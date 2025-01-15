New York’ta “zorunlu” ucuz ve hızlı internet dönemi başlıyor

Tam Boyutta Gör New York eyaleti, düşük gelirli hanelerin internet hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen bir yasa ile dijital eşitsizliği azaltmak adına önemli bir adım attı. Yıllarca süren mahkeme sürecinin ardından, Affordable Broadband Act (Uygun Fiyatlı İnternet Yasası) nihayet 15 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek. Yasa ile internet servis sağlayıcıları, düşük gelirlilere uygun fiyat karşılığında en az 25 Mbps hız vermek zorunda.

Düşük gelirliye ucuza hizmet zorunluluğu

Bu yasa, en az 20.000 aboneye sahip internet servis sağlayıcılarını (ISS), düşük gelirli müşterilere 25 Mbps hızında interneti aylık 15 dolara (vergiler ve ücretler dahil) sunmaya zorunlu kılıyor. Alternatif olarak, sağlayıcılar 200 Mbps hızında interneti aylık 20 dolara sunarak da yasaya uyum sağlayabilir. Kurallara uymayan sağlayıcılara, her ihlal için 1.000 dolara kadar ceza kesilebilecek.

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Bu düzenleme, düşük gelirli hanelerin uygun fiyatlı ve yeterli hızda internete erişimini garanti altına almayı hedefliyor. Yaklaşık 1.7 milyon New Yorklu hane, bu düzenlemeden doğrudan faydalanabilecek. ABD genelinde yaklaşık 23 milyon hane, daha önce FCC tarafından sağlanan bir program sayesinde aylık internet faturalarında indirim alıyordu. Ancak bu program, 2024 ortalarında Kongre’nin ek fon sağlamaması nedeniyle son bulmuştu. New York’ta uygulamaya konulacak bu yeni yasa, FCC programının yerini alabilecek nitelikte görülüyor.

Örnek olarabilir

Halihazırda bazı İSS’ler zaten uygun fiyatlı çözümler sunsa da böyle bir hakkın yasal olarak güvence altına alınması diğer ülkeler tarafından da örnek olarak alınabilir. Speedtest’e göre 5 Mbps'nin altındaki hızlar günümüz standartlarına göre yavaş kabul ediliyor. 4K video akışı ve genel çevrimiçi oyunlar için 20 - 40 Mbps bağlantı yeterli olarak kabul edilirken 40 - 100 Mbps arası bağlantı “iyi” olarak nitelendiriliyor. 100 Mbps ve üzeri bağlantılar ise hızlı olarak kabul edilirken 1 Gbps bağlantı ise çoklu cihaz kullanımı ve yüksek performanslı internet deneyimi için ideal kabul ediliyor.

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