LG içerik üreticilerine yönelik yeni bir üst seviye monitör hazırladı

LG UltraFine Display Ergo 32UN880K özellikleri ve fiyatı
LG UltraFine Display Ergo 32UN880K adıyla duyurulan yeni monitör modeli 31.5 inçlik IPS panelinde 4K çözünürlük sunuyor. 60Hz tazeleme hızı olan cihaz, DCI-P3 renk gamının yüzde 95’ini kapsıyor, 350 nit maksimum parlaklığa ulaşıyor ve 1000:1 statik kontrast oranı barındırıyor.
UltraFine Display Ergo serisi gereği ergonomiye odaklanan monitör 130mm yükselme, 180mm öne-arkaya, 280 derece yatay dönüş, 90 derece dikey dönüş ve 25 derece eğim şeklinde ayarlamalar sunuyor. C kelepçe ise 90mm kalınlığa kadar masalara tutturulabliyor.
2 adet HDMI portu, bir adet DP 1.4 portu, 1 adet USB Tip-C portu olan monitör tek bir kablo ile hem bağlantı kuruyor hem de 60W şarj edebiliyor. AMD FreeSync ile yırtılmaları azaltan monitör çift 5W hoparlöre sahip. Apple MacOS optimizasyonu da sunan ürün ilk etapta Çin’de 474$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre