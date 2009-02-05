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LG KM330; Stereo hoparlörlü müzik telefonu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
15,9b
1
11
Diğer
knight
Haber Editörü
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LG KM330; Stereo hoparlörlü müzik telefonu
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LG Mobile, 3D stereo hoparlörle donatılan müzik telefonu KM330'u resmi olarak duyurdu.

Üç band GSM şebekesini destekleyen KM330, 108.2 x 47.2 x 13.8 mm ebatlarında ve yaklaşık 84 gram ağırlığında monoblok dizayna sahip. LG, telefonda 3 megapiksel otomatik odaklama özellikli kameraya yer verilmesini uygun görmüş. Yaptığımız çekimleri 2 inç'lik ekrandan izleyebiliyoruz. Telefonda 90 MB dahili bellek bulunuyor, belleği ihtiyaçlarınız için yetersiz geldiği takdirde microSD kartlar aracılığıyla 8 GB'a kadar yükseltebilirsiniz. LG Mobile, özellikle KM330'un hoparlörleri konusunda iddialı görünüyor. Firmanın alt-orta segmentte konumlandırdığı KM330'un önümüzdeki aya doğru 170 Euro seviyesinde satışa sunulacağı öngörülüyor.

Teknik özellikler:

Şebeke: Triband (GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900)
Boyut ve ağırlık: 108,2 x 47,2 x 13,8 mm / 84 gram
Ekran: 2.0 inç, 240x320 piksel, 262.144 renk TFT
Bellek: 90 MB dahili + 8 GB'a kadar microSD desteği
Kamera: 3.0 Megapiksel, otomatik odaklama
FM radyo: Var
Bluetooth: Var, v2.0
Batarya: 900 mAh lityum iyon


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max975 10 yıl
ses cıkışının iyi olacağını düşünmüyorum
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Nike 10 yıl
Tasarımı oldukça güzelmiş
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buraoca2 10 yıl
Ses çıkışı iyi olursa ek telefon olarak düşünülebilir. Zaten şurada az telefon taşımıyoruz :D
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