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Lian Li yeni kasa modeli Tyr PC-X500FX'i duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
30,2b
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25
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kasa üretiminde sektörün saygın isimlerinden Tayvan merkezli Lian-Li, yüksek performans tutkunları ve oyuncular için hazırladığı Tyr PC-X500FX isimli yeni modelini duyurdu. Mid-Tower segmentinde yer alan Alüminyum yapılı yeni kasa, tamamı Siyah tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Mini-ITX, Micro-ATX ve ATX formundaki anakartlarla uyumlu olan yeni kasa, uzunluğu 315mm'ye kadar olan ekran kartlarına sorunsuzca ev sahipliği yapabiliyor. 240 x 598 x 419 mm boyutlarında ve 9.84 Kg ağırlığında olan Lian Li Tyr PC-X500FX, iki adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yaparken, SSD kurulumları için 2.5-inç dahili sürücü yuvası da bulunuyor.

Giriş-Çıkış panelinde bir ade ses, bir adet eSATA ve dört adet USB 3.0 portuna yer verilen kasa, PCI slotunu kullanacak donanımlar için aletsiz kurulum olanağı da sunuyor. Sıvı soğutma sistemleri için hortum deliklerine ve etkin soğutma için arka kısımda fan kontrolcüsüne yer verilen kasanın ön panelinde üç adet 140mm LED lit, arka panelinde ise iki adet 120mm fana yer veriliyor. Bu ayın sonuna doğru satışa sunulması beklenen Lian-Li  Tyr PC-X500FX'in yurt dışı saıtş fiyatı 499$ olacak.


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DH Misafiri 8 yıl
500$ ve Mid-Tower :(
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LUZz 8 yıl
Kesinlikle çok pahalı ve yine aynı şekilde bu fiyatı da haketmiyor. Prestij ürünü diyerek mantık kurulabilir sadece. Zaten takip ettiğim kadarıyla yurtdışında da benzer modelleri pek tercih edilmedi, bu da edilmez.
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DH Misafiri 8 yıl
yaklaşık 3 yıldır V2100 modelini kullanıyorum harika bir kasa ancak kullanınca farkı hissediliyor ne ses ne ısınma eser yok
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rog maximus 8 yıl
bu arada arkadaşlar 500dolar yut dışı fiyatı buraya geldiğinde ne kadar olur tahmın edin birde etiketi yapıştırmışlar hemen "yüksek performans tutkunları ve oyuncular için" 5-6 fan taktım mı hemsi ayn işlevi görüryor sunuçta ne desek boş
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WinteR 8 yıl
Ufak içeçek dolapları gibi olmuş.
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rog maximus 8 yıl
hayal gücü yok bu adamlar da
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dreamblue35 8 yıl
500$ a ne kadar güzel dizayn edilmiş kasalar var öldürsen yine de vermem bu kasya para
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Rey Leon 8 yıl
kaç kişi alır bu kasayı bu forumdan allah aşkına
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FoxPark 8 yıl
Bir kasa bu kadar da olmamalı asgari ücretin üzerinde yuhhh
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Batuist 8 yıl
bu fiyata full tower kasa almak mümkün hatta daha ucuza..
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The@Thing 8 yıl
Tasarım olarak vasat fakat malzeme kalitesi olarak çok kaliteli görünüyor fakat 500 Dolar hayatta verilmez.170-200 dolar arası olsa alınabilir ...
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UzmaN345 8 yıl
Lian Li kasaları gereçten kötu kim tasarlıyor bilmiyorum ama boyle giderlerse batarlar xd ve kasa 500$ bune ya çok zengin bile olsam boş bir kasaya 500$ vermem boş bir kasa 200 dolardan fazla yapmaz gerisi hikaye bence
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Cremiesto 8 yıl
Bence güzel fiyat konusunda parası olana problem değil ama olmayana OHAAA al bendende oha ^^
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joyberk 8 yıl
Tüm yorumlara katılıyorum, parasını nereye harcayacağını şaşıran zengin veletler için üretilmiş sanırım...
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