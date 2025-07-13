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    LG içerik üreticilerine yönelik yeni bir üst seviye monitör hazırladı

    LG UltraFine Display Ergo 32UN880K monitör modeli ergonomisini düşünen içerik üreticilerine esnek bir kullanım açısı sunmak için farklı eğim mesafeleri ile birlikte geliyor.  

    LG 32UN880K Tam Boyutta Gör
    Asya pazarına yeni ürünler sunmaya devam eden LG bu kez ergonomiye odaklanan bir monitör hazırladı. Red Dot ödülü de alan tasarım oldukça esnek bir kullanım imkânı ortaya çıkarıyor. 

    LG UltraFine Display Ergo 32UN880K özellikleri ve fiyatı

    LG UltraFine Display Ergo 32UN880K adıyla duyurulan yeni monitör modeli 31.5 inçlik IPS panelinde 4K çözünürlük sunuyor. 60Hz tazeleme hızı olan cihaz, DCI-P3 renk gamının yüzde 95’ini kapsıyor, 350 nit maksimum parlaklığa ulaşıyor ve 1000:1 statik kontrast oranı barındırıyor. 

    UltraFine Display Ergo serisi gereği ergonomiye odaklanan monitör 130mm yükselme, 180mm öne-arkaya, 280 derece yatay dönüş, 90 derece dikey dönüş ve 25 derece eğim şeklinde ayarlamalar sunuyor. C kelepçe ise 90mm kalınlığa kadar masalara tutturulabliyor. 

    2 adet HDMI portu, bir adet DP 1.4 portu, 1 adet USB Tip-C portu olan monitör tek bir kablo ile hem bağlantı kuruyor hem de 60W şarj edebiliyor. AMD FreeSync ile yırtılmaları azaltan monitör çift 5W hoparlöre sahip. Apple MacOS optimizasyonu da sunan ürün ilk etapta Çin’de 474$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu. 

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    Güneş paneli kurulumunu hızlandıran robot

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    turkelvis 2 gün önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 2 gün önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 3 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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