United Airlines, Şubat ayında Starlink WiFi testlerine başlayacak

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör United Airlines, geçen yıl SpaceX'in Starlink uydularını kullanarak uçuş içi Wi-Fi hizmet kalitesini artıracağını duyurmuştu. Havayolu şirketi, Starlink WiFi testlerine gelecek ay başlayacak ve uydu internet hizmetinin sunulacağı ilk ticari uçuşu bu baharda gerçekleştirecek. Starlink internet ilk olarak Embraer E-175 uçağında deneyimlenecek.

Telefonlar için hücresel Starlink dönemi resmen başladı 2 hf. önce eklendi

United, 2025 yılının sonuna kadar yaklaşık 1000 uçaktan oluşan tüm filosunu Starlink Wi-Fi ile donatmayı planlıyor. Havayolu şirketi, oyun, video izleme ve hatta görüntülü konuşma için kullanılabilecek Starlink internet hizmetinin tüm MileagePlus müşterilerine ücretsiz olacağını söyledi. Starlink, terminal başına 40 - 220 Mbps indirme hızı, 8 - 25 Mbps yükleme hızı sunuyor.

United, uçuşlarda yüksek hızlı internet sunan tek havayolu değil. Hawaiian Airlines, Eylül ayında adalar ile Amerika, Asya ve Okyanusya kıtaları arasındaki Airbus tarafından işletilen uçaklarda tüm yolculara Starlink'i ücretsiz sunacağını duyurdu. Yarı özel charter firması JSX de 46 uçaklık filosunda ücretsiz Starlink Wi-Fi hizmeti veriyor.

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