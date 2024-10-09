Küresel bilgisayar satış rakamları açıklandı: Apple'da büyük düşüş

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Tam Boyutta Gör Küresel bilgisayar sevkiyatları, 2024'ün üçüncü çeyreğinde geçtiğimiz senenin aynı sönemine göre hafif düşüş gösterdi, Apple'ın satışları ise dramatik şekilde azaldı. Yapay zeka destekli bilgisayarların etkisiyle küresel PC sevkiyatlarının önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde artması bekleniyor ancak şimdilik satışlar yatay seyrediyor.

International Data Corporation (IDC), 2024'ün üçüncü çeyreğinde dünya çapındaki toplam PC sevkiyatlarına ilişkin en son istatistikleri yayınladı. Toplam PC sevkiyatları, geçtiğimiz sene gerçekleşen 70,5 milyon satıştan, bu senenin üçüncü çeyreğinde 68,8 milyon satış adedine geriledi.

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Apple'ın satışları %24 azaldı

Lenovo, HP ve Dell'in ilk üç sıradaki yerini koruduğu listede, geçtiğimiz sene dördüncü sırada yer alan Apple, yerini Asus'a kaptırdı. Apple'ın satışları %24,2 düşerek 7 milyondan 5,3 milyona geriledi. Asus ise %10'luk büyüme rakamıyla 5,5 milyon satış gerçekleştirdi.

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Yapay zeka destekli bilgisayar satışları ise sene başından bu yana iki kat artış gösterdi. Önümüzdeki yıllarda Microsoft Copilot+ AI dizüstü bilgisayar sevkiyatlarının katlanarak artması bekleniyor. Uzmanlar, AI PC'ler ve Apple'ın M4 tabanlı Mac'lerinin önümüzdeki aylarda premium segmenti canlandırmasını bekliyor.

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