Leadtek'in GeForce GTX 480 modeli de göründü

GeForce GTX 470 ile birlikte Leadtek'in GeForce GTX 480 modeli de gün ışığına çıktı. Kaslı soğutucusu ile dikkat çeken ekran kartı hem tasarım hem de teknik özellikleri itibariyle Nvidia'nın referans modelini baz alıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF100 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı 384-bit bellek veri yolu desteğine, 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 480x paralel işlem birimine sahip.
Grafik işlem birimi 700MHz'de, paralel işlemcileri 1401MHz'de ve bellekleri de 3696MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartının, tek GPU'lu en hızlı grafik çözümü olarak lanse edilmesi bekleniyor. Isıl güç tasarımı 250 Watt olan 10.5-inç uzunluğundaki ekran kartında görüntü ara birimi olaraksa iki adet DVI ve bir adet te Mini HDMI portuna yer verildiğini görüyoruz.
26 Mart'ta yapılacak dünya lansmanını takibe satışa sunulması beklenen Leadtek GeForce GTX 480 için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.
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@terapi_triyaki
Haklısın tabii ki emeğe saygı var ancak daha önceki birkaç resimde de koskoca donanım haber yazısının ortada olması resimdeki görselliği ilginç şekilde etkiliyor,yani resmi göstersek mi göstermesek mi gibi bir hava var
şimdi
GTX 470 = 215W
GTX 480 = 249W , bunlar kesinleşti değil mi?
resim.donanimhaber.com/...
soğutucu aynı ama kutu içeriğini bende bilmiyorum.çünkü satıcaz diye aldık adetli olarak.leadtek jelatinli geldiği için açamıyoruz.alan olmazsa makineye takıcam.elimde kalmazsa satın alan kişileden birinden rica edicez test yapıcaz artık.haftaya test yaparız umarım.