Logitech G13; Oyuncular için hazırlanan gelişmiş tuş takımı

Bir milyarıncı faresini üreterek bu alanda önemli bir başarıya imza atan popüler çevre birimleri üreticisi Logitech, sıkı oyuncular için hazırladığı yeni tuş takımı G13'ü gösterdi. Gelişmiş tuş takımı ergonomik tasarımıyla (Comfort Wave tasarımı esas alınmış) dikkat çekiyor ve arka aydınlatmalı 25 programlanabilir tuş ile geliyor. Sahip olduğu 160 x 43 çözünürlüğünde GamePanel LCD isimli ekran aracılığıyla kullanıcılar oyun istastistiklerini, oyun içi mesajları ve sistem özelliklerini takip edebiliyor.

3 farklı oyun moduyla gelen Logitech G13, sahip olduğu dahili bellek ile 5 farklı profili de hafızasında saklayabiliyor. World of Warcraft, Lord of the Rings Online ve Call of Duty 4: Modern Warfare gibi popüler bazı oyunlara yönelik olarak ön tanımlı ayarlarla gelen G13 özellikle LAnParty etkinliklerine katılan oyuncuları hedef alıyor. Bu ayın sonuna doğru Avrupa ve Amerika pazarında satışa sunulması beklenen Logitech G13'ün yurt dışı satış fiyatı 80$ olarak belirlenmiş.