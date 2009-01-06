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Lian Li'den "Burj Al Arab" tasarımlı yeni bilgisayar kasası; PC-888

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,6b
1
21
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lian Li'den
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Resimler bit-tech sitesinden alınmıştır.

 

Tasarıma önem veriyor ve mevcut bilgisayar kasalarından farklı, çok daha farklı bir çözüm arıyorsanız Lian Li'nin yeni modeli ilginizi çekebilir. Firmanın Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda sergilemeye hazırlandığı PC-888 kod adlı yeni bilgisayar kasası, inşası 5 yıl süren ayrıca 650 milyon dolara mal olan ve bugün Dubai'nin en önemli simgelerinden biri haline gelen 7 yıldızlı Burj Al Arab otelinden esinlenilerek tasarlanmış.

Tasarım özellikleriyle Otel'in bir minyatürüymüş izlenimi de veren Lian Li PC-888, kullanıcılarına dikkat çekme ve farklılık yaratma garantisi verecek gibi görünüyor. Geleneksel tasarım anlayışından ayrı bir yaklaşımla hazırlanan kasa, Full-ATX anakartlar ile uyumlu olarak kullanılabiliyor. Ayrıca dört adet sabit disk sürücüsüne ev sahipliği yapabildiği belirtilen kasa, 3 adet 120mm'lik hızı ayarlanabilir fan ile serinletiliyor.

Üst kısmında çeşitli donanımları için başta USB portları olmak üzere mikrofon ve kulaklık konnektörlerine yer verilen Lian Li PC-888'de güç kaynağının konumlandırılması için kasanın üst kısmı tercih edilmiş. Yüksek performans ve oyuncuların ihtiyaç duyacağı iç hacme sahip olduğu belirtiln ve yapısında Alüminyum kullanılan Mavi renkli yeni kasanın Perşembe günü başlayacak CES '09 fuarında tanıtılması bekleniyor.

Lian Li'den
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01Mrt 10 yıl
siyah renkte olsa belki satardı, ama şimdi sadece dubaide satar bu ürün... :))))
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BERGX 10 yıl
100000 tane ozellıgı olsa ne yazar çoook TİPSİZ Araplar alır alırsa
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StreamRolleR 10 yıl
niye oyle diorsunuz arkadaşlar lian li kasanın içi gayet geniş bence tamam tasarım biraz saçma kaçmiş :D
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cengiz_vga 10 yıl
dehşetül muhteşemül olmuş


bı bayrak eksık tepesınde
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gurkan113 10 yıl
adamlar çok iyi yatırım yapmış + o kasanın içinde ki kablolar nedir acaba ?? orda bi pcb gözüküyo
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psychemy 10 yıl
kim demiş lian li kutu gibi kasa yapıyor diye.. :P
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RASCAX 10 yıl
bu ne yaaa kasaya hiç benzemıyor
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mpy 10 yıl
En üstteki antende wireless anteni ise tam süper olmuş derim.Hoş görünüyor
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winnerS 10 yıl
yuh diyorum başka birşey demiyorum buna :D
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HızlıPcServis 10 yıl
Harbiden iyiymiş...

Haber için teşekkürler fx57




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