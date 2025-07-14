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    LG'den sürpriz hamle: HBM bellekler için rekabet kızışıyor

    LG Electronics, yüksek bant genişlikli bellek (HBM) teknolojisi için hibrit bağlantı ekipmanı geliştirmeye başladı. Şirketin ilk sevkiyatları 2028'de yapılabilir.

    LG'den sürpriz hamle: HBM bellekler için rekabet kızışıyor Tam Boyutta Gör
    LG, yeni bir girişimle yarı iletken pazarına adım atmaya hazırlanıyor. Şirketin Üretim Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, yüksek bant genişlikli bellek (HBM) çözümleri için özel olarak tasarlanmış hibrit bağlantı (hybrid bonding) makinesi geliştirmeye başladı. İç kaynaklara göre, 2028 itibarıyla ilk üretim örneklerinin sevkiyata hazır hale gelmesi hedefleniyor.

    LG, yarı iletken pazarına giriş yapıyor

    Kaçıranlar için hibrit bağlantı, geleneksel termal sıkıştırmalı lehimleme yöntemlerinin yerini alabilecek yeni nesil bir teknik olarak biliniyor. Bu yöntemde lehim küreleri yerine, yonga yüzeyinde bulunan bakır pedler nano ölçekte düzleştiriliyor ve oda sıcaklığında doğrudan elektriksel temas sağlanıyor. Bu da daha ince yığın yapıları, daha düşük sıcaklıkta çalışma ve daha yüksek elektriksel performans anlamına geliyor.

    Mevcut termal sıkıştırma yöntemleriyle HBM bellekte sekiz kata kadar istifleme mümkünken, bu sayı 12 katı geçtiğinde lehim adımı bozulmaya başlıyor. Bu noktada hibrit bağlantı teknolojisi, özellikle 2026 sonrasında beklenen HBM4 ve HBM4E modelleri için kritik önem taşıyor. 

    LG'den sürpriz hamle: HBM bellekler için rekabet kızışıyor Tam Boyutta Gör
    Hibrit bağlantı teknolojisi şu anda yalnızca Hollandalı BESI ve ABD’li Applied Materials gibi birkaç tedarikçi tarafından ticari olarak sunuluyor. Ancak bu firmaların Güney Kore'de doğrudan bir operasyonu bulunmuyor. Yerli rakipler arasında yer alan Samsung Semes, Hanmi Semiconductor ve Hanwha Semitec ise hâlen prototip veya pilot üretim aşamasında.

    LG'nin 2028 hedefi tutarsa, ilk müşterileri arasında SK Hynix'in HBM4E genişleme süreciyle paralel ilerlemesi bekleniyor. Aynı dönemde Samsung'un HBM4 risk hattı devreye girebilir. 

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