Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kasa ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lian Li'den Mini-ITX ve Mini-DTX anakartlar için yeni kasa: PC-Q08B

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12b
1
11
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Lian Li'den Mini-ITX ve Mini-DTX anakartlar için yeni kasa: PC-Q08B
Tam Boyutta Gör

Örümcek tasarımlı Mini-ITX kasasını geçtiğimiz günlerde duyuran Lian Li, Mini-ITX ve Mini-DTX anakartlar için hazırladığı PC-Q08B isimli mini-tower kasasını da tanıttı. 227 x 272 x 345 mm boyutlarında ve 2.73 Kg ağırlığında olan kompakt boyutlu Alüminyum kasa, Siyah, Gümüş ve Kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile geliyor. Bir adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen kasada, 6 sürücülü sabit disk bölmesine de yer veriliyor.

Titreşim engelleyici vidalara sahip olan Lian Li PC-Q08B'nin ön tarafında iki adet USB 3.0 ve ses portlarına yer verildiğini görüyoruz. Soğutma için ön tarafta 140mm (Mavi veya Kırmızı LED'li) ve üst kısımda 120mm olmak üzere iki adet fanın kullanıldığı Lian Li PC-Q08B'nin, HTPC olarak bilinen medya bilgisayarları için hazırlandığı ve yurt dışında 119.99$ seviyesindeki fiyatıyla kullanıma sunulduğu açıklandı.

Lian Li'den Mini-ITX ve Mini-DTX anakartlar için yeni kasa: PC-Q08B
Tam Boyutta Gör
Lian Li'den Mini-ITX ve Mini-DTX anakartlar için yeni kasa: PC-Q08B
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
newfel 8 yıl
Distribütörler neden bu kasayı hala getirmiyor anlamış değilim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chris Brown 8 yıl
Çünkü bu boyutlarda bir kasayı satacağı fiyata alacak kişi sayısı ciddi şekilde az da ondan , htpc kasa satmak oyuncu kaası satmaktan daha zordur.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aliyazc 9 yıl
lian li ye yakısan bir iscilik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LUZz 9 yıl
Keşk mATX yapıda olsa imiş, zaten 2 slotluk daha yer konulsaymış olurmuş. Gerçi o segmentte de bir çok model mevcut. Ama her zamanki gibi harika görünüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TikaMasala 9 yıl
Mükemmel bir Nas olur bu kasadan. Zotac d510 DTX anakart ile (6 sata portu var) harika uyum sağlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ozn.Onl 9 yıl
tam htpc ve download pc için kasa süper yahu :) tr ye gelirse alırım :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DiciQ 9 yıl
kasa oldukça kaliteli duruyor keşke micro-atx desteklide olsaymış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11984 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Kasa, lian li
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Samsung LEDTV inceleme B6000 VW 40" 9 yıl Team X092 Ultra Hızlı Flash Disk (E-SATA / USB 2.0) Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim