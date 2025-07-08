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    Apple'ın en büyük MacBook ekran tedarikçisi değişti

    Omdia'nın verilerine göre BOE, bu yıl MacBook'lar için önde gelen ekran tedarikçisi olacak. Samsung ve LG de 2026'da piyasaya sürülecek OLED MacBook'ların ekranını üretecek.

    apple macbook ekran tedarikçisi boe Tam Boyutta Gör
    Çinli ekran üreticisi BOE, 2025 yılında Apple'ın en büyük MacBook paneli tedarikçisi olarak tüm rakiplerini geride bırakmaya hazırlanıyor. Ancak gelecek yıl OLED ekranlı MacBook modelleri piyasaya sürüleceğinden şirketin bu hakimiyetinin fazla uzun sürmeyeceği tahmin ediliyor.

    BOE %51'lik paya ulaştı, LG düşüşte

    macbook ekran panel üreticileri Tam Boyutta Gör
    Omdia’nın yeni analizi, BOE’nin 2025’te Apple’ın MacBook panel tedarikinin %51’lik payını ele geçireceğini ortaya koyuyor. Çinli üreticinin 2025 yılında Apple'a yaklaşık 11.5 milyon adet ekran göndermesi bekleniyor. Çinli üretici, ilk kez Apple’ın MacBook serisinde kullanılan ekran panellerinin yarısından fazlasını tedarik edecek. Omdia, Apple'ın ‌MacBook Air‌ panellerine yönelik artan talebinin bu değişimde etkili olduğuna inanıyor.

    Apple'ın bu yıl MacBook'lar için toplam 22.5 milyon ekran paneli satın alması bekleniyor. Bir önceki yıla göre %1 oranında bir artış söz konusu.

    Geçmişe bakıldığında Apple'ın birincil MacBook ekran tedarikçisinin LG Display olduğu görülüyor. Şirketin 2025'te yalnızca 8.48 milyon birim tedarik etmesi bekleniyor; bu da %35'lik bir pazar payına denk geliyor. Bu, LG Display'in sevkiyat hacminde %12.2’lik bir düşüşe, bir önceki yıla kıyasla da payında %9'luk bir düşüşe işaret ediyor.

    Sharp, ‌MacBook Pro‌ için mini LED paneller tedarik etmeye devam ediyor ve şirketin bu yıl Apple'a 3.1 milyon birim tedarik etmesi öngörülüyor. Bu, sevkiyat hacminde bir önceki yıla göre %20.8’lik bir düşüşü temsil ederken, %14’lük bir pazar payına denk geliyor.

    OLED ekranlı MacBook'lar geliyor

    Omdia, BOE'nin yeniden canlanmasının uzun sürmeyebileceğini belirtti. Apple'ın gelecek yıl ‌MacBook Pro‌'yu OLED teknolojisine yükseltmesi bekleniyor. Üstün ekran performansı ve daha ince, daha hafif form faktörleriyle OLED teknolojisinin 2026'dan itibaren MacBook’lara gelmesi bekleniyor. Samsung Display'in o tarihte Apple'ın MacBook tedarik zincirine katılması muhtemel ve pazar LCD'den OLED'e geçerken ekran üreticileri arasındaki rekabeti kızıştıracak.

    OLED paneller gönderilmeye başlayana kadar, BOE'nin MacBook ekran tedarik zincirindeki baskın konumunu koruması bekleniyor. Şimdilik, BOE'nin yıllık bazda %12’lik artışı, Güney Koreli ve Japon rakiplerine göre açık bir üstünlük sağlıyor.

    Kaynakça https://www.macrumors.com/2025/07/08/boe-becomes-biggest-macbook-display-supplier/ https://omdia.tech.informa.com/pr/2025/jul/boe-poised-to-become-apples-top-macbook-display-panel-supplier-in-2025-says-omdia
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    turkelvis 9 saat önce

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    aafak437 14 saat önce

    Çok iyi

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