Küresel bilgisayar satış rakamları açıklandı: Apple'da büyük düşüş

International Data Corporation (IDC), 2024'ün üçüncü çeyreğinde dünya çapındaki toplam PC sevkiyatlarına ilişkin en son istatistikleri yayınladı. Toplam PC sevkiyatları, geçtiğimiz sene gerçekleşen 70,5 milyon satıştan, bu senenin üçüncü çeyreğinde 68,8 milyon satış adedine geriledi.
Apple'ın satışları %24 azaldı
Lenovo, HP ve Dell'in ilk üç sıradaki yerini koruduğu listede, geçtiğimiz sene dördüncü sırada yer alan Apple, yerini Asus'a kaptırdı. Apple'ın satışları %24,2 düşerek 7 milyondan 5,3 milyona geriledi. Asus ise %10'luk büyüme rakamıyla 5,5 milyon satış gerçekleştirdi.
Yapay zeka destekli bilgisayar satışları ise sene başından bu yana iki kat artış gösterdi. Önümüzdeki yıllarda Microsoft Copilot+ AI dizüstü bilgisayar sevkiyatlarının katlanarak artması bekleniyor. Uzmanlar, AI PC'ler ve Apple'ın M4 tabanlı Mac'lerinin önümüzdeki aylarda premium segmenti canlandırmasını bekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.