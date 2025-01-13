Starlink, Afrika’daki bazı internet sağlayıcılarından daha ucuz

Starlink, Afrika’daki ISS’lerden ucuz
Starlink, Afrika’nın 16 ülkesinde hizmet sunuyor ve bu ülkelerin en az beşinde, lider sabit internet sağlayıcılarının fiyatlarının altında bir abonelik ücreti talep ediyor. Örneğin, Gana’da Starlink abonelik ücreti, en popüler internet servis sağlayıcısının sunduğu hizmetin yarı fiyatına denk geliyor. Starlink hizmeti Gana, Kenya, Zimbabve, Mozambik ve Cape Verde'deki önde gelen sabit internet servis sağlayıcısından (İSS) daha ucuz durumda. Botsvana ve Zambiya'da ise sadece biraz daha pahalı.
Starlink, fiber optik kablo ve baz istasyonları gibi geleneksel altyapılara erişimin sınırlı olduğu bölgelerde uydu teknolojisinin avantajlarını ön plana çıkarıyor. Nerede olduğunuzun bir önemi olmadan, gökyüzünü görebildiğiniz sürece internete bağlanmak Starlink ile mümkün. Bu, internet erişiminin olmadığı her yerde internet erişiminin mümkün olduğu anlamına geliyor.
Kenya’da Starlink etkisi
Bununla birlikte, lider konumda olan Safaricom ve Jamii gibi sağlayıcılar sırasıyla 546.000 ve 360.000 abone ile pazarı domine etmeye devam ediyor. Ancak uzmanlar, Starlink’in kullanıcı tabanının hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve gelecekte rekabetin daha da artacağını öngörüyor. Safaricom ve diğer geleneksel sağlayıcılar buna fiyatları düşürerek ve internet hızlarını artırarak karşılık vermeye başlamış durumda. Öte yandan Statlink’in kıtadaki indirme hızları ise 60 Mbps ila 300+ Mbps arasında değişiyor ve herhangi bir indirme sınırı getirmiyor.
Hatta Safaricom'un ana şirketi Vodacom, kısa bir süre önce Avrupa ve Afrika'da uydu interneti sağlamak için uydu mobil ağı AST SpaceMobile ile ortaklık kurduğunu açıkladı.
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin (ITU) verilerine göre, Afrika’da nüfusun sadece yüzde 38’i internet kullanıyor. Bu oran, Avrupa’daki yüzde 91’lik kullanım oranının oldukça gerisinde kalıyor. Starlink gibi uydu internet sağlayıcıları, internet erişimi olmayan bölgelerdeki dijital uçurumu kapatmak adına önemli bir role sahip.Kaynakça https://codeflarelimited.com/blog/starlink-has-become-more-affordable-than-the-leading-internet-providers-in-certain-african-countries/ https://www.starlink.com/map Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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