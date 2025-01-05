SpaceX, Starlink V3 uydularıyla 1 Tbps indirme hızını vaat ediyor

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Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın uzay teknolojileri devi SpaceX, yıllık ilerleme raporunda, yeni nesil "V3" Starlink uyduları hakkında heyecan verici detaylar paylaştı. Şirket, bu uyduların her birinin 1 Tbps indirme ve 160 Gbps yükleme kapasitesine sahip olacağını duyurdu. Bu yenilik, mevcut V2 Mini uydularına kıyasla indirme hızında 10 kat, yükleme hızında ise 24 kat artış anlamına geliyor.

Perspektif açısından, mevcut V2 mini uyduları yalnızca 96 Gbps indirme bant genişliği sunuyor. Raporda ayrıca Starlink'in kümülatif ağ kapasitesinin şu anda 350 Tbps'ye yakın olduğu belirtiliyor. Firma ABD'de 100 ila 200Mbps'ye yakın hızlar sunuyor; hedef ise 1 gigabit ve 2 gigabit indirme hızları.

Starship ile daha fazla kapasite yolda

Tam Boyutta Gör Yeni nesil V3 Starlink uydularının, SpaceX’in gelecekteki "Starship" roketiyle fırlatılması planlanıyor. Bu, uyduların daha büyük kapasiteyle taşınmasını mümkün kılacak. Şirket, her bir Starship fırlatmasının Starlink ağına 60 Tbps kapasite ekleyeceğini belirtti. Bu rakam, Falcon 9 roketiyle fırlatılan V2 Mini uydularından 20 kat daha fazla kapasite anlamına geliyor. Bu da Starship'in fırlatma başına 60 adet V3 Starlink uydusu taşıyabileceğini gösteriyor.

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SpaceX Starlink Başkan Yardımcısı Michael Nicolls, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, V3 uydularının ağın en yoğun bölgelerinde ölçeklenebilirliği artıracağını ve bireysel kullanıcı terminallerine gigabit bağlantı sunacağını ifade etti.

4,6 milyon aktif müşteri

SpaceX, Starlink’in şu anda dünya genelinde 4,6 milyon aktif müşteriye hizmet verdiğini açıkladı. Ayrıca, Teksas’ta yılda 5,5 milyon Starlink çanağı üretebilen bir üretim tesisi kurdu. 2024 yılında şirketin tüm tesislerinde toplam 3,9 milyon müşteri kiti üretildiği bildirildi.

Bu arada Starship'in Starlink uydularını taşıyan gerçek görevlere ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Ancak şirket 10 Ocak'ta bir başka test fırlatması daha gerçekleştirmeyi hedefliyor.

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