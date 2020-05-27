MacBook'ların batarya ömrünü uzatacak macOS Catalina 10.15.5 güncellemesi çıktı

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Apple, Mac bilgisayarlar için macOS Catalina 10.15.5 güncellemesini yayınladı. Çeşitli hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri içeren macOS 10.15.5 güncellemesi, Mac dizüstü bilgisayarlar için de uzun vadede batarya ömrünü uzatmayı sağlayan pil sağlığı yönetimi özelliğini beraberinde getiriyor.

Bu sayede üçüncü parti yazılımlara gerek kalmadan bataryalarının durumu hakkında bilgi edinebilecek olan kullanıcılar, pil sağlığı yönetimi özelliğiyle de daha sağlıklı bir bataryanın kapılarını aralayacak. İşte Apple tarafından paylaşılan güncelleme notları:

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macOS Catalina 10.15.5 güncelleme notları

macOS Catalina 10.15.5; dizüstü bilgisayarlar için Enerji Tasarrufu ayarlarında pil sağlığı yönetimini, Grup FaceTime görüşmelerindeki video karelerinin otomatik öne çıkmasını denetleme seçeneğini ve Pro Display XDR’ın yerleşik kalibrasyonunda ince ayarlar yapma denetimlerini sunar. Güncelleme, Mac’inizin kararlılığını, güvenilirliğini ve güvenliğini de artırır.

Pil Sağlığı Yönetimi

Dizüstü Mac bilgisayarlarında maksimum pil ömrünü elde etmeye yardımcı olan pil sağlığı yönetimi.

Enerji Tasarrufu tercih bölümü artık pil durumunu görüntüler ve gerekmesi durumunda pili servise göstermenizi önerir.

Pil sağlığı yönetimini etkisizleştirme seçeneği.

FaceTime’da Öne Çıkma Tercihi

Grup FaceTime görüşmelerinde bir katılımcı konuşurken video karesi boyutlarının değişmemesini sağlamak amacıyla otomatik öne çıkmayı denetleme seçeneği.

Pro Display XDR İçin Kalibrasyonda İnce Ayarlar Yapma

Kendi ekran kalibrasyonu hedefinizle daha doğru bir eşleşme için beyaz noktayı ve ışık şiddetini ayarlayarak Pro Display XDR’ınızın yerleşik kalibrasyonunda ince ayarlar yapma denetimleri.

Bu güncelleme hata düzeltmeleri ve başka iyileştirmeler de içerir

Anımsatıcılar’ın yinelenen anımsatıcılar için bildirim göndermesini engelleyen bir sorunu düzeltir.

Oturum açma ekranında parola girişini engelleyen bir sorunu giderir. İlginizi Çekebilir MacBook bataryaları daha uzun ömürlü olacak: iPhone'lardaki pil sağlığı yönetimi MacBook'lara geliyor

Sistem Tercihleri’nin, güncelleme yüklendikten sonra bile bildirim işareti göstermeye devam etmesine neden olan bir sorunu düzeltir.

Bir video konferans uygulaması kullanıldıktan sonra kamera kullanılmaya çalışıldığında yerleşik kameranın bulunamamasına neden olan bir sorunu çözer.

Apple T2 güvenlik yongasına sahip Mac bilgisayarları için Ses tercihlerinde dahili hoparlörlerin ses çıkış aygıtı olarak görünmemesine neden olan bir sorunu giderir.

Mac’iniz uyku durumundayken iCloud Fotoğraf Arşivi’ne ortam dosyası yükleme ve bu arşivden ortam dosyası indirme ile ilgili bir kararlılık sorununu düzeltir.

RAID disk bölümlerine büyük miktarda veri aktarımıyla ilgili bir kararlılık sorununu çözer.

Hareketi Azalt erişilebilirlik tercihinin FaceTime grup görüşmelerindeki canlandırma hızını azaltmamasına neden olan bir sorunu düzeltir.

Pil sağlığı yönetimi yalnızca Thunderbolt 3 portu üzerinden şarj olan MacBook'lar için geçerli

MacBook'ların sistem tercihlerinde yer alan enerji tasarrufu kısmına eklenen pil sağlığı özelliği, yalnızca Thunderbolt 3 portu üzerinden şarj olan MacBook'lar için kullanıma sunulmuş durumda. Bu da pil sağlığı yönetimi özelliğinden, yalnızca 2016 MacBook Pro ve daha sonrası MacBook Pro modelleri ile 2018 MacBook Air ve daha sonrası MacBook Air modelleri istifade edebiliyor demek.

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MacBook pil sağlığı yönetimi nasıl çalışıyor?

iPhone'larda olduğu gibi MacBook'lar da lityum iyon pillerden güç alıyor. Bu piller, eski nesil pil teknolojileri ile karşılaştırıldığında daha hızlı şarj olur, uzun süre dayanır ve küçük boyutta daha fazla pil ömrüne olanak sağlayan yüksek bir güç yoğunluğuna sahiptir. Ancak tüm şarj edilebilir piller gibi lityum iyon piller de sarf malzemesi bileşenleridir.

Dolayısıyla lityum iyon piller kimyasal olarak yaşlandıkça daha az şarj tutmaya başlar. Bu da MacBook'un şarjının daha kısa sürede bitmesine neden olur. Sıcaklık ve şarj döngüsü gibi etmenler bu süreci etkilerken, birkaç ufak noktaya dikkat edildiği takdirde pil sağlığını daha uzun süreler muhafaza edebilmek de mümkün. İşte Apple'ın geliştirmiş olduğu pil sağlığı yönetimi de bu noktaya ayak basıyor.

macOS Catalina 10.15.5 güncellemesiyle birlikte, MacBook'lara gelen "pil sağlığı yönetimi" özelliğinin çalışma mantalitesi şu şekilde: Düzenli olarak bataryanın çalışma sıcaklığı ve kullanıcının şarj alışkanlıkları inceleniyor. Elde edilen veriler makine öğrenmesiyle analiz edilerek, pilin yıpranmasını geciktirebilmek için MacBook'un optimize edilmiş bir seviyede şarj olması sağlanıyor. Bu da pilin daha uzun süreler sağlıklı kalması için batarya süresinden feragat etmek anlamına geliyor.

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Yani "pil sağlığı yönetimi" özelliği açıkken, MacBook'un %100 şarj olmayacağı, sistemin öngördüğü en optimal düzeyde elektrik akımının kesileceği demek oluyor. Henüz kullanıma sunulmamış olsa da bu özelliğin açık ya da kapalı olmasının, MacBook'ların performansı üzerinde hiçbir etki yaratmayacağı tahmin ediliyor.

Bu noktada kullanıcı mahremiyetine önem verdiğini ifade eden Apple, anonim olarak kaydedilen şarj verilerinin kullanıcı izni olmaksızın asla Apple ile paylaşılmayacağını, tüm şarj verilerinin cihazda tutulacağını söylüyor.

MacBook pil sağlığı yönetimi özelliği nasıl açılır/kapatılır?

Uyumlu MacBook cihazlara macOS Catalina 10.15.5 güncellemesi kurulduğunda, "pil sağlığı yönetimi" özelliği sistem tarafından otomatik olarak aktif edilmekte. Bu özelliği kapatmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Ekranın sol üst köşesindeki Apple logosuna tıklayınız. Açılan sayfadan sistem tercihlerini seçin ve ardından enerji tasarrufu simgesine tıklayın. Şimdi de pil sağlığı düğmesine tıklayın. Açılan pencereden pil sağlığı yönetimi seçimini kaldırın ve tamama tıklayın.

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