CES 2025'te duyurulan "en ilginç ve en tuhaf" teknolojiler

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Her yıl olduğu gibi bu yılki CES 2025 etkinliği, PC donanımlarından akıllı telefonlara ve akıllı ev aletlerine kadar çok sayıda yeni ürün ve teknolojiler ile karşımıza çıktı. Dünyanın dört bir yanından markaların katıldığı etkinlikte, birbirinden ilginç teknolojiler de sergilendi. Gelin etkinlikte karşımıza çıkan birbirinden ilginç tasarımlara göz atalım. İşte CES 2025 kapsamında sergilenen hem ilginç hem de dikkat çekici ürünler...

Çöp toplayan robot süpürge: Roborock Saros Z70

Tam Boyutta Gör CES 2025'te Roborock tarafından tanıtılan Saros Z70, bu alandaki yeni bir dönemi işaret ediyor. Saros Z70’in en dikkat çekici özelliği, üzerinde bulunan robot kolu. Bu kol sayesinde ise yerdeki eşyaları kaldırabiliyor ve taşıyabiliyor. Örneğin, yoluna çıkan bir terliği alabilir ya da düşen çöpleri toparlayabilir. Dahası, bu kol robotun merdivenlerden çıkmasına da yardımcı oluyor.

Tabii ki günümüzde üretim maliyetlerinin ve sensör fiyatlarının düşmesiyle bu tür teknolojilerin uygulanabilirliği artmış olsa da ürünün fiyatı hâlâ çoğu kullanıcı için oldukça yüksek. Saros Z70, 10 Şubat'tan itibaren 1.600$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

LG AeroCatTower hava temizleyici

Tam Boyutta Gör LG’nin AeroCatTower hava temizleyicisi, aynı zamanda kediler için bir oyun kulesi işlevi görüyor. Üründe, kedilerin keyif alacağı ısıtmalı bir alan ve evcil hayvan tüylerini filtreleyen bir sistem mevcut. Ayrıca, bir kolu tartı görevi görerek kedinizin kilosunu ölçebiliyor. LG ThinQ uygulamasıyla entegre çalışabilen bu cihaz, kedinizin uyuma süresi gibi bilgileri de takip edebiliyor.

Lenovo’nun uzatılabilir ekranlı dizüstü bilgisayarı

Tam Boyutta Gör Lenovo, CES 2025’te ThinkBook Plus Gen 6 Rollable adlı konsept dizüstü bilgisayarını tanıttı. Bu cihaz, esnek ekran teknolojisini tamamen yeni bir boyuta taşıyor. Katlanabilir yerine yukarı doğru genişleyen bir ekran tasarımına sahip olan bu model, 14 inçten 16,7 inçlik bir ekran boyutuna ulaşabiliyor.

Klavyenin sağ üst köşesinde yer alan bir düğmeyle uzayabilen ekran, kapalı haldeyken 2000 x 1600, açık haldeyken 2000 x 2350 piksel çözünürlüğe sahip. Ek olarak el hareketleriyle de ekranın boyutunu ayarlamak mümkün. Lenovo ekranın kapsamlı şekilde test edildiğini ve 20.000 kez uzayıp kısalabilecek kadar dayanıklı olduğunu söylüyor.

1,69 kg ağırlığında ve 1,98 cm kalınlığında olan ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, Intel Core Ultra 7 200 serisi işlemci, 1 TB SSD ve 32 GB DDR5x çift kanallı RAM ile yapılandırılabiliyor. Ayrıca iki adet Thunderbolt 4 ve bir adet 3.5 mm kulaklık girişi yer alıyor, HDMI girişi ise bulunmuyor. Bataryası ise 66 Wh. Lenovo, bilgisayarın 3499 dolar fiyattan yılın ikinci çeyreğinde piyasaya çıkacağını açıkladı.

Elektrikli tuz kaşığı

Tam Boyutta Gör CES 2025'in en ilginç mutfak ürünlerinden biri olan Kirin elektrikli tuz kaşığı, yemeklerinize ek tuz koymadan daha tuzlu bir tat almanızı sağlıyor. Cihaz, minik elektriksel darbelerle tat tomurcuklarınızı yanıltarak tuz tadını algılamanızı sağlıyor. Düşük tuz tüketimine dikkat edenler için oldukça ideal olan bu ürün, tuzluluk seviyesini ayarlayabileceğiniz dört farklı mod sunuyor.

Elektrikli tuz kaşığı, 2024 yılında sınırlı olarak 127dolar fiyatla satışa sunuldu, ancak Kirin önümüzdeki yıllarda dünya çapında satmayı umuyor.

Anker’in güneş enerjili ceketi​​​​​​

Tam Boyutta Gör Kullanım alanı sürekli olarak genişleyen güneş enerjisi, artık tekstil sektörüne de giriş yapmaya başladı. ​Anker, CES 2025 kapsamında "dünyanın ilk giyilebilir güneş paneli" adını verdiği bir konsepti sergiledi. Anker'in bu ceketi, perovskit güneş hücreleri ve LED ışıklarla birlikte 30W'a kadar güç sağlıyor. Böylece hareket halindeyken cihazlarınızı şarj edebiliyorsunuz.

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