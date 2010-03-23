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Leadtek'in GeForce GTX 480 modeli de göründü

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
15,3b
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48
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 470 ile birlikte Leadtek'in GeForce GTX 480 modeli de gün ışığına çıktı. Kaslı soğutucusu ile dikkat çeken ekran kartı hem tasarım hem de teknik özellikleri itibariyle Nvidia'nın referans modelini baz alıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF100 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı 384-bit bellek veri yolu desteğine, 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 480x paralel işlem birimine sahip.

Grafik işlem birimi 700MHz'de, paralel işlemcileri 1401MHz'de ve bellekleri de 3696MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartının, tek GPU'lu en hızlı grafik çözümü olarak lanse edilmesi bekleniyor. Isıl güç tasarımı 250 Watt olan 10.5-inç uzunluğundaki ekran kartında görüntü ara birimi olaraksa iki adet DVI ve bir adet te Mini HDMI portuna yer verildiğini görüyoruz.

26 Mart'ta yapılacak dünya lansmanını takibe satışa sunulması beklenen Leadtek GeForce GTX 480 için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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Tolgá 9 yıl
stock hızı çok güzel shader hariç
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Bl00dyHell 9 yıl
Gördüğüm en güzel tasarımlı gtx 480
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natmaca 9 yıl
bu karta bu kadar para verecegime arabama sistem yaparım :)
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Trecc11 9 yıl
tasarımı felan çok güzel, renklerde uyumlu :D
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yc#1 9 yıl
@ Black_Mamba24
Türkiye'de satılan her ürünün asgari 2 yıl garantiye sahip oması kanuni bir zorunluluktur.
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stradosphere 9 yıl
Anni haklı çıktı zaten 250w olacak dememişmiydi,adama uçak bileti bile hazırladınız xD Ayrıca
@terapi_triyaki
Haklısın tabii ki emeğe saygı var ancak daha önceki birkaç resimde de koskoca donanım haber yazısının ortada olması resimdeki görselliği ilginç şekilde etkiliyor,yani resmi göstersek mi göstermesek mi gibi bir hava var
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fahdlan 9 yıl
250 watt diyor yahuu , neyse artık umarım uygun bir fiyatla tr ye giriş yaparda , ati ile rekabete girer bende 5870 mi alırım ... ne zaman gelir acaba bu kart ülkemiz'e ..?
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Applejack 9 yıl
295W diyordu fx57 önceki haberlerinde..

şimdi

GTX 470 = 215W
GTX 480 = 249W , bunlar kesinleşti değil mi?



resim.donanimhaber.com/...
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Fear Dot Com 9 yıl
Reklam kokan hareketler Mayk Fx57 Kokmayan Hbaerler istiyoz Yonetime duyurulur :D::D:D
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terapi_triyaki 9 yıl
:))) Adam o kadar uğraşıyor forum için biraz reklamdan bir şey olmaz :D Bu arada güzel kart heee Bakalım kaç kuruşa gelecek
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sharapnell 9 yıl
kart budur!!
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coolrecep 9 yıl
sevgili annihilator aldığın fotolar için kaynak verirsen memnun olurum ;)
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Black_Mamba24 9 yıl
tom amcanın sitesi sanırım kaynak:)
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prescott2400 9 yıl
kartın üstü komple soğutucu petek. 5890 da bile bukadar büyük soğutucu yok.
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cengiz_vga 9 yıl
kartın şu an leadtek extreme yani oc lu olan modeli elimegeçmiştir


soğutucu aynı ama kutu içeriğini bende bilmiyorum.çünkü satıcaz diye aldık adetli olarak.leadtek jelatinli geldiği için açamıyoruz.alan olmazsa makineye takıcam.elimde kalmazsa satın alan kişileden birinden rica edicez test yapıcaz artık.haftaya test yaparız umarım.


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gargoylesgezgin 9 yıl
Abi cumaya kadar sabrımız kalmadan ölüp gidecegiz gözümüz arkada kalacak
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