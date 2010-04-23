Lian Li'den Mini-ITX ve Mini-DTX anakartlar için yeni kasa: PC-Q08B

Örümcek tasarımlı Mini-ITX kasasını geçtiğimiz günlerde duyuran Lian Li, Mini-ITX ve Mini-DTX anakartlar için hazırladığı PC-Q08B isimli mini-tower kasasını da tanıttı. 227 x 272 x 345 mm boyutlarında ve 2.73 Kg ağırlığında olan kompakt boyutlu Alüminyum kasa, Siyah, Gümüş ve Kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile geliyor. Bir adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen kasada, 6 sürücülü sabit disk bölmesine de yer veriliyor.

Titreşim engelleyici vidalara sahip olan Lian Li PC-Q08B'nin ön tarafında iki adet USB 3.0 ve ses portlarına yer verildiğini görüyoruz. Soğutma için ön tarafta 140mm (Mavi veya Kırmızı LED'li) ve üst kısımda 120mm olmak üzere iki adet fanın kullanıldığı Lian Li PC-Q08B'nin, HTPC olarak bilinen medya bilgisayarları için hazırlandığı ve yurt dışında 119.99$ seviyesindeki fiyatıyla kullanıma sunulduğu açıklandı.