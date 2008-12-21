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Leadtek özel tasarım GeForce 9800GTX+ modelini kullanıma sundu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Leadtek özel tasarım GeForce 9800GTX+ modelini kullanıma sundu
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Geçtiğimiz aylarda Cell işlemcili video işlem kartını kullanıma sunarak dikkatleri üzerine çeken Leadtek, kısa bir süre önce duyurduğu özel tasarım GeForce 9800GTX+ modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Firmanın hem baskılı devre hem de soğutucu tasarımıyla Nvidia'nın referans tasarımında ayrılan GeForce 9800GTX+ modeli 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sunu temel alıyor.

Leadtek'in 256-bit bellek veri yoluna ve 128x paralel işlem birimine sahip olan yeni kartı özel soğutucusuyla dikkat çekmeyi başarıyor. Referans soğutucuya göre kartın daha serin çalışmasına olanak tanıdığı belirtilen soğutucunun kaslı bir görünüme sahip olduğunu söyleyebilmek te mümkün. Soğutucunun yanı sıra PCB tasarımında da değişikliğe giden Leadtek, yine referans modele göre kartın boyutunu kısaltarak 9.14-inç seviyesine çekmiş.

Leadtek'in yeni modeli tasarım özelliklerindeki farklılıklara rağmen saat hızları açısından referans değerleri koruyor. Zira kartın grafik işlemcisi 738MHz'de, paralel işlem birimleri 1836MHz'de ve bellekleri ise 2200MHz'de görev yapıyor. Destek veren anakartlarda 3 yollu SLI kurulumuna da olanak tanıyan yeni model, DirectX ve PCIe 2.0 uyumluluğuna ek olarak CUDA ve PhysX teknolojilerine de destek sunuyor.

Leadtek'in 512MB GDDR3 bellekli özel tasarım GeForce 9800GTX+ modeli yurt dışında 245-250$ seviyesinden kullanıma sunulmuş durumda.

Leadtek özel tasarım GeForce 9800GTX+ modelini kullanıma sundu
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nirvanha 10 yıl
Fiyat konusunda ki serzenişlere katılıyorum.Lakin 5-10 fps için başım ağrıyacağına , alırım gtx+ 'yı rahat ederim.Bu günlerde bende 9800gtx+ almayı planlıyorum 260 'a param yetmayecek gibi , yada 6 ay sonra eskiyecek bir kart için o kadar para vermeye gönlüm elvermiyor.Yazıktır gavura giden paraya.Tabii fiyat konusu bizim tüccar zihniyetinden kurtulamamış elektronik marketlerden kaynaklanıyor .Adam sitesine boy boy ilan veriyor z-5500 haftasonu bukar fiyata , yaptığı ilk şey fiyatı yukarı çekmek sonrada gerçek fiyatına kakalamak , ulan yurdışı fiyatı zaten 270 civarında.Ha bide dolar biraz düştümü 166 dolar olan bir ürün ertesi gün hemen 7 dolar farkla yukarı çekiliyor bu nasıl zihniyettir......
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muzopi 10 yıl

Orjinalden alıntı: nirvanha

Fiyat konusunda ki serzenişlere katılıyorum.Lakin 5-10 fps için başım ağrıyacağına , alırım gtx+ 'yı rahat ederim.Bu günlerde bende 9800gtx+ almayı planlıyorum 260 'a param yetmayecek gibi , yada 6 ay sonra eskiyecek bir kart için o kadar para vermeye gönlüm elvermiyor.Yazıktır gavura giden paraya.Tabii fiyat konusu bizim tüccar zihniyetinden kurtulamamış elektronik marketlerden kaynaklanıyor .Adam sitesine boy boy ilan veriyor z-5500 haftasonu bukar fiyata , yaptığı ilk şey fiyatı yukarı çekmek sonrada gerçek fiyatına kakalamak , ulan yurdışı fiyatı zaten 270 civarında.Ha bide dolar biraz düştümü 166 dolar olan bir ürün ertesi gün hemen 7 dolar farkla yukarı çekiliyor bu nasıl zihniyettir......


kimsenin cebinde fazladan parası kalmasın ben bi şeklide kakalarım bunu zihniyeti işte...
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[sharpshooter] 10 yıl
iyi bi kart değil, kaldı ki pazarda hemen her üreticinin çıkardığı bir model diğerlerinden bi üstünlüğü yok. pek satılacağını sanmıyorum.
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After_Dark 10 yıl
4850 varken neyleyim ben 9800GTX+'yı
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MMXex 10 yıl
Leadtek iyi kartlar çıkartıyor fakat 9800gtx+ fiyatlarının az bişey daha aşağı çekilmesi gerekir diye düşünüyorum
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siyah845 10 yıl
gereksiz bir kart
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max975 10 yıl
bu kartın hala tutulması ilginç
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engin_9091 10 yıl
görünümü güzel fakat soğutma performansı standart tasarımdan çok ii olacağı görünmüyo
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Godolphin 10 yıl
128x paralel işlemci gücü belli bir kart.
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sultanomar 10 yıl
fiyat nasıldır fena değil gibi ama türkiyede daha pahalı olur heralde
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