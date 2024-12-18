Tab tuşu nedir, ne işe yarar? Klavyede tab tuşunun yeri

Tab tuşu, mekanik daktilo günlerinden beri klavyenin bir parçası. Bu tuş başlangıçta tablo oluşturmayı kolaylaştırıyordu; tek bir düğmeye basarak sütunları değiştirmenize olanak sağlıyordu. Modern bilgisayar klavyeleri çok daha fazla işlev sunuyor. İşte tab tuşunun işlevleri:

Tab tuşu nedir, ne işe yarar❓

Tam Boyutta Gör Tab kısaltması, bir tabloda veri düzenlemek anlamına gelen Latince tabulate teriminden gelir. Tab tuşu, tablolardaki verileri düzenlemenizi ve bir belgedeki sütunları değiştirmenizi sağlar. Örneğin; Microsoft Word gibi programları kullanırken veya Excel'de tablo oluştururken tab tuşu sıkça kullanılır.

Tab tuşunun çok çeşitli işlevleri vardır. Tab tuşunun işlevi, tuşa bastığınızda fare imlecinin nerede olduğuna ve hangi programın açık olduğuna bağlıdır. Örneğin; Word programında imleci hareket ettirmek için kullanılırken, web tarayıcıda öğeler arasında geçiş yapmaya yarar, işletim sistemlerinde komutları tamamlamak için kullanılır. Peki, Tab tuşu nasıl kullanılır?

Microsoft Word gibi programlarda, tab tuşuna basmak imleci sabit bir mesafede sağa hareket ettirir. Buna tab durağı da denir. Bu, daktilolardaki tuşun orijinal işleviyle aynıdır. İmleç bir kelimeden önceyse, kelimeyi tab mesafesi sağa itersiniz. Bu işlev, tek bir tuşa basarak eşit mesafeler elde etmek, sayfanın sol tarafındaki kenar boşluğunu artırmak, metni sütunlara düzenlemek veya metin bloklarını veya listeleri bölmek için boşluklar kullanmak adına kullanışlıdır. Bazı programlar alanı boşluklarla doldurur, diğerleri metin biçimlendirmesini görünür kılmak için tab işareti veya kendi karakterlerini ekler.

Tab tuşu kaç cm boşluk bırakır sıkça merak edilir. Word de dahil olmak üzere bazı programlar, boşluğun boyutunu değiştirmenize olanak tanır. Microsoft Word'deki standart tab mesafesi 1,25 cm’dir. Bu, tab tuşuna basmanın imleci 1,25 cm sağa hareket ettireceği anlamına gelir.

Bir web sitesinde, tab tuşuna basarak seçilebilir öğeler arasında hareket edebilirsiniz. Genellikle bu, adınız ve adresiniz gibi formlardaki giriş alanlarını ve bağlantılar ve butonlar gibi web sitelerindeki diğer gezinme türlerini içerir. Bir web sitesinde tab tuşuna basarsanız, imleç otomatik olarak bir sonraki bağlantıya geçer. Şu anda seçili alan görünür bir kenarlıkla vurgulanır ve ekran ona odaklanır. Enter tuşuna basarak geçerli seçiminizi onaylayabilirsiniz. Fare kullanmadan web sitelerinde gezinmek için tab tuşunu kullanabilirsiniz.

Tab tuşu, işletim sistemlerinde komutları tamamlamak için de kullanılır. Windows, Linux ve macOS’in komut satırı programında, verilen komutları tab tuşuyla otomatik olarak tamamlayabilirsiniz. Windows komut isteminde, farklı bir dizine daha hızlı geçmek için tabı kullanabilirsiniz. Örneğin; "cd prog" yazıp tab tuşuna basın ve enter tuşuyla onaylayın. Program sizi otomatik olarak "Program files"a götürecektir. "Prog" ile başlayan farklı bir klasöre gitmeyi tercih ederseniz, komut istemi istediğiniz dizini gösterene kadar tab tuşuna birkaç kez basabilirsiniz. Elbette, bu diğer CMD komutları ile de çalışır.