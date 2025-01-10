CES 2025'te duyurulan "en ilginç ve en tuhaf" teknolojiler

Tabii ki günümüzde üretim maliyetlerinin ve sensör fiyatlarının düşmesiyle bu tür teknolojilerin uygulanabilirliği artmış olsa da ürünün fiyatı hâlâ çoğu kullanıcı için oldukça yüksek. Saros Z70, 10 Şubat'tan itibaren 1.600$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak.
Klavyenin sağ üst köşesinde yer alan bir düğmeyle uzayabilen ekran, kapalı haldeyken 2000 x 1600, açık haldeyken 2000 x 2350 piksel çözünürlüğe sahip. Ek olarak el hareketleriyle de ekranın boyutunu ayarlamak mümkün. Lenovo ekranın kapsamlı şekilde test edildiğini ve 20.000 kez uzayıp kısalabilecek kadar dayanıklı olduğunu söylüyor.
1,69 kg ağırlığında ve 1,98 cm kalınlığında olan ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, Intel Core Ultra 7 200 serisi işlemci, 1 TB SSD ve 32 GB DDR5x çift kanallı RAM ile yapılandırılabiliyor. Ayrıca iki adet Thunderbolt 4 ve bir adet 3.5 mm kulaklık girişi yer alıyor, HDMI girişi ise bulunmuyor. Bataryası ise 66 Wh. Lenovo, bilgisayarın 3499 dolar fiyattan yılın ikinci çeyreğinde piyasaya çıkacağını açıkladı.
Elektrikli tuz kaşığı
Elektrikli tuz kaşığı, 2024 yılında sınırlı olarak 127dolar fiyatla satışa sunuldu, ancak Kirin önümüzdeki yıllarda dünya çapında satmayı umuyor.