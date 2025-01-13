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    Starlink, Afrika’daki bazı internet sağlayıcılarından daha ucuz

    Elon Musk’ın SpaceX’i tarafından başlatılan uydu internet projesi Starlink, yapılan bir araştırmaya göre bazı Afrika ülkelerinde önde gelen internet sağlayıcılarından daha ucuz.
    Starlink, Afrika’daki bazı internet sağlayıcılarından daha ucuz Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın SpaceX şirketi tarafından 2019’da başlatılan Starlink, dünya çapında en yaygın kullanılan uydu internet sağlayıcısı haline geldi. Dünya genelinde 100'den fazla ülkede hizmet veren Starlink, Afrika gibi internet altyapısının sınırlı olduğu bölgelerde daha uygun maliyetli bir seçenek olarak öne çıkmış durumda.

    Starlink, Afrika’nın 16 ülkesinde hizmet sunuyor ve bu ülkelerin en az beşinde, lider sabit internet sağlayıcılarının fiyatlarının altında bir abonelik ücreti talep ediyor. Örneğin, Gana’da Starlink abonelik ücreti, en popüler internet servis sağlayıcısının sunduğu hizmetin yarı fiyatına denk geliyor. Starlink hizmeti Gana, Kenya, Zimbabve, Mozambik ve Cape Verde'deki önde gelen sabit internet servis sağlayıcısından (İSS) daha ucuz durumda. Botsvana ve Zambiya'da ise sadece biraz daha pahalı.

    Starlink, Afrika’daki bazı internet sağlayıcılarından daha ucuz Tam Boyutta Gör
    Ancak Starlink’in sunduğu uygun fiyatlar yalnızca aylık abonelik ücretleriyle sınırlı değil. Şirket, kullanıcılarına bir defaya mahsus satın alınması gereken donanımlar da sunuyor. Bu donanımların fiyatları Kenya’da 178 dolardan başlayıp Nijerya’da 381 dolara kadar çıkabiliyor.

    Starlink, fiber optik kablo ve baz istasyonları gibi geleneksel altyapılara erişimin sınırlı olduğu bölgelerde uydu teknolojisinin avantajlarını ön plana çıkarıyor. Nerede olduğunuzun bir önemi olmadan, gökyüzünü görebildiğiniz sürece internete bağlanmak Starlink ile mümkün. Bu, internet erişiminin olmadığı her yerde internet erişiminin mümkün olduğu anlamına geliyor.

    Starlink, Afrika’daki bazı internet sağlayıcılarından daha ucuz Tam Boyutta Gör
    Afrika’da Starlink’in etkisi oldukça büyük oldu. Örneğin, Temmuz 2023’te Kenya’da hizmete girdikten sonra Starlink, internet servis sağlayıcıları sektöründe büyük bir değişim yarattı. Şirketin sunduğu yüksek hız, geniş kapsama alanı ve uygun fiyatlar, yerel sağlayıcılar için ciddi bir rekabet oluşturdu. Kenya’da Starlink abonelik fiyatı aylık sadece 10 dolar olarak belirlenirken, şirketin Haziran 2024 itibarıyla 8.000 abonesi bulunuyor.

    Bununla birlikte, lider konumda olan Safaricom ve Jamii gibi sağlayıcılar sırasıyla 546.000 ve 360.000 abone ile pazarı domine etmeye devam ediyor. Ancak uzmanlar, Starlink’in kullanıcı tabanının hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve gelecekte rekabetin daha da artacağını öngörüyor. Safaricom ve diğer geleneksel sağlayıcılar buna fiyatları düşürerek ve internet hızlarını artırarak karşılık vermeye başlamış durumda. Öte yandan Statlink’in kıtadaki indirme hızları ise 60 Mbps ila 300+ Mbps arasında değişiyor ve herhangi bir indirme sınırı getirmiyor.

    Hatta Safaricom'un ana şirketi Vodacom, kısa bir süre önce Avrupa ve Afrika'da uydu interneti sağlamak için uydu mobil ağı AST SpaceMobile ile ortaklık kurduğunu açıkladı.

    Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin (ITU) verilerine göre, Afrika’da nüfusun sadece yüzde 38’i internet kullanıyor. Bu oran, Avrupa’daki yüzde 91’lik kullanım oranının oldukça gerisinde kalıyor. Starlink gibi uydu internet sağlayıcıları, internet erişimi olmayan bölgelerdeki dijital uçurumu kapatmak adına önemli bir role sahip.

    Kaynakça https://codeflarelimited.com/blog/starlink-has-become-more-affordable-than-the-leading-internet-providers-in-certain-african-countries/ https://www.starlink.com/map
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