Lian Li'den "Burj Al Arab" tasarımlı yeni bilgisayar kasası; PC-888

Tam Boyutta Gör

Resimler bit-tech sitesinden alınmıştır.

Tasarıma önem veriyor ve mevcut bilgisayar kasalarından farklı, çok daha farklı bir çözüm arıyorsanız Lian Li'nin yeni modeli ilginizi çekebilir. Firmanın Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda sergilemeye hazırlandığı PC-888 kod adlı yeni bilgisayar kasası, inşası 5 yıl süren ayrıca 650 milyon dolara mal olan ve bugün Dubai'nin en önemli simgelerinden biri haline gelen 7 yıldızlı Burj Al Arab otelinden esinlenilerek tasarlanmış.

Tasarım özellikleriyle Otel'in bir minyatürüymüş izlenimi de veren Lian Li PC-888, kullanıcılarına dikkat çekme ve farklılık yaratma garantisi verecek gibi görünüyor. Geleneksel tasarım anlayışından ayrı bir yaklaşımla hazırlanan kasa, Full-ATX anakartlar ile uyumlu olarak kullanılabiliyor. Ayrıca dört adet sabit disk sürücüsüne ev sahipliği yapabildiği belirtilen kasa, 3 adet 120mm'lik hızı ayarlanabilir fan ile serinletiliyor.

Üst kısmında çeşitli donanımları için başta USB portları olmak üzere mikrofon ve kulaklık konnektörlerine yer verilen Lian Li PC-888'de güç kaynağının konumlandırılması için kasanın üst kısmı tercih edilmiş. Yüksek performans ve oyuncuların ihtiyaç duyacağı iç hacme sahip olduğu belirtiln ve yapısında Alüminyum kullanılan Mavi renkli yeni kasanın Perşembe günü başlayacak CES '09 fuarında tanıtılması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör