iPhone 13, Lightning girişi yerine MagSafe benzeri bir konektör ile gelebilir

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Bir süredir Apple'ın yeni iPhone'larla birlikte Lightning portuna veda edip, USB-C bağlantı noktasına geçeceği konuşulsa da endüstri kaynaklarından gelen son bilgiler, Lightning girişinin son defa iPhone 12'de de bulunacağını ancak iPhone 13 ile birlikte, eski nesil MacBook'larda kullanılan MagSafe benzeri bir şarj konektörüne geçiş yapılacağını ortaya koydu.

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Lightning girişi yerine MagSafe benzeri konektör

iPhone 13'ün altında ya da yan tarafında yer alması beklenen bu manyetik konektör, Apple tarafında ilk kez 2006'da duyurulan MacBook Pro ile kullanılmaya başlanmıştı. MacBook şarj olurken kabloya birinin takılması durumunda kablonun yerinden çıkarak, beraberinde dizüstüyü de düşürümesini engellemek amacıyla geliştirilen bu bağlantı noktası, uzun yıllar MacBook cihazlarda kullanıldı.

Son paylaşılan bilgilere göre; manyetik özellikli bu konektörün bir benzeri, önümüzdeki yıl duyurulacak iPhone 13'de de kullanılacak. Eğer ki bu iddialar doğru çıkarsa, 2012 yılından beri iPhone'larda Lightning portu kullanan Apple, uzun bir aradan sonra şarj girişini güncellemiş olacak.

https://twitter.com/a_rumors0000/status/1264546975996735493

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