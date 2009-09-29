Mac Tablet (iPad) 2010'un ikinci çeyreğinde mi geliyor ?

Yine güvenilir kaynaklardan gelen haberler, yine Mac Tablet dedikoduları. iPhone, iPod, Snow Leopard derken Mac dünyası yıllardır beklenen Mac Tablet'e iyice odaklanmış durumda. Steve Jobs'un son zamanlarda dikkatini yoğunlaştırdığı yeni cihazın Mac Tablet olduğuna kesin gözüyle bakılırken, güvenilir kaynaklardan da Mac Tablet'le ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Jobs'un onayını beklediği konuşulan Mac Tablet ile ilgili en ayrıntılı bilgiler diyebileceğimiz son iddialar ise iLounge'un 4 ay önce kameralı iPod Nano hakkında bilgileri veren kaynağına dayanıyor. İşte iLounge'un "başarılı" kaynağına göre Mac Tablet'in özellikleri şöyle;

*Mac Tablet diye nitelendirilebilecek 3 farklı prototip hazırlandı ve cihazlara “iPad” ismi verildi.

*İlk prototip 7”lik ekrana sahip olacak şekilde hazırlandı ancak boyut küçük bulunduğu için üstü çizildi. Kullanıcıyla buluşması beklenen son versiyon ise 10.7”lik ekrana sahip.

*iPad Mac OS X yerine iPhone OS işletim sisteminde çalışıyor.

*Tasarım olarak iPhone 3G'i oldukça benziyor.

*3Gli ve 3Gsiz olmak üzere 2 farklı modelle kullanıcıya sunulacak.

*Ekran, internetten gazetelerdeki, dergilerde vb. yayın organlarındaki yazıları rahatlıkla okuyabilmek için 720p'e yakın bir çözünürlüğü destekliyor.

*iPad, iPhone/iPod Touch'daki dokunmatik deneyimi bir üst seviyeye taşıyacak.

*Cihazın lansmanı 19 Ocak 2010'da yada daha önceki bir tarihte yapılacak ancak kullanıcıyla buluşması 2010'un 2.çeyreğini bulacak.

Aynı kaynağa dayanmasa da Mac Tablet'in muhtemel fiyatının 1000 doların altında olması beklendiğini de belirtelim. Ancak bu bilgilerin dedikodu olduğunu ve cihaz hakkındaki ayrıntılı bilgiye lansmanından sonra ulaşabileceğimizi unutmayalım.

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Kaynak: iLounge