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    AB, kendi veri gizliliği yasalarını ihlal ettiği için kendine ceza verdi

    AB Genel Mahkemesi, kısa bir süre önce Avrupa Komisyonu'nun kendi veri koruma düzenlemelerine uymadığı için bir Alman vatandaşına tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi.
    AB, kendi veri gizliliği yasalarını ihlal ettiği için kendine cez Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği'nin en üst yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, kendi koyduğu katı veri gizliliği yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 400 Euro (yaklaşık 14.567 Türk Lirası) tazminat ödemeye mahkûm edildi. Bu karar, Avrupa Birliği Genel Mahkemesi tarafından alınarak tarihe geçti.

    AB, kendi kendine ceza kesti

    Mahkemeye göre olay, bir Alman vatandaşının Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen bir konferansa katılım için “Facebook ile Giriş Yap” seçeneğini kullanmasıyla başladı. Ancak bu işlem sırasında, katılımcının IP adresi, tarayıcı bilgileri ve cihaz bilgileri, gerekli önlemler alınmadan ABD’deki şirketlere — konferans web sitesini barındıran Amazon ve Facebook’un sahibi Meta — aktarıldı.

    Bu durum, Avrupa Birliği’nin Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) kapsamındaki katı gizlilik kurallarına aykırı bulundu. Alman vatandaşının açtığı davayı inceleyen mahkeme, Komisyon’un, veri güvenliğini sağlamak için yeterli önlemleri almadığını ve bunun “ciddi bir ihlal” olduğunu belirtti.

    Reuters’ın haberine göre, Avrupa Komisyonu’nun kendi veri gizliliği yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle ceza alması bir ilk niteliği taşıyor. Bu durum, AB’nin GDPR kurallarına uyum konusundaki hassasiyetini ve bireylerin haklarını koruma konusunda ne kadar ileri gidebileceğini de gözler önüne serdi.

    Avrupa Birliği’nin 2018 yılında yürürlüğe koyduğu Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR), dünyanın en katı veri gizliliği düzenlemelerinden biri olarak kabul ediliyor. Kurallar, bireylerin kişisel verilerinin işlenmesi konusunda maksimum şeffaflık ve güvenlik sağlanmasını amaçlıyor. GDPR'ı ihlal eden kurumlar, yıllık cirolarının yüzde 4'üne kadar para cezasına çarptırılabiliyor.

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