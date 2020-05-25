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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 13, Lightning girişi yerine MagSafe benzeri bir konektör ile gelebilir

    Apple, iPhone 13 ile birlikte Lightning girişini kaldırabilir. Şirketin eski nesil MacBook'larda kullanılan MagSafe benzeri bir şarj konektörüne yer vereceği söyleniyor.
    3 sa.
    1,6b
    53
    12
    iPhone
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    iPhone 13, Lightning girişi yerine MagSafe benzeri bir konektör ile gelebilir
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    Bir süredir Apple'ın yeni iPhone'larla birlikte Lightning portuna veda edip, USB-C bağlantı noktasına geçeceği konuşulsa da endüstri kaynaklarından gelen son bilgiler, Lightning girişinin son defa iPhone 12'de de bulunacağını ancak iPhone 13 ile birlikte, eski nesil MacBook'larda kullanılan MagSafe benzeri bir şarj konektörüne geçiş yapılacağını ortaya koydu.

    Ayrıca Bkz. "Sızdırılan iOS 14 kodu, Mac bilgisayarlara gelecek yeni bir özelliği açık etti"

    Lightning girişi yerine MagSafe benzeri konektör

    iPhone 13'ün altında ya da yan tarafında yer alması beklenen bu manyetik konektör, Apple tarafında ilk kez 2006'da duyurulan MacBook Pro ile kullanılmaya başlanmıştı. MacBook şarj olurken kabloya birinin takılması durumunda kablonun yerinden çıkarak, beraberinde dizüstüyü de düşürümesini engellemek amacıyla geliştirilen bu bağlantı noktası, uzun yıllar MacBook cihazlarda kullanıldı. 

    iPhone 13, Lightning girişi yerine MagSafe benzeri bir konektör ile gelebilir

    Son paylaşılan bilgilere göre; manyetik özellikli bu konektörün bir benzeri, önümüzdeki yıl duyurulacak iPhone 13'de de kullanılacak. Eğer ki bu iddialar doğru çıkarsa, 2012 yılından beri iPhone'larda Lightning portu kullanan Apple, uzun bir aradan sonra şarj girişini güncellemiş olacak. 



    https://twitter.com/a_rumors0000/status/1264546975996735493 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    koyunsayar 2 sa. en beğenilen
    illa bir çeşit kıllık yapacak
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    Murat.Ak (Murat Ak) 35 dk.
    Kablolardan kurtulmak en iyisi, ve uyum sorunu da ortadan kalkar. Apple yaptıktan sonra diğer firmalarda yapar, çünkü bir iphone yılda 200 milyon satıyor sadece. Belli belirsiz bir pin ve sadece zorunlu durumlarda kullanmak için yapılır, onun dışında her şey kablosuz olacak.
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    gun (Gün Oksay) 36 dk.
    Bence gerçekçi bir sızıntı olduğunu sanmıyorum
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    Rachsuchtig 55 dk.
    Illa airpods satacaklar! Nasıl kulaklık takicaz buna? Takılsa bile habire çıkar hareketliyken.
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    alp.adalar (Alperen ADALAR) 1 sa.
    MagSafe güzeldi ama type-c artık evrensel arabirim oldu. Umarım type-c kullanırlar da tek kabloyla her işimizi halledebiliriz. MagSafe için otg benzeri adaptörler de yok ek aksesuar takmak istesek olmayacak.
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    deoks 1 sa.
    Ulan bir type C koymak çok mu zor be. MacBook a telefonu bağlamak için bile adaptör kullanıyoruz şaka gibi.
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    ___Lawyer___ (Aykut ) 54 dk. deoks
    iPhone 11 ile bu sorun çözüldü type-c diğer ucu çünkü
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    fhrstw 1 sa.
    Magsafe güzel inkar edemez kimse ama biz tüketicilerin tek port hayali var.
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    anl_clk (Anıl Çelik) 1 sa.
    Macbooklarda o yüzden mi USB-C ye döndü
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    koyunsayar 2 sa. en beğenilen
    illa bir çeşit kıllık yapacak
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    celik44 (hmt çlk) 2 sa.
    Piyasa lightninge doydu şimdi başka bir saçmalık satacak
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    iphone 13, MagSafe ve
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