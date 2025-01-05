Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    SpaceX, Starlink V3 uydularıyla 1 Tbps indirme hızını vaat ediyor

    SpaceX, uydu tabanlı internet ağı Starlink için gigabit hızları sunmak için yeni nesil uydularının her birinin 10 kat artışla 1Tbps indirme bant genişliğine sahip olacağını söylüyor.
    SpaceX, Starlink V3 uydularıyla 1 Tbps indirme hızını vaat ediyor Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın uzay teknolojileri devi SpaceX, yıllık ilerleme raporunda, yeni nesil "V3" Starlink uyduları hakkında heyecan verici detaylar paylaştı. Şirket, bu uyduların her birinin 1 Tbps indirme ve 160 Gbps yükleme kapasitesine sahip olacağını duyurdu. Bu yenilik, mevcut V2 Mini uydularına kıyasla indirme hızında 10 kat, yükleme hızında ise 24 kat artış anlamına geliyor.

    Perspektif açısından, mevcut V2 mini uyduları yalnızca 96 Gbps indirme bant genişliği sunuyor. Raporda ayrıca Starlink'in kümülatif ağ kapasitesinin şu anda 350 Tbps'ye yakın olduğu belirtiliyor. Firma ABD'de 100 ila 200Mbps'ye yakın hızlar sunuyor; hedef ise 1 gigabit ve 2 gigabit indirme hızları.

    Starship ile daha fazla kapasite yolda

    SpaceX, Starlink V3 uydularıyla 1 Tbps indirme hızını vaat ediyor Tam Boyutta Gör
    Yeni nesil V3 Starlink uydularının, SpaceX’in gelecekteki "Starship" roketiyle fırlatılması planlanıyor. Bu, uyduların daha büyük kapasiteyle taşınmasını mümkün kılacak. Şirket, her bir Starship fırlatmasının Starlink ağına 60 Tbps kapasite ekleyeceğini belirtti. Bu rakam, Falcon 9 roketiyle fırlatılan V2 Mini uydularından 20 kat daha fazla kapasite anlamına geliyor. Bu da Starship'in fırlatma başına 60 adet V3 Starlink uydusu taşıyabileceğini gösteriyor.

    SpaceX Starlink Başkan Yardımcısı Michael Nicolls, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, V3 uydularının ağın en yoğun bölgelerinde ölçeklenebilirliği artıracağını ve bireysel kullanıcı terminallerine gigabit bağlantı sunacağını ifade etti.

    4,6 milyon aktif müşteri

    SpaceX, Starlink’in şu anda dünya genelinde 4,6 milyon aktif müşteriye hizmet verdiğini açıkladı. Ayrıca, Teksas’ta yılda 5,5 milyon Starlink çanağı üretebilen bir üretim tesisi kurdu. 2024 yılında şirketin tüm tesislerinde toplam 3,9 milyon müşteri kiti üretildiği bildirildi.

    Bu arada Starship'in Starlink uydularını taşıyan gerçek görevlere ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Ancak şirket 10 Ocak'ta bir başka test fırlatması daha gerçekleştirmeyi hedefliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HÜRKUŞ 2 gökyüzü ile buluştu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    volant arızası çekişi etkiler mi iphone bul kapanmıyor clio techno esprit alpine 1.0 tce x-tronic 90hp yorum şahsi hesaba yüklü para gelmesi altın borçlanmak mantıklı mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A06
    Samsung Galaxy A06
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 B13VEK-1036XTR
    MSI KATANA 17 B13VEK-1036XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız