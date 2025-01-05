SpaceX, Starlink V3 uydularıyla 1 Tbps indirme hızını vaat ediyor

Perspektif açısından, mevcut V2 mini uyduları yalnızca 96 Gbps indirme bant genişliği sunuyor. Raporda ayrıca Starlink'in kümülatif ağ kapasitesinin şu anda 350 Tbps'ye yakın olduğu belirtiliyor. Firma ABD'de 100 ila 200Mbps'ye yakın hızlar sunuyor; hedef ise 1 gigabit ve 2 gigabit indirme hızları.
Starship ile daha fazla kapasite yolda
SpaceX Starlink Başkan Yardımcısı Michael Nicolls, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, V3 uydularının ağın en yoğun bölgelerinde ölçeklenebilirliği artıracağını ve bireysel kullanıcı terminallerine gigabit bağlantı sunacağını ifade etti.
4,6 milyon aktif müşteri
SpaceX, Starlink’in şu anda dünya genelinde 4,6 milyon aktif müşteriye hizmet verdiğini açıkladı. Ayrıca, Teksas’ta yılda 5,5 milyon Starlink çanağı üretebilen bir üretim tesisi kurdu. 2024 yılında şirketin tüm tesislerinde toplam 3,9 milyon müşteri kiti üretildiği bildirildi.
Bu arada Starship'in Starlink uydularını taşıyan gerçek görevlere ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Ancak şirket 10 Ocak'ta bir başka test fırlatması daha gerçekleştirmeyi hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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