasarıma sahip özel soğutucu ile gelen ekran kartı yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor. CUDA ve PhysX teknolojilerine de destek destek veren DirectX 10 uyumlu ekran kartının üzerinde çift DVI ve HDTV konnektörlerine yer verilmiş. Leadtek'in yakın zamanda kullanıma sunacağı düşük güç tüketimli GeForce 9600GT modelinin fiyati ise açıklanmadı.