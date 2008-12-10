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Logitech G13; Oyuncular için hazırlanan gelişmiş tuş takımı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
20,5b
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29
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Logitech G13; Oyuncular için hazırlanan gelişmiş tuş takımı
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Bir milyarıncı faresini üreterek bu alanda önemli bir başarıya imza atan popüler çevre birimleri üreticisi Logitech, sıkı oyuncular için hazırladığı yeni tuş takımı G13'ü gösterdi. Gelişmiş tuş takımı ergonomik tasarımıyla (Comfort Wave tasarımı esas alınmış) dikkat çekiyor ve arka aydınlatmalı 25 programlanabilir tuş ile geliyor. Sahip olduğu 160 x 43 çözünürlüğünde GamePanel LCD isimli ekran aracılığıyla kullanıcılar oyun istastistiklerini, oyun içi mesajları ve sistem özelliklerini takip edebiliyor.

3 farklı oyun moduyla gelen Logitech G13, sahip olduğu dahili bellek ile 5 farklı profili de hafızasında saklayabiliyor. World of Warcraft, Lord of the Rings Online ve Call of Duty 4: Modern Warfare gibi popüler bazı oyunlara yönelik olarak ön tanımlı ayarlarla gelen G13 özellikle LAnParty etkinliklerine katılan oyuncuları hedef alıyor. Bu ayın sonuna doğru Avrupa ve Amerika pazarında satışa sunulması beklenen Logitech G13'ün yurt dışı satış fiyatı 80$ olarak belirlenmiş.


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edemirci1 9 yıl
Logitech'in Uberoptions isminde yazılımı ile zaten makro yapıyorsunuz. A4tech gaming serilerinde de benzer bir yazılım var. Tek fark profile göre ayarları donanımsal saklaması. Bir de adam LCD televizyonda kablosuz oynamak isterse usb uzatma alması gerekir. Cidden gereksiz bir ürün. Bunun yerine uberoptions yazılımın desteklediği kablosuz setlerden alıp profile göre ayarlamak çok daha mantıklı.
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nonoer 10 yıl
arkadaşlar bunun yanında bir de klavye var bu aleti mouse gibi düşüneceksiniz xD Wow oynarken wasd ve numpad kullanıyor ama makrolama vs gibi şeyler için zor oluyor tabiki. İşte bu alet bunun ilacı gerçekten çok güzel görünüyor.
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St Batuhan 10 yıl
İlginc bir yaklasım sag tarafta kücük bir joystick falan :?:
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sin.cyp 10 yıl
logitech zaten g15 le piyasadaki en iyi oyuncu klavyesini üretti.adamlar artık değişik şeyler deniyor :)
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uglipancan 10 yıl
gerçektende gereksiz bir ürün.Birde 80 dolar olunca...bari 30 dolar fln olsaymış belki o zaman alabilirdim.
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Ac1DBuRN 10 yıl
ilginc olan wow gibi bir oyuna ontanimli ayarla geliorsn ama oyunda yogun olarak chat kullaniliyor. Wow oynayan insan bununla oynayip bisi yazacagi zmn kendi klavyesine mi gececek yani?
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Doruk.. 10 yıl
hangi oyun için bu?
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boakoms 10 yıl
Tuların wasd olduğunu nerden anladın yazmıyor üzerlerindede
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pitisko 10 yıl
tuskarın 4 tanes wasd zaten
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drkayzer 10 yıl
tuşların geri kalanı nerde :D
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max975 10 yıl
nasıl birşey hala anlayamadım ama bencede pek tutulmaz...
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BroK€NSaf€ty 10 yıl
ayrıca alışması zor olur :D
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