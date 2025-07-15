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Tam Boyutta Gör LG, iki yıl önce piyasaya sürdüğü taşınabilir ekranı StanbyME'nin yeni versiyonunu dünya çapında satışa sundu. Yeni modelde ekran tek tıkla standa takılıp çıkarılabiliyor. Bu da cihazın masa üzerinde kullanımını, duvara monte edilmesini veya dikey-yatay modlar arasında kolayca geçiş yapmasını sağlıyor. Dahili askı kayışı sayesinde ekran, bir duvar saati gibi asılabiliyor ya da ortam ekranı olarak kullanılabiliyor.

LG StanbyME 2 özellikleri

27 inç büyüklüğündeki monitör, 2560 x 1440 piksel çözünürlüğe ve 60 Hz yenileme hızına sahip. Cihaz, ortam ışığına göre parlaklığı ve tonu ayarlayan LG'nin α8 AI işlemcisi ile çalışıyor. Ses çıkışı, Dolby Atmos desteği ve sanal 9.1.2 surround ses sunan AI Sound Pro teknolojisi ile güçlendirilmiş 10W gücündeki yanda yer alan hoparlörlerle sağlanıyor.

Tam Boyutta Gör StanbyME 2, 4 saate kadar kullanım süresi sunan dahili bir pil ile birlikte geliyor. Şarj işlemi, stand üzerindeki yuva veya USB-C kablosu üzerinden gerçekleştirilebiliyor. webOS 24 işletim sistemi ile çalışan ekran, eller serbest sesli komut desteği sunuyor. Ayrıca, Apple AirPlay, Google Cast, LG ThinQ ve Google Home entegrasyonunu da bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Bağlantı seçenekleri arasında eARC destekli bir HDMI girişi, iki adet USB 2.0 portu, bir adet 5V USB portu, Bluetooth 5.1 ve Wi-Fi 5 bulunuyor. Ayrıca oyuncular için özel olarak sunulan Game Optimizer paneli de yer alıyor.

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Ekran, standsız olarak 4,3 kg ağırlığında ve 623 x 364 x 28,5 mm ölçülerinde. Stand ile birlikte toplam ağırlık 15,2 kg’a çıkıyor. Kutu içeriğinde mini uzaktan kumanda ve çıkarılabilir güç kablosu da yer alıyor.

LG StanbyME 2, 1400 dolar fiyattan satışa sunuluyor. Monitörün Türkiye'de de satışa sunulacağı belirtiliyor.

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LG, 27 inçlik taşınabilir monitörünü satışa sundu

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