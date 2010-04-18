Lian Li örümcek tasarımlı yeni kasa modeli PITSTOP PC-T1'i tanıttı

Lian Li son olarak CeBIT 2010 fuarında gösterdiği örümcek tasarımlı yeni kasa modeli PITSTOP PC-T1'i resmi olarak duyurdu. Sık sık test yapan kullanıcıları, hız aşırtmacıları ve uzay montaj sisteme ihtiyaç duyan profesyoneller hedefleyen yeni kasa, 227 x 272 x 345 mm boyutlarında.

Mini ITX kasalarla uyumlu olan örümcek tasarımlı Alüminyum kasa, bir adet ince yapılı 5.25-inç sürücüye ve bir adet 3.5-inç HDD veya SSD'ye ev sahipliği yapabiliyor. Dört adet bacağa sahip olan ve bacak açıları ayarlanabilen kasa, standart boyutlardaki herhangi bir güç kaynağı ile kullanılabiliyor.

Uzay montaj kurulumlar için hazırlanan kasa modelinde herhangi bir fan bölmesi bulunmuyor. Mayıs sonunda satışa sunulcak Lian Li PITSTOP PC-T1'in Siyah ve Gümüş renkli modelleri 108 dolar, Kırmızı renkli modeli ise 123 dolar olacak.