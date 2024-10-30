Laptop touchpad çalışmıyor sorunu (Çözüldü)

Touchpad, dizüstü bilgisayarlarda çoğu kullanıcı için fareye göre çok daha pratik, hızlı kullanım sağlıyor. Ancak, laptopun diğer parçaları gibi dokunmatik yüzeyleri de arızalanabiliyor. Touchpad’in bozulması imleci kontrol etmekten programlarınızda ve web sitelerinde gezinmeye kadar çoğu şeyi artık mouse kullanmadan yapamayacağınız anlamına gelir. Ancak, touchpad çalışmıyorsa çözüm için yapabileceğiniz birkaç şey var.

Laptoplarda touchpad çalışmaması sıklıkla karşılaşılan bir sorun. Özellikle Lenovo, Asus, Acer, HP ve Casper dizüstü bilgisayarlarda dokunmatik yüzey bozulabiliyor. Sorun donanımsal değilse, yukarıdaki Windows 10/11 laptop ve MacBook’lar için touchpad sorun giderme adımları işe yarayacaktır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.