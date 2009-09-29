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Mac Tablet (iPad) 2010'un ikinci çeyreğinde mi geliyor ?

9 yıl
12,8b
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10
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Yine güvenilir kaynaklardan gelen haberler, yine Mac Tablet dedikoduları. iPhone, iPod, Snow Leopard derken Mac dünyası yıllardır beklenen Mac Tablet'e iyice odaklanmış durumda. Steve Jobs'un son zamanlarda dikkatini yoğunlaştırdığı yeni cihazın Mac Tablet olduğuna kesin gözüyle bakılırken, güvenilir kaynaklardan da Mac Tablet'le ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Jobs'un onayını beklediği konuşulan Mac Tablet ile ilgili en ayrıntılı bilgiler diyebileceğimiz son iddialar ise iLounge'un 4 ay önce kameralı iPod Nano hakkında bilgileri veren kaynağına dayanıyor. İşte iLounge'un "başarılı" kaynağına göre Mac Tablet'in özellikleri şöyle;

*Mac Tablet diye nitelendirilebilecek 3 farklı prototip hazırlandı ve cihazlara “iPad” ismi verildi.

*İlk prototip 7”lik ekrana sahip olacak şekilde hazırlandı ancak boyut küçük bulunduğu için üstü çizildi. Kullanıcıyla buluşması beklenen son versiyon ise 10.7”lik ekrana sahip.

*iPad Mac OS X yerine iPhone OS işletim sisteminde çalışıyor.

*Tasarım olarak iPhone 3G'i oldukça benziyor.

*3Gli ve 3Gsiz olmak üzere 2 farklı modelle kullanıcıya sunulacak.

*Ekran, internetten gazetelerdeki, dergilerde vb. yayın organlarındaki yazıları rahatlıkla okuyabilmek için 720p'e yakın bir çözünürlüğü destekliyor.

*iPad, iPhone/iPod Touch'daki dokunmatik deneyimi bir üst seviyeye taşıyacak.

*Cihazın lansmanı 19 Ocak 2010'da yada daha önceki bir tarihte yapılacak ancak kullanıcıyla buluşması 2010'un 2.çeyreğini bulacak.

Aynı kaynağa dayanmasa da Mac Tablet'in muhtemel fiyatının 1000 doların altında olması beklendiğini de belirtelim. Ancak bu bilgilerin dedikodu olduğunu ve cihaz hakkındaki ayrıntılı bilgiye lansmanından sonra ulaşabileceğimizi unutmayalım.

Mac Tablet (iPad) 2010'un ikinci çeyreğinde mi geliyor ?
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Kaynak: iLounge


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BLACKPONTIAC 9 yıl
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AhmedKaymakcı 9 yıl
süper bişeye benziyor bence
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iscanthere 9 yıl
genişletilmiş iphone olacağına sıkıştırılmış macbook olsun
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oxiabit 9 yıl
Flash'ın hala eski nesil ve işlemciyi bodoslama sömüren, yani pili de bodoslama sömüren bir teknoloji olduğunu düşünürsek, bu cihazda da olmaması şaşırılmayacak bir şey olurdu. Çoğu kişinin aksine ben apple'ın flash konusundaki tavrını destekliyorum. Adobe doğru düzgün bi flash motoru yapmadıkça apple bunu eklemeyecektir. doğru düzgünden kastım mobil cihazlar için daha esnek, enerjiyi sömürmeyen, cihazı yavaşlatmayan hafif bir flash. Adobe bununla ilgili bazı çalışmalar yapmış, apple'a göndermiş fakat apple yeterli bulmamıştı. Sadece telefonlarda değil dizüstü mobil bilgisayarlarda bile flash bir kabus. Masaüstü sistemlerde bu pek fazla sıkıntı yaratmıyor çünkü masaüstü CPU ların pil gibi bir derdi yok.. iyi soğutmayan bir fan yoksa da istediği kadar full yükte çalışsın bunu pek anlayamayız. Ama dizüstü bilgissayarlar öyle değil. sessiz sakin mail okudurken flash ağırlıklı bir site açtığınızda fanlar açılmaya başlar ve bilgisayar havalanmaya hazırlanıyormuşçasına coşar fanlar. çünkü işlemciye büyük yük biner ve işlemci tam mhz de çalışır. Bilmeyen arkadaşlar olabilir diye anlatıyorum, notebook larımızdaki işlemci değerleri, işlemcinin tam yük altında çıkabileceği maksium değeri belirtir. benim macbook'um 2.2 ghz ise her zaman 2.2 ghz çalışmaz. Masaüstü sistemler nisbeten biraz o şekilde çalışır. msn de mesajlaşırken, küçük boyutlu resimlerde gezinirken veya wordde yazı yazarken işlemci 800 mhz civarında tur atar. Ama HD bi Video, Oyun, Photoshop gibi işlerde 2200 mhz'e vurur işlemci ki bu durumda fanlar coşmaya başlar. flash dada böyle oluyor işte. bu halde iken iPhone larda flash açıldığinda 3 saat dayansa iyi valla. Nasıl bir performans göstereceğide belli değil. 2.2 ghz işlemciye nefes kestiren bi motor iPhone veya diğer mobil işlemcileri ne hale getirir.
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buckethead® 9 yıl

iscanthere

genişletilmiş iphone olacağına sıkıştırılmış macbook olsun


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CoolnQuiet 9 yıl
Netbook piyasasını dağıtacağını düşünüyorum açıkçası ben bu cihazın. Sebebi ise; yine çoklu dokunmatik ekran anlayışı. Bu sayede, uzun yollarda film çok rahat izlenebilir, e-book lar çok rahat okunabilir. Daha iyi bir internet deneyimini söylemeye bile gerek yok. O yüzden iphone dan daha başarılı olur diye tahmin ediyorum, bakalım ne olacak.
Başarısını etkileyen önemli faktörlerden biri pil ömrü olacak, uzun pil ömrü ile başarısını katlayabilir diye düşünüyorum.
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Fashionality 9 yıl
iphone os işletim sistemi olursa bu cihazdada mı flash desteği olmayacak..
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Fashionality 9 yıl
iphone gibi bomba bi cihaz olmaz ama yinede baya tutulan bi cihaz olur
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