LG KM330; Stereo hoparlörlü müzik telefonu

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LG Mobile, 3D stereo hoparlörle donatılan müzik telefonu KM330'u resmi olarak duyurdu.

Üç band GSM şebekesini destekleyen KM330, 108.2 x 47.2 x 13.8 mm ebatlarında ve yaklaşık 84 gram ağırlığında monoblok dizayna sahip. LG, telefonda 3 megapiksel otomatik odaklama özellikli kameraya yer verilmesini uygun görmüş. Yaptığımız çekimleri 2 inç'lik ekrandan izleyebiliyoruz. Telefonda 90 MB dahili bellek bulunuyor, belleği ihtiyaçlarınız için yetersiz geldiği takdirde microSD kartlar aracılığıyla 8 GB'a kadar yükseltebilirsiniz. LG Mobile, özellikle KM330'un hoparlörleri konusunda iddialı görünüyor. Firmanın alt-orta segmentte konumlandırdığı KM330'un önümüzdeki aya doğru 170 Euro seviyesinde satışa sunulacağı öngörülüyor.

Teknik özellikler:



Şebeke: Triband (GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900)

Boyut ve ağırlık: 108,2 x 47,2 x 13,8 mm / 84 gram

Ekran: 2.0 inç, 240x320 piksel, 262.144 renk TFT

Bellek: 90 MB dahili + 8 GB'a kadar microSD desteği

Kamera: 3.0 Megapiksel, otomatik odaklama

FM radyo: Var

Bluetooth: Var, v2.0

Batarya: 900 mAh lityum iyon