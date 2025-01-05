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    United Airlines, Şubat ayında Starlink WiFi testlerine başlayacak

    United Airlines, 1000'e yakın uçaktan oluşan tüm filosunu SpaceX'in uydu internet teknolojisiyle donatmak için çalışmaları hızlandırdı. Havayolu şirketi, Şubat'ta Starlink WiFi testlerine başlayacak.
    united airlines starlink wifi 2025 Tam Boyutta Gör
    United Airlines, geçen yıl SpaceX'in Starlink uydularını kullanarak uçuş içi Wi-Fi hizmet kalitesini artıracağını duyurmuştu. Havayolu şirketi, Starlink WiFi testlerine gelecek ay başlayacak ve uydu internet hizmetinin sunulacağı ilk ticari uçuşu bu baharda gerçekleştirecek. Starlink internet ilk olarak Embraer E-175 uçağında deneyimlenecek.

    United, 2025 yılının sonuna kadar yaklaşık 1000 uçaktan oluşan tüm filosunu Starlink Wi-Fi ile donatmayı planlıyor. Havayolu şirketi, oyun, video izleme ve hatta görüntülü konuşma için kullanılabilecek Starlink internet hizmetinin tüm MileagePlus müşterilerine ücretsiz olacağını söyledi. Starlink, terminal başına 40 - 220 Mbps indirme hızı, 8 - 25 Mbps yükleme hızı sunuyor.

    United, uçuşlarda yüksek hızlı internet sunan tek havayolu değil. Hawaiian Airlines, Eylül ayında adalar ile Amerika, Asya ve Okyanusya kıtaları arasındaki Airbus tarafından işletilen uçaklarda tüm yolculara Starlink'i ücretsiz sunacağını duyurdu. Yarı özel charter firması JSX de 46 uçaklık filosunda ücretsiz Starlink Wi-Fi hizmeti veriyor.

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