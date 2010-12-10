Lian Li yeni kasa modeli Tyr PC-X500FX'i duyurdu

Kasa üretiminde sektörün saygın isimlerinden Tayvan merkezli Lian-Li, yüksek performans tutkunları ve oyuncular için hazırladığı Tyr PC-X500FX isimli yeni modelini duyurdu. Mid-Tower segmentinde yer alan Alüminyum yapılı yeni kasa, tamamı Siyah tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Mini-ITX, Micro-ATX ve ATX formundaki anakartlarla uyumlu olan yeni kasa, uzunluğu 315mm'ye kadar olan ekran kartlarına sorunsuzca ev sahipliği yapabiliyor. 240 x 598 x 419 mm boyutlarında ve 9.84 Kg ağırlığında olan Lian Li Tyr PC-X500FX, iki adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yaparken, SSD kurulumları için 2.5-inç dahili sürücü yuvası da bulunuyor.

Giriş-Çıkış panelinde bir ade ses, bir adet eSATA ve dört adet USB 3.0 portuna yer verilen kasa, PCI slotunu kullanacak donanımlar için aletsiz kurulum olanağı da sunuyor. Sıvı soğutma sistemleri için hortum deliklerine ve etkin soğutma için arka kısımda fan kontrolcüsüne yer verilen kasanın ön panelinde üç adet 140mm LED lit, arka panelinde ise iki adet 120mm fana yer veriliyor. Bu ayın sonuna doğru satışa sunulması beklenen Lian-Li Tyr PC-X500FX'in yurt dışı saıtş fiyatı 499$ olacak.