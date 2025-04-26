SonarPen artık MacBook trackpad ile çalışabiliyor

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Tam Boyutta Gör iPad modelleri için Apple Pencil serisine iyi bir alternatif olan basınç hissiyatlı SonarPen artık MacBook trackpad alanında da kullanılabilecek. Son güncelleme ile SonarPen kalemlerine önemli bir alan açılmış oldu.

SonarPen ve MacBook

SonarPen kalemi iPad, Android, Chromebook ve Nintendo Switch konsolunda kullanılabiliyordu. MacBook için yayınlanan yeni sürücü güncellemesi ile birlikte SonarPen artık trackpad üzerinde kullanılabiliyor.

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Güncelleme MacOS 11 ve üzeri MacBook modellerinde çalışıyor. 43$ fiyatındaki SonarPen kalemini USB Tip-C üzerinden MacBook cihazlarına tanıtabiliyorsunuz. 2018 yılında piyasaya sürülen ilk nesil SonarPen için ise bir adaptör gerekiyor.

MacBook trackpad alanı elbette iPad gibi cihazların ekranlarına göre oldukça küçük ancak acil durumlarda bir çizim tableti yerine geçebilecek kadar da büyük. SonarPen bu açıdan önemli bir hamle yapmış oluyor.





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