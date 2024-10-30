Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Laptop touchpad çalışmıyor sorunu (Çözüldü)

    Laptop touchpad çalışmıyor, çözümü nedir? İşte Windows dizüstü bilgisayarın dokunmatik yüzeyi veya MacBook'un trackpad'i çalışmıyorsa yapmanız gerekenler:          

    Touchpad, dizüstü bilgisayarlarda çoğu kullanıcı için fareye göre çok daha pratik, hızlı kullanım sağlıyor. Ancak, laptopun diğer parçaları gibi dokunmatik yüzeyleri de arızalanabiliyor. Touchpad’in bozulması imleci kontrol etmekten programlarınızda ve web sitelerinde gezinmeye kadar çoğu şeyi artık mouse kullanmadan yapamayacağınız anlamına gelir. Ancak, touchpad çalışmıyorsa çözüm için yapabileceğiniz birkaç şey var.

    Touchpad çalışmıyor ne yapabilirim 💻

    laptop touchpad çalışmıyor sorunu kesin çözümü Tam Boyutta Gör
    Touchpad arızası, Windows 10/11 dizüstü bilgisayarlarda ve MacBook’larda rastlanılan sorunlardan biridir. Touchpad dokunmatik yüzeyde sorun olduğunda fare imleci tutarsız ve düzensiz tepki verir ya da hiç tepki vermez. İşletim sisteminin donması, trackpad ayarının devre dışı bırakılmış olması, güncel olmayan sürücüler, dokunmatik yüzeydeki kir ve tozlar, touchpad sorunu yaşamanıza neden olabilir. Peki, touchpad sorunu nasıl düzeltilir? İşte touchpad çalışmıyorsa yapmanız gerekenler:

    1️⃣ Touchpad sürücülerini güncelleyin

    windows 10 & 11 touchpad sürücü güncelleme Tam Boyutta Gör
    Touchpad çalışmıyorsa bu eksik veya güncel olmayan bir sürücüden kaynaklanıyor olabilir. Dokunmatik yüzey sürücülerini güncelleştirmek veya yeniden yüklemek sorunu çözmeye yardımcı olabilir. Bunun için, Aygıt Yöneticisi’ni açın ve Fare ve diğer işaret aygıtları altında dokunmatik yüzey cihazlarını bulun. Güncelleştirmek istediğiniz cihaza sağ tıklayıp “Sürücüyü Güncelleştir”i seçin. Touchpad sürücülerini yeniden yüklemek içinse, Cihaz Yöneticisi’ni açın, cihaz adına sağ tıklayıp “Cihazı kaldır”ı seçin. Bilgisayarı yeniden başlattığınızda Windows gerekli sürücüleri yükleyecektir.

    2️⃣ Klavyedeki touchpad tuşunu kontrol edin

    touchpad tuşu açma Tam Boyutta Gör
    Laptop dokunmatik yüzeyi çalışmıyorsa klavyeden tuşun devre dışı bırakılıp bırakılmadığına bakılmalıdır. Çoğu dizüstü bilgisayarda özel işlemler gerçekleştirmek için Fn tuşu bulunur. Bilgisayardaki tuş kombinasyonlarından biri dokunmatik yüzeyi devre dışı bırakmak içindir. Farkında olmadan touchpad tuşuna basıp dokunmatik yüzeyi kapatmış olabilirsiniz.

    Touchpad hangi tuşla açılır?

    • Lenovo laptoplarda: F6 / F8 veya Fn + F6 / F8 / Delete tuşlarına basılır.
    • Asus laptoplarda: F6 veya Fn + F6 tuşlarına basılır.
    • HP laptoplarda: Fn tuşuna basılı F6 veya F9 tuşuna basılır.
    • Acer laptoplarda: Fn tuşuna basılı tutarak F6 veya F7’ye basılır.

    3️⃣ Harici cihazların bağlantısını kesin

    laptop touchpad çalışmıyor çözümü Tam Boyutta Gör
    Bazı dizüstü bilgisayarların harici mouse bağladığınızda dokunmatik yüzeyi otomatik olarak iptal eden özelliği vardır. Trackpad çalışmıyorsa nedeni bu olabilir. Bunu test etmek için, sistemi kapatın, bağlı tüm temel olmayan aygıtları ve aksesuarları çıkarın, ardından yeniden başlatın. Ayrıca Bluetooth ile bağlı mouse varsa bağlantısını kesin.

    4️⃣ Dokunmatik yüzey ayarlarına göz atın

    touchpad ayarları
    Touchpad sorunu yaşıyorsanız, Windows’taki fare ayarlarını gözden geçirmenizde fayda var. Windows 10’da Ayarlar - Cihazlar - Dokunmatik Yüzey’e gidin. Bu, Windows 11’de Ayarlar - Bluetooth ve cihazlar - Dokunmatik Yüzey altındadır. Burada touchpad kaydırıcısının etkinleştirildiğinden emin olun. Sorununuzu bu menüden çözemediyseniz, Ayarlar - Cihazlar - Fare - Ek fare seçeneklerine tıklayın. Burada Aygıt Ayarları altında touchpad dokunmatik yüzeyin açık olup olmadığına bakın.

    5️⃣ BIOS’ta touchpad ayarlarını arayın

    bios touchpad açma Tam Boyutta Gör
    Bilgisayarınızın BIOS’u veya UEFI’si işletim sisteminden bağımsız olarak birçok ayara erişmenizi sağlar. Dokunmatik yüzey, BIOS üzerinden devre dışı bırakılmış olabilir. Bilgisayar açılır açılmaz F2, Del vb. tuşa basarak BIOS’a girin. Gelişmiş başlığı altında Dokunmatik yüzey (Touchpad), İşaret aygıtı vb. arayın. Devre dışı olmadığından emin olun. Devre dışıysa açın ve Windows’un dokunmatik yüzeyi algılamasını bekleyin.

    6️⃣ Trackpad’i sıfırlayın (Mac)

    macbook trackpad çalışmıyor çözüm Tam Boyutta Gör
    MacBook’ta trackpad çalışmıyorsa ayarları sıfırlamak sorunu çözebilir. Mac’te trackpad’i sıfırlamak için masaüstü menüsüne gelip Git’e tıklayın. Klasöre Git’e tıklayıp “~/Library/Preferences” yazın. com.apple.preference.track.plist ve com.apple.AppleMultitouchTrackpad.plist dosyasını bulup silin. Ek olarak, Apple - Sistem Ayarları - İzleme Dörtgeni’ne gidin. İşaret etme ve tıklama menüsünde “Tıklamak için dokunun” işaretini kaldırın. Kaydırma ve büyütme sekmesine gelin ve Doğal kaydırmayı işaretleyin. Trackpad orijinal ayarlarına dönecektir.

    Laptoplarda touchpad çalışmaması sıklıkla karşılaşılan bir sorun. Özellikle Lenovo, Asus, Acer, HP ve Casper dizüstü bilgisayarlarda dokunmatik yüzey bozulabiliyor. Sorun donanımsal değilse, yukarıdaki Windows 10/11 laptop ve MacBook’lar için touchpad sorun giderme adımları işe yarayacaktır.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Sempron 3200 5 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    toyota proace city yorumlar profilo ve bosch aynı mı istanbul-alanya en kısa yol haritası telefondan çektiğim videodan ses gelmiyor araba ısınınca vites zor geçiyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Poco X6 5G
    Poco X6 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4D00X
    CASPER Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız