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LG'den 250Gb dahili sabit diskli Bluray oynatıcı

CES 2010'daki 3D odaklı ürünlerin aksine LG farklı bir düşünce ile tüketicilere yeni Bluray oynatıcısını tanıttı
9 yıl
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LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bu yıl düzenlenen Tüketici Elektronik Fuarı bütün dikkatlerin 3D teknolojisini barındıran ürünlere çekildiği bir fuar oldu. Nitekim dünya'nın önde gelen elektronik üreticilerinden olan LG, 3D konusunda daha temkinli görünüyor zira CES 2010'da tanıttığı Bluray oynatıcı 3D teknoloji yerine daha farklı özellikleriyle dikkat çekiyor. LG BD590 bluray oynatıcısının CD'leriniz ripleyebileceğiniz ve diğer depolama işlemleri için kullabileceğiniz 250GB sabit diske sahip olduğu söyleniyor.

LG BD590 bluray oynatıcısının özelliklerinden basetmek gerekirse; öncelikle USB'den aktarabileceğimiz video, müzik, fotoğraf gibi dosyaları saklayabileceğimiz 250GB dahili sabit disk dikkatlerini üzerine çekiyor. BD590, dahili WiFi özelliği ile Netflix, Vudu, CinemaNow, YouTube, Pandora, Picasa, AccuWeather gibi hizmetlerden faydalanmanıza olanak veriyor, ayrıca Vudu'dan satın alacağınız filmleri doğrudan oynatıcının sabit diskine kaydedebilirsiniz. DLNA desteği sayesinde de uzaktan bilgisayar bağlantısı oluşturup, bilgisayar içindeki müzik, video, fotoğraf gibi verilere ulaşabilirsiniz.

CES 2010'da özellikle 3D teknolojinin üzerinde durulduğu için rakiplerinden bir nebze olsun geride kalıyor gibi görünse de 2010 yıl içinde verimliliği 3D destekli ürünlere göre daha fazla olacak gibi görünüyor. 3D teknolojisinin yeni TV'ler ve 3D destekli filmlere ihtiyaç duyacağı göz önüne alındığı zaman LG'nin bu üründe 3D desteğini neden kullanmadığı ortaya çıkıyor. Tam olarak yaygınlaşması gereken bie teknolojiyi ürüne dahil etmek yerine, tüketicilerin aldıkları anda tüm özelliklerinden faydalanabilecekleri bir ürün geliştirmeleri LG BD590'ın satışlarına doğrudan etki yapacaktır.

Kaynak:

Cnet


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talh4wk 9 yıl
haber için teşekkürler.
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TELESCOPE 9 yıl
ve LG'nin bu üründe 3D desteğini neden kullanmadığını da açıklamış,paylaşım için teşekkürler
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deepestlove 9 yıl
mkv lere alışınca disk üzerinde film izlemenin gereği kalmıyor.
50GB'lik tek bir dosya olsun disk üzerinde :)
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