LG, 27 inçlik taşınabilir monitörünü satışa sundu

27 inç büyüklüğündeki monitör, 2560 x 1440 piksel çözünürlüğe ve 60 Hz yenileme hızına sahip. Cihaz, ortam ışığına göre parlaklığı ve tonu ayarlayan LG'nin α8 AI işlemcisi ile çalışıyor. Ses çıkışı, Dolby Atmos desteği ve sanal 9.1.2 surround ses sunan AI Sound Pro teknolojisi ile güçlendirilmiş 10W gücündeki yanda yer alan hoparlörlerle sağlanıyor.
Ekran, standsız olarak 4,3 kg ağırlığında ve 623 x 364 x 28,5 mm ölçülerinde. Stand ile birlikte toplam ağırlık 15,2 kg’a çıkıyor. Kutu içeriğinde mini uzaktan kumanda ve çıkarılabilir güç kablosu da yer alıyor.
LG StanbyME 2, 1400 dolar fiyattan satışa sunuluyor. Monitörün Türkiye'de de satışa sunulacağı belirtiliyor.