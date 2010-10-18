Mach Xtreme 16 GB USB 3.0 Bellekleri Satışa Sundu

Üst düzey performansı yüksek kalite ile buluşturan kullanıcı dostu hafıza ürünleri üreticisi Mach Xtreme Technology Inc., USB 3.0 flash bellek serisine yeni bir üye daha ekledi. Geçtiğimiz aylarda USB 3.0 flash bellek modelleri ile adından sıklıkla söz ettiren ve bir çok dalda farklı ödülü hak eden Mach Xtreme MX-FX USB 3.0 flash bellekleri şimdide 16 GB lık yeni serisini duyurdu.

Artan depolama ihtiyaçlarını yüksek performans ile birleştiren MX-FX 16GB modeli, USB 3.0 hızını daha küçük depolama ihtiyacı olan kullanıcılar için tasarlandı. USB 2.0 flash belleklere göre daha yüksek okuma(125MB/s ve üzeri ) ve yazma(55MB/s ve üzeri ) oranları sunarak son teknolojiyi kullanıcılarla buluşturuyor. 1500G şok ve 20G titreşim dayanıklılığı sunmaktadır. 78mm x 27mm 9.3mm boyutlarındaki MX-FX USB 3.0 flash bellek alüminyum gövdesi ile sağlamlığının yanında şık görüntüsü ile de göz dolduruyor. 39gramlık ağırlığı ile de son derece hafif bir ürün olduğunu gösteriyor.

Türkiye Distribütörlüğünü PENTA Bilgisayar A.Ş.?nin yaptığı MACH XTREME Bellekler şu an retail ve e-tail kanallarında satışta?



Daha ayrıntılı bilgi için www.mx-technology.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

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