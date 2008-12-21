Leadtek özel tasarım GeForce 9800GTX+ modelini kullanıma sundu

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Geçtiğimiz aylarda Cell işlemcili video işlem kartını kullanıma sunarak dikkatleri üzerine çeken Leadtek, kısa bir süre önce duyurduğu özel tasarım GeForce 9800GTX+ modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Firmanın hem baskılı devre hem de soğutucu tasarımıyla Nvidia'nın referans tasarımında ayrılan GeForce 9800GTX+ modeli 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sunu temel alıyor.

Leadtek'in 256-bit bellek veri yoluna ve 128x paralel işlem birimine sahip olan yeni kartı özel soğutucusuyla dikkat çekmeyi başarıyor. Referans soğutucuya göre kartın daha serin çalışmasına olanak tanıdığı belirtilen soğutucunun kaslı bir görünüme sahip olduğunu söyleyebilmek te mümkün. Soğutucunun yanı sıra PCB tasarımında da değişikliğe giden Leadtek, yine referans modele göre kartın boyutunu kısaltarak 9.14-inç seviyesine çekmiş.

Leadtek'in yeni modeli tasarım özelliklerindeki farklılıklara rağmen saat hızları açısından referans değerleri koruyor. Zira kartın grafik işlemcisi 738MHz'de, paralel işlem birimleri 1836MHz'de ve bellekleri ise 2200MHz'de görev yapıyor. Destek veren anakartlarda 3 yollu SLI kurulumuna da olanak tanıyan yeni model, DirectX ve PCIe 2.0 uyumluluğuna ek olarak CUDA ve PhysX teknolojilerine de destek sunuyor.

Leadtek'in 512MB GDDR3 bellekli özel tasarım GeForce 9800GTX+ modeli yurt dışında 245-250$ seviyesinden kullanıma sunulmuş durumda.

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