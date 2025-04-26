SonarPen artık MacBook trackpad ile çalışabiliyor

SonarPen ve MacBook
SonarPen kalemi iPad, Android, Chromebook ve Nintendo Switch konsolunda kullanılabiliyordu. MacBook için yayınlanan yeni sürücü güncellemesi ile birlikte SonarPen artık trackpad üzerinde kullanılabiliyor.
Güncelleme MacOS 11 ve üzeri MacBook modellerinde çalışıyor. 43$ fiyatındaki SonarPen kalemini USB Tip-C üzerinden MacBook cihazlarına tanıtabiliyorsunuz. 2018 yılında piyasaya sürülen ilk nesil SonarPen için ise bir adaptör gerekiyor.
MacBook trackpad alanı elbette iPad gibi cihazların ekranlarına göre oldukça küçük ancak acil durumlarda bir çizim tableti yerine geçebilecek kadar da büyük. SonarPen bu açıdan önemli bir hamle yapmış oluyor.
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