AB, kendi veri gizliliği yasalarını ihlal ettiği için kendine ceza verdi

AB, kendi kendine ceza kesti
Mahkemeye göre olay, bir Alman vatandaşının Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen bir konferansa katılım için “Facebook ile Giriş Yap” seçeneğini kullanmasıyla başladı. Ancak bu işlem sırasında, katılımcının IP adresi, tarayıcı bilgileri ve cihaz bilgileri, gerekli önlemler alınmadan ABD’deki şirketlere — konferans web sitesini barındıran Amazon ve Facebook’un sahibi Meta — aktarıldı.
Bu durum, Avrupa Birliği’nin Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) kapsamındaki katı gizlilik kurallarına aykırı bulundu. Alman vatandaşının açtığı davayı inceleyen mahkeme, Komisyon’un, veri güvenliğini sağlamak için yeterli önlemleri almadığını ve bunun “ciddi bir ihlal” olduğunu belirtti.
Reuters’ın haberine göre, Avrupa Komisyonu’nun kendi veri gizliliği yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle ceza alması bir ilk niteliği taşıyor. Bu durum, AB’nin GDPR kurallarına uyum konusundaki hassasiyetini ve bireylerin haklarını koruma konusunda ne kadar ileri gidebileceğini de gözler önüne serdi.
Avrupa Birliği’nin 2018 yılında yürürlüğe koyduğu Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR), dünyanın en katı veri gizliliği düzenlemelerinden biri olarak kabul ediliyor. Kurallar, bireylerin kişisel verilerinin işlenmesi konusunda maksimum şeffaflık ve güvenlik sağlanmasını amaçlıyor. GDPR'ı ihlal eden kurumlar, yıllık cirolarının yüzde 4'üne kadar para cezasına çarptırılabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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